La final de Champions será el último partido en el Real Madrid para ellos: las despedidas en Wembley

Toni Kroos se despedía el pasado sábado 25 de mayo del Bernabéu. La ovación de la afición blanca tras el pitido final del partido frente al Betis fue muy especial. El corazón del alemán se rompía en dos tras la respuesta del público, un adiós muy emotivo para todos los madridistas.

El Real Madrid se despedirá de su centrocampista tras la disputa de la final de la Champions el próximo 1 junio en Wembley. Después, sus últimas apariciones en el terreno de juego estarán marcadas por el tiempo que aguante Alemania en la próxima Eurocopa.

La selección germana juega en casa y tiene el sueño de levantar el título europeo, lo que podría redondear una temporada histórica para el centrocampista. De momento, el medio alemán ya ha ganado la Supercopa de España y La Liga. Ahora, podría sumar Champions y Eurocopa, convirtiéndose en un aspirante para llevarse el Balón de Oro.

Sin embargo, puede que este no sea el único jugador del Real Madrid que en Wembley dispute su último partido. Hay otros futbolistas que terminan contrato o cuyo futuro está en el aire que podrían despedirse por todo lo alto, conquistando una nueva Champions para el Real Madrid.

Por eso, el encuentro de Wembley estará marcado por un contexto muy especial para algunos de ellos, ya que sabrán que están ante sus últimos minutos vistiendo la camiseta del Real Madrid.

¿Qué jugadores se van del Real Madrid?

En su último partido de la temporada, el Real Madrid busca la Decimoquinta en Wembley. Tras el empate contra el Betis y la despedida de Kroos, el Real Madrid cerraba su victoria en La Liga con la mirada puesta en la final de la Champions.

Sin embargo, no solo fue un día de despedidas para Kroos en casa, ya que otros jugadores del Real Madrid también afrontaron su último día con la camiseta del conjunto blanco en el Santiago Bernabéu. El caso más claro fue el de Kepa Arrizabalaga. El guardameta español que llegó cedido a principios de esta temporada procedente del Chelsea para cubrir la baja dejada por Thibaut Courtois.

El portero belga sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla que le ha mantenido en el dique seco casi toda la temporada y el excancerbero de la selección español llegó para cubrir su hueco y, en teoría, ser el meta titular. Sin embargo, el buen rendimiento de Lunin le ha relegado al banquillo y ahora se marchará del Real Madrid tras una temporada en la que ha pasado sin pena ni gloria.

Kepa Arrizabalaga puso punto final en el Bernabéu a su breve etapa de blanco. Al menos, Kepa se retirará con tres títulos más en su palmarés.

De Nacho a Modric

Kroos y Kepa serán las despedidas seguras en Wembley. Sin embargo, podría ser el último partido vistiendo de blanco de más jugadores. Dos de ellos son emblemas del club. Evidentemente, son los casos de Luka Modric y de Nacho Fernández.

La situación de estos dos jugadores es diferente. Incluso, distinta a la de Kroos. Mientras el alemán parecía destinado a renovar, Luka parecía el claro candidato a abandonar el Real Madrid. Sin embargo, mientras el alemán optaba por la retirada, el club ha conseguido convencer al croata de seguir un año más y todo hace indicar que finalmente renovará. Así pues, Luka no se despedirá de los merengues en la final de Champions.

Luka Modric, Nacho Fernández y Toni Kroos Diseño: Deportes EE

Pero podría no ser la misma situación que la de Nacho Fernández. El central estaba decidido a marcharse del conjunto blanco tras un año en el que no ha ofrecido su mejor nivel a pesar de que ha terminado siendo clave, sobre todo en las eliminatorias de Champions frente al Manchester City y al Bayern de Múnich. Además, todo hace indicar que Rüdiger y Militao serán los centrales titulares del próximo año.

Por ello, la marcha de Nacho parecía cantada. Se había hablado incluso de una oferta muy interesante de Estados Unidos. Sin embargo, el guion ha dado un giro inesperado y ahora no se descarta la continuidad del español.

Estos son los cuatro casos que tiene sobre la mesa el Real Madrid. Dos despedidas seguras, una renovación cercana y un futuro por resolver. Pero podría haber alguna novedad más. Aunque sin despedidas oficiales eso sí. Son los casos de jugadores como Dani Ceballos, uno de los candidatos más claros a abandonar la 'Casa Blanca'.

El centrocampista andaluz apenas ha contado esta temporada para Ancelotti y todo hace indicar que si llega una buena oferta, podría abandonar el Real Madrid de manera definitiva, y más con la renovación de Luka Modric. Por ello, y aunque no hubo despedida ante su exequipo, Wembley podría ser el último partido de Dani con el Real Madrid.

Una situación parecida, aunque mucho menos clara, es la que podría vivir Fran García. El canterano no ha cuajado en su primer año en el Real Madrid y su salida este verano no se descarta, sobre todo si hay algún fichaje en su puesto. Los nombres de Alphonso Davies y Miguel Gutiérrez han sonado con fuerza, aunque sus operaciones no están avanzadas.