El lado más íntimo de Lamine Yamal: “Sigo yendo al colegio pero voy sólo”

Lamine Yamal está siendo una de las sensaciones de la temporada en el fútbol europeo. Acostumbrados a verle rodeado de futbolistas que llevan años en la élite, muchas veces se nos olvida que con Lamine estamos ante un adolescente.

La gran perla del Barça tiene 16 años. Es un chico como todos los de su edad, pero al que le ha tocado vivir una vida muy diferente a la del resto de personas de su generación. En una entrevista con los hermanos Buyer, creadores de contenido relacionados con el fútbol, Lamine Yamal ha sacado a relucir su lado más personal.

Sorprende darse cuenta que Lamine sigue yendo al colegio. Pocas veces se ve algo así en el mundo del fútbol. Por las mañanas comparte terreno de juego con hombres como Lewandowski o Gündogan y por las tardes acude al colegio para dar clase.

"Me sentaba atrás en clase, pero siempre acababa delante", confiesa Lamine a los hermanos Buyer mientras se ríe. Ahora, el extremo azulgrana va solo a clase y afirma que "Física y Química o Matemáticas" son sus asignaturas favoritas. La segunda se le da mal, pero "me entretiene y me gusta".

Cambio radical

La vida de Lamine Yamal ha cambiado de forma radical. Si bien es cierto que "sabía que iba a llegar a ser futbolista desde Cadete", lo que el español no se esperaba es que "fuera a llegar tan pronto". "Si tenía que trabajar iba a ser un desastre. Si me tenía que sacar el bachillerato...", reconoce.

Lamine es una superestrella y empieza a ser muy reconocido por la calle. Confiesa que "no salgo mucho", pero tiene alguna anécdota con 'fans': "Estaba con mi primo y vino una chica que me pidió una foto y me dijo que le diera el teléfono. Fue en un ascensor y fue incómodo. Me quedé mirando a mi primo. Quería el teléfono, pero no lo quería para nada, solo quería tener mi número guardado".

Lamine Yamal lleva bien que le pidan fotos, pero no sale mucho: "Por las mañanas entreno y por las tarde voy a clase", afirma. Además, ahora está viendo Breaking Bad, aunque "mi serie favorita es Vis a Vis" y tiene mucha afición por jugar al futbolín.