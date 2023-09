La razón por la que Luis Rubiales dio la entrevista a Piers Morgan: una oferta económica irrechazable

Luis Rubiales concedió su primera entrevista tras la polémica surgida por el beso a Jenni Hermoso y por su comportamiento durante la celebración de la victoria de España en el Mundial femenino. Lo hizo en la cadena británica TalkTV, en el programa del polémico Piers Morgan llamado 'Piers Morgan Uncensored'. Allí anunció, en exclusiva, que dimitía como presidente de la Federación y como vicepresidente de la UEFA.

El que fuese máximo mandatario decidió marcharse hasta el Reino Unido para hablar con el controvertido presentador, algo muy llamativo. No obstante, Luis Rubiales tiene varias razones de peso para haber elegido dicho programa. La primera de ellas, es que él quiere tomar distancia con la prensa española, donde ha sido muy atacado y ampliamente señalado por sus actos.

La segunda es la gran cantidad que ha recibido el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol por darla. Cobró entre 100.00 y 150.000 euros por dar la entrevista, según fuentes del sector audiovisual. Una elevada cifra que le permite ir reuniendo una considerable cantidad de dinero para afrontar la defensa y así tratar de demostrar su inocencia en el 'caso Rubiales'.

La decisión de darla en Reino Unido le ha valido para distanciarse del foco que hay sobre él en nuestro país. Además, tampoco quiere dar declaraciones en ningún programa español. Por dicho motivo, cerró un acuerdo con el late night show 'Piers Morgan Uncensored' y en él se explayó acerca de lo ocurrido durante la celebración del Mundial femenino. Durante su intervención, Rubiales explicó que volvería a repetir el gesto, aunque fuese la selección masculina.

Luis Rubiales eligió a la cadena británica por la considerable cantidad de dinero que le ofrecían por darla. Para ello, se le puso sobre la mesa un cheque de seis cifras, entre 100.000 y 150.000 euros, una cifra prácticamente irrechazable y más cuando se encuentra sumido en una costosa defensa para defender su honor.

El que fuese presidente de la Federación entre 2018 y 2023 necesita bastante dinero para afrontar los altos costes que tiene que desembolsar para llevar a cabo su defensa. Esto le ha llevado a viajar hasta Reino Unido para dar su primera entrevista en exclusiva, donde además de dar explicaciones se ha llevado un considerable pellizco.

Por otro lado, TalkTV tomó la decisión de vender los derechos de la entrevista de Luis Rubiales en el programa 'Piers Morgan Uncensored' en España. Fue Mediaset la empresa encargada de comprarlos para emitirla en 'ElDesmarque' de Cuatro este mismo miércoles.

Quién es Piers Morgan

Piers Morgan es uno de los presentadores y periodistas más polémicos de Reino Unido. A lo largo de su carrera prolífica, ha formado parte de algunos de los periódicos más importantes, llegando a alcanzar puesto de renombre en medios como The Sun o Daily Mirror, donde llegó a ser director, o News of The World.

Sin embargo, su faceta más conocida ha llegado con los programas de televisión. American's Got Talent, Britain's Got Talent y The Celebrity Apprentice han sido algunos de los que le han proporcionado esa notoria popularidad en las islas británicas.

También formó parte del matinal Good Morning Britain. En dicho programa, al igual que Luis Rubiales, tuvo que dimitir por sus polémicas. El desencadenante que le obligó a dejar su asiento fueron las más de 50.000 quejas que recibió por criticar de manera feroz a Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique y duquesa de Sussex, a quien calificaba como "la princesa pinocho".

A lo largo de su trayectoria, Piers Morgan ha tenido muchas luces y sombras, aparte de las mencionadas. Entre sus entrevistas más recordadas está la que le hizo a Cristiano Ronaldo a finales de 2022. En ella, el delantero portugués habló de la pérdida de su hijo, de su marcha del United e hizo pública su llegada al fútbol árabe.

Otro de los momentos más polémicos de su carrera llegó con un mensaje catalogado de machista. Fue a través de un sonado tweet publicado durante el Día de la Mujer del año 2022, cuando posteó una foto con el siguiente mensaje: "¿Se ha acabado ya el día de la mujer? Me estoy muriendo de hambre". Acompañó esta publicación con unos emoticonos de caras sonrientes que le llevaron a recibir ataques y críticas de todo tipo. Esto le acarreó una gran cantidad de críticas. Además, también ha dejado comentarios ofensivos contra estrellas femeninas como Julia Roberts o Madonna.

