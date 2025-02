El Real Madrid estalla por el arbitraje: una roja "inexplicable" a Romero que no se sacó y la lista de errores en Cornellá

Real Madrid sufrió una dolorosa derrota en Cornellá ante el Espanyol en un partido que se definió entre polémicas decisiones arbitrales y jugadas controvertidas. El líder de La Liga cedió tres puntos importantes en la pelea por el título, lo que acerca al Atlético de Madrid a un solo punto a una semana de enfrentarse en el Santiago Bernabéu. El FC Barcelona, que este domingo recibe al Alavés en Montjuïc, también podría aprovecharse y reducir la distancia con los blancos a cuatro puntos.

La expedición madridista se marchó enfadada de Cornellá. Luego de una primera parte ciertamente pasiva, el equipo reaccionó en la segunda mitad liderados por Mbappé y Rodrygo. Sin embargo, las paradas de Joan García salvaron varias veces al Espanyol. El resto lo hizo Muñiz Ruiz, árbitro del partido, junto a Iglesias Villanueva, el encargado del VAR en el partido.

En el Madrid señalan varias decisiones arbitrales tomadas en el partido que jugaron en su contra, aunque destaca una sobre el resto. Fue en el minuto 61. Mbappé emprendió una carrera por la banda derecha y, en el transcurso de la jugada, recibió una entrada muy fea por parte de Carlos Romero.

La entrada de Romero sobre Mbappé 💥



Los jugadores del Real Madrid reclamaron su expulsión, pero el árbitro no acudió al VAR 🖥️#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/bGiOdtioWH — DAZN España (@DAZN_ES) February 1, 2025

El árbitro sancionó la falta únicamente con una tarjeta amarilla. La polémica aumentó al ver que, tras pedir disculpas, Romero continuó en el terreno de juego y, en el minuto 84, fue autor del gol que definió la victoria del Espanyol. La actuación del VAR fue objeto de críticas, ya que Iglesias Villanueva decidió no intervenir para corregir la decisión del colegiado de campo, pese a que la entrada de Romero pudo haber causado una lesión importante a Mbappé.

Ante esta situación, Ancelotti, serio, se mostró contundente en rueda de prensa: "En esa falta es inexplicable la decisión tomada, el árbitro y el VAR. El riesgo de lesión era muy alto. El VAR está para proteger al jugador. Es inexplicable que no sea roja". En la zona mixta, al salir del vestuario, Mbappé también expresó su malestar de forma simbólica realizando el gesto de la cremallera en los labios al ser interrogado sobre la entrada de Romero.

Mientras tanto, el técnico del Espanyol, Manolo González, defendió la decisión arbitral y minimizó la controversia: "No sé de qué hablan. "Es una acción dura, pero no impacta al jugador. Si impacta es roja. Pero no hay que hablar de eso hoy. Es una acción bien arbitrada. Si fuera roja lo hubieran corregido. No hay más que decir".

Por su parte, el propio Carlos Romero reconoció lo sucedido al finalizar el encuentro: "Sabía que era imposible pararlo en carrera, intenté frenarle como pude. Fue una entrada un poco fea, le pedí perdón. Es algo que no fue a más, se quedó ahí". Estas palabras se han convertido en el eco de la jugada más polémica de la jornada.

La reacción en los medios y entre la afición no se hizo esperar. La televisión del club explotó contra el estamento arbitral, especialmente por esta acción sobre Mbappé. En Realmadrid TV se declaró: "Es una agresión en la que puede reventar al jugador, es lamentable. Esto es lo que tiene que aguantar el Madrid en esta liga mugrienta de Negreira".

El resto de polémicas

La polémica no se limitó únicamente a la entrada de Romero. Otros tres errores arbitralmente evidentes fueron reclamados por el conjunto madrileño. Entre ellos se encuentra la omisión de un penalti por mano de Jofre, un pisotón del árbitro en el que Pol Lozano cayó sobre Vinicius y, además, la anulación del gol del brasileño, que el equipo considera injustificada.

Todo arrancó en el minuto 9, con una mano no señalada de Jofre. Tras un leve empujón de Fran García en el área, el jugador perico sacó el brazo para evitar que el lateral del Real Madrid le superará. El balón golpeó en su antebrazo, pero no se señaló la pena máxima. El clamor, incluido entre los expertos, empezó ahí.

🖥️💥 El VAR dejó pasar un penalti en el Espanyol - Real Madrid.



👉🏻 Jofre levanta el brazo y toca el balón con la mano, impidiendo el control de Fran García.



❌ ES PENALTI.



▪️ La clave de la acción es que el defensor dirige su mano hacia el balón, haciéndola voluntaria. pic.twitter.com/uDYdj5FKyg — Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 1, 2025

Cinco minutos después, en el minuto 14, un pisotón de Pol Lozano sobre Vinicius no fue sancionado con amarilla. Reclama el Madrid que se debió mostrar la tarjeta, lo que hubiera condicionado el partido de un jugador que luego cometería cuatro faltas más...

En el siguiente episodio polémico, en el minuto 21, Vinicius abrió el marcador, pero el tanto fue anulado por Muñiz Ruiz tras considerar que había existido una falta de Mbappé sobre Lozano. Todo empieza con el perico sujetando de manera excesiva al delantero, impidiendo que este se desmarcara correctamente, y sin embargo la sanción se centró en la reacción del jugador francés.

💥 ¡GOL ANULADO A VINICIUS POR FALTA PREVIA DE MBAPPÉ! 💥



¿Qué os parece la acción? 🤔#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/s4i491vdWX — DAZN España (@DAZN_ES) February 1, 2025

En la televisión del Real Madrid también se cargó con dureza por esta decisión: "Es un gol totalmente válido, se inventan la anulación. El defensor del Espanyol se cuelga de Mbappé, no pita el penalti y encima anula el gol. Mbappé solo se quiere deshacer del defensor, nada más".