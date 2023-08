El CSD "examinará los expedientes que estén abiertos" aunque Jenni Hermoso se manifieste

El Consejo Superior de Deportes estudiará todas las denuncias que le lleguen contra Luis Rubiales después de su polémico beso en la boca a Jennifer Hermoso en la celebración del Mundial femenino de fútbol. Así lo aseguró su presidente, Víctor Francos, en declaraciones para El Partidazo de Cope, a la vez que aseguró que no actuarán hasta que la RFEF no les envíe el informe oportuno.

El CSD está dispuesto a actuar y a seguir los cauces legales adecuados para esclarecer todo lo relacionado con el caso que afecta al presidente de la RFEF. Es decir, que una vez que reciba el informe que le ha solicitado a la propia Federación acerca del caso, estudiará todas las denuncias recibidas y posteriormente les podrá dar traslado al Tribunal Administrativo del Deporte, siguiendo así los pasos marcados por la ley.

El presidente del CSD fue preguntado por la hipótesis de que si Jennifer Hermoso se manifestara restándole importancia al asunto, ya que aún no ha hablado públicamente, afectaría a las denuncias interpuestas. "En ningún caso eso va a impedir que el CSD examine de forma adicional los expedientes que ya están abiertos para elevarlos al TAD", dijo el mandatario. Eso sí, puntualizó que eso "afectaría, porque no es lo mismo".

[Moncloa presiona a Rubiales para que dimita como presidente de la RFEF por el polémico beso]

Francos insistió en que el Consejo Superior de Deportes no moverá ficha ni elevará ninguna denuncia al TAD hasta que no reciba el correspondiente informe de la RFEF, pero que eso no significa que se vaya a quedar de brazos cruzados. Una vez que tengan este escrito, actuarán de inmediato.

Por otra parte, evitó hablar sobre si Luis Rubiales debería dimitir: "Es una decisión que le tiene que corresponder a él. Tiendo a no opinar sobre las dimisiones de otros, eso es una decisión de él. Lo que sí puedo asegurar es que el Gobierno ha dicho lo que ha dicho, que es algo inaceptable y que vamos a utilizar los instrumentos correspondientes".

Sigue los temas que te interesan