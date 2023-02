Las anomalías en las designaciones arbitrales en España durante la era Enríquez Negreira

"Alejandro Hernández Hernández se gana un hueco en Primera". Ese titular inofensivo, sacado de una entrevista en 2012 para Canarias7, relataba la realidad de los árbitros durante años. Una llamada de José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité de Árbitros (CTA) desde 1994 hasta 2018, anunciaba el ascenso del colegiado.

A Hernández Hernández le tocó a inicios del verano de 2012, tras cinco temporadas arbitrando en Segunda División. "Me quedé temblando literalmente, y aún lo estoy. Automáticamente se lo comenté a mi novia, y luego al resto de mi familia y a la gente más cercana. En menos de cinco minutos estaba el móvil echando humo", recordaba en la citada entrevista sobre la llamada de Enríquez Negreira.

La figura de Enríquez Negreira es ahora investigada por la Fiscalía por sus negocios con el Barcelona mientras ejercía en el CTA. Un conflicto de intereses, un escándalo, en base a los pagos que el excolegiado recibía del club azulgrana a cambio de unos supuestos informes arbitrales.

Tras el estallido del caso, se ha tratado de negar su poder sobre los árbitros. En privado se comenta lo contrario: "En las Federaciones ofrecía los servicios de su empresa y dejaba caer que influía en los ascensos y descensos de los árbitros", dijeron a EL ESPAÑOL colegiados de la época de Enríquez Negreira.

Aparecen entonces algunas anomalías en cuanto a las designaciones arbitrales en esos tiempos. Centrado en la época donde arranca la investigación sobre Negreira, entre los años 2016 y 2018, cuando recibió 1,4 millones en pagos del Barça, es significativo el caso del ya mencionado Alejandro Hernández Hernández.

El caso de Hernández Hernández

Hernández Hernández, del comité de Las Palmas, subió a Primera en 2012 y debuta como internacional dos años más tarde, en 2014. Lo hace estando en el tercer nivel para la UEFA (Categoría 2). El organismo europeo clasifica a los árbitros europeos en categorías (Élite, Premier o First, 2, 3...). Su condición no cambiará hasta 2020, cuando es ascendido a la categoría First.

En España, sin embargo, seguirá una carrera ascendente a otro ritmo. A partir de 2016, pega el 'pelotazo'. En abril de ese año arbitra en el Camp Nou su primer Clásico, seguramente el partido más importante que se le puede dar a un colegiado en el fútbol español. Dirigirá dos Real Madrid - Barça más hasta 2018 (uno en el feudo culé y otro en el Santiago Bernabéu).

Alejandro Hernández Hernández, durante un partido internacional EFE

Ahora comparemos su trayectoria con la de Jesús Gil Manzano, colegiado que asciende a Primera División el mismo año. El árbitro extremeño también se hará internacional en 2014 y ese año, en octubre, arbitra su primer Clásico (3-1 para el Real Madrid, en el Bernabéu). Sería el último para el que sería designado hasta el 10 de abril de 2021.

En ese transcurso de tiempo, entre su primer y último Clásico, Gil Manzano acumula logros a nivel europeo. En 2016 asciende a Categoría First, debuta en Champions League -Hernández Hernández no lo hace hasta 2021- y es elegido para formar parte del equipo español de la Eurocopa. En 2018 alcanza el máximo nivel, la Categoría Élite.

Otro trato para Gil Manzano

Gil Manzano solo arbitró un Clásico en siete años por tres de Hernández Hernández entre 2016 y 2018. El colegiado canario también estaría en el VAR en otro Madrid - Barça jugado en octubre de 2018 y será designado para otro choque en marzo de 2019, que se perderá por una lesión. El árbitro extremeño tuvo que esperar hasta 2021, ya con el CTA de Sánchez Arminio y Enríquez Negreira depurado por la actual directiva de la RFEF.

La comparación es llamativa, teniendo en cuenta que entre ambos colegiados llegó a haber una diferencia de dos categorías UEFA. Hernández Hernández fue más recompensado, siendo este un colegiado que desde el Real Madrid consideran que ha sido perjudicial. Las polémicas de los Clásicos que ha arbitrado refutan esta teoría.

Las polémicas de Hernández Hernández en los Clásicos entre 2016 y 2018

En los tres Clásicos que arbitró Hernández Hernández entre 2016 y 2018 (dos en el Camp Nou y uno en el Bernabéu), hay cuatro errores de bulto que favorecieron a los culés. El primero, en abril de 2016, fue un gol anulado a Gareth Bale por una falta inexistente en un salto con Jordi Alba para rematar un centro de Cristiano Ronaldo. El Real Madrid, aún así, ganó aquel partido por 1-2.

A la temporada siguiente, el Barça venció en el feudo madridista (2-3) en un partido cargado de polémica. Hernández Hernández no señaló un penalti claro de Umtiti sobre Cristiano Ronaldo al inicio del partido y luego expulsó a Sergio Ramos por una falta sobre Leo Messi. En la última de esas tres campañas, el colegiado dio por válido un gol de Messi que arrancó de una falta de Luis Suárez sobre Varane en la repetición de la que el cuarto árbitro le avisó repetidamente. El partido acabó 2-2.

La realidad se ha transformado tras el cese de Enríquez Negreira en mayo de 2018. Desde entonces, tanto Hernández Hernández como Gil Manzano han dirigido un Clásico. El último del colegiado canario fue en diciembre de 2019 (0-0) y hace menos del último del extremeño, en abril de 2021 (2-1 para el Real Madrid).

Anomalías como esta en las designaciones se completan con las del saldo arbitral de este periodo. El Barça, durante la última etapa en la que se produjeron los pagos, entre 2016 y 2018, estuvo 78 jornadas sin recibir un penalti en contra. Una cifra que alcanza el equivalente a más de dos temporadas completas de La Liga. También es reseñable que los culés estuviesen 59 jornadas sin recibir una expulsión en contra entre 2015 y 2017. Los números no cuadran en la era de Enríquez Negreira.

