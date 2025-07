La Champions protagoniza un episodio racista: un futbolista rompe a llorar tras ser insultado por un aficionado

La Champions 25-26 ya está en marcha y la primera ronda de la fase de clasificación nos ha dejado un episodio racista. Aramide Oteh, futbolista del New Saints, acabó entre lágrimas después de sufrir insultos de índoles racistas por parte de un aficionado del KF Shkendija.

La eliminatoria cayó del lado del equipo de Macedonia del Norte, pero la gran polémica llegó una vez el colegiado decretó el final del partido. Oteh rompió a llorar y minutos después fue su entrenador, Craig Harrison, quien contó y denunció lo ocurrido.

"Está llorando, eso no sucede sin motivo", afirmó Harrison. "Es claramente lo que se ha dicho y hecho. Obviamente, es inaceptable. Informaremos al respecto", añadió. "Que un fan le hable así a alguien es una absoluta desgracia. Esperemos que el culpable reciba un castigo justo y se le dé justicia", finalizó.

Tras esto, el propio The New Saints lanzó un comunicado condenando los hechos. "No hay lugar para el racismo, ni en el fútbol ni en la sociedad. Todo el club apoya plenamente a Aramide y lo apoya firmemente", apuntaron en el escrito.

"Los New Saints se enorgullecen de apoyar la campaña #NoAlRacismo de la UEFA y mantienen su compromiso con la promoción de la igualdad, el respeto y la inclusión tanto dentro como fuera del campo", finalizó.

Hasta el momento no ha habido comentarios por parte de Shkendija, aunque el club indicó que consultaría al personal de seguridad y a las personas que puedan haber presenciado el presunto incidente.

La UEFA revisará los informes del partido en los próximos días antes de decidir si se tomarán medidas.

Trotamundos

Aramide Oteh es un delantero inglés de 26 años. Crecido en la cantera del Tottenham, ha pasado por numerosos equipos desde sus inicios, siempre dentro del fútbol británico.

Fichó por el QPR y a partir de ahí inició una sucesión de cesiones por el Walsall, Bradford, Stevenage, Colchester... hasta que en 2021 firmó con el Salford.

Pasó allí una temporada e hizo lo propio en el Crawley Town y de nuevo en el Walsall. En 2024 se quedó sin equipo y fue el The New Saints quien apostó por él.

Allí ha jugado 36 partidos y ha logrado 18 goles y repartido seis asistencias. Ha tenido un papel protagonista y, después de no poder participar en la fase de liga de la Conference, este curso ha debutado en la Champions.