La amenaza de Enríquez Negreira al Barcelona: "Si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades"

El 'Caso Negreira' continúa dando que hablar. Si en un primer momento se desvelaron los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para evitar que "se tomasen decisiones en su contra", la realidad es que la profundidad del asunto va mucho más allá de lo esperado.

Según ha adelantado El Mundo, José María Enríquez Negreira tomó una decisión radical en vista de la finalización de los pagos del Barça a su empresa, DASNIL 95 SL, y mandó un burofax amenazando al conjunto culé. En él, recalca que daría "publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con el club".

Sin embargo, no fueron las únicas palabras en tono amenazante de Enríquez Negreira al club que le había estado pagando durante los últimos 17 años, entre 2001 y 2018, por "asesorías verbales". "No creo que otro escándalo favorezca al club", subrayó el exárbitro en sus conversaciones con el Barça en mitad de dichas de negociaciones.

"Hasta la fecha y habida cuenta de la reciprocidad en el trato recibido por usted, el resto de hoy expresidentes y el club, he considerado que me debía al respeto y decoro recibido actual actuación hacia mí, con el agravio y perjuicio que ello me conlleva, lamentablemente, me libera de tal autoimpuesta obligación", apuntó el exvicepresidente por medio de los mencionados burofaxes, según reza la información publicada.

Además, también dejó claro en aquellos documentos un mensaje al FC Barcelona y Josep Maria Bartomeu, presidente del club en aquellos momentos. "Todo aquello que conozco y puedo acreditar y que contextualiza perfectamente el escenario en el que me he movido y relacionado con usted y con los anteriores presidentes", especificó.

José María Enriquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros

En total, Enríquez Negreira facturó alrededor de 6,6 millones de euros procedentes del FC Barcelona entre 2001 y 2018. Todo ello lo hizo a través de su empresa DASNIL 95 SL, donde ofrecía sus servicios al club en calidad de asesoramiento en el tema arbitral. Fue a raíz de una inspección de la Agencia Tributaria sobre los años 2016 y 2018, donde no realizó los correspondientes pagos y a través de los cuales ha sido destapado el asunto.

Todo ello ha tenido su efecto dominó. La Fiscalía decidió interrogar a Albert Soler, uno de los impulsadores de la Ley del Deporte, por ser uno de los supuestos responsables de los pagos del club catalán a la empresa de Enríquez Negreira entre los años 2016 y 2018. En dicho momento, él se encontraba en la estructura del Barça.

Facturación con sobrecostes

La realidad de Enríquez Negreira es que no se ha lucrado únicamente con su tráfico de influencias en el Barça, sino que también sacó partida de la Federación Catalana. En el año 2006 también se destapó su relación con ella, donde gracias a su relación con Francesc Casajuana Rifà pudo sacar tajada en dicho estamento.

Tras la salida de este último de la Federación Catalana de Fútbol se dieron a conocer los oscuros negocios del exárbitro con Casajuana. Se le encargó la impresión de 4.000 reglamentos a la empresa DASNIL 95, cuando únicamente había 1.200 colegiados adscritos en Cataluña. Con ellas se lucró debido al precio de compra de ente, que se estipuló en 0,17 céntimos por los 0,09 habituales en una operación que ronda en el doble de lo habitual.

En dicho acuerdo también se vieron mencionados los vídeos de análisis arbitral. Una fórmula que puso también en práctica con el FC Barcelona, aunque los colegiados de la Federación Catalana de Fútbol no llegaron a reproducirlos nunca puesto que no llegaron a aparecer en ningún momento.

"Ofrecía sus servicios"

EL ESPAÑOL pudo acceder al testimonio de uno de los árbitros que compartió época con Enríquez Negreira y con su hijo, estrechamente relacionado. "Con su empresa daba clases de coaching a los árbitros y también preparaba vídeos al CTA y a la Selección con Luis Aragonés. Intentaba facturar por todo", remarca dicho árbitro sobre las prácticas de padre y su vástago.

"En las Federaciones ofrecía los servicios de su empresa y dejaba caer que influía en los ascensos y descensos de los árbitros", confiesa el exárbitro de Primera División que compartió época con el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

