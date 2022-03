El casting de Luis Enrique para el Mundial de Qatar: una lista casi completa y con la incógnita de Piqué

El sorteo del Mundial de Catar 2022 se celebra este viernes en Doha. La Selección de Luis Enrique y el resto de combinados clasificados (a falta de decidirse tres repescas) conocerán sus rivales para la fase de grupos de la cita. Por delante quedarán solo ocho meses de espera hasta el inicio del torneo y muy pocos compromisos para acabar con los preparativos.

Luis Enrique tiene el trabajo avanzado. Su lista para el Mundial no debería ser muy diferente a la línea seguida durante las convocatorias desde que volvió al banquillo. Lo que en un principio parecía una revolución lista tras lista acabó convirtiéndose en un bloque sólido que no deja demasiados huecos libres. Entrar de nuevas a la Selección de aquí al Mundial será misión casi imposible... a no ser que te llames Gerard Piqué.

La incógnita de Piqué ronda el ambiente desde que uno abriera la puerta a volver y el otro a llamarle. Que sea una posibilidad real solo lo saben los verdaderos protagonistas, aunque rompería totalmente con la línea marcada por Luis Enrique de crear una Selección casi de cero.

Perdieron su silla

55 son los internacionales con los que ha contado en esta segunda etapa en la Selección. De estos hay 15-20 con plaza fija y otros tantos con los que ha dejado de contar pasadas las convocatorias, empezando por Sergio Ramos y acabando con David de Gea. A ese grupo pertenecen Kepa, Albiol, Jesús Navas, Pedro Porro, Reguilón, Brais Méndez, Campaña, Canales, Ceballos, Fabian, Óscar Rodríguez, Sergi Roberto, Thiago y Abel Ruiz.

De Gea y Ramos

De ese grupo se salvan dos que si no han tenido más presencia ha sido por las lesiones: Ansu Fati y Mikel Oyarzabal. El primero ha sufrido un calvario desde la temporada pasada y ahora empieza a salir de su último túnel. Si está bien, Ansu irá a Catar. El problema está en sus recaídas. Lo de Oyarzabal está casi descartado tras romperse el ligamento y tener unos plazos de recuperación muy justos como para llegar al Mundial.

En un segundo grupo están otros jugadores que no ven las puertas cerradas, pero tienen complicado volver a la Selección antes del Mundial. Caso destacado el de Marco Asensio, que ni en su mejor momento recibió la llamada de Luis Enrique. Adama Traoré, Rodrigo Moreno y jóvenes como Brahim o Bryan Gil están en las mismas.

En el siguiente escalón, en el de las dudas, se encuentran futbolistas que han servido de comodines en algunas convocatorias como Diego Llorente, Marcos Alonso o Pablo Fornals. Habrá que ver también si David Raya, la última sorpresa, ha llegado a la Selección para quedarse.

Los pilares de la Selección

A partir aparecen los futbolistas que perfectamente podrían integrar una convocatoria completa de la Selección, sumando casos excepcionales como el de Ansu. Los pilares básicos de Lucho son Unai Simón, en portería; Aymeric Laporte, en defensa; Sergio Busquets y Rodri Hernández, en el centro del campo; y Ferran Torres, en el ataque.

Ferran Torres y Luis Enrique REUTERS

Como segundo portero hay muchas opciones de que se mantenga Robert Sánchez y en defensa están bien repartidos los roles: Pau Torres, Iñigo Martínez y Eric García completan el cupo de centrales, Carvajal y Azpilicueta son los laterales derechos y Jordi Alba y Gayá.

El centro del campo tampoco ofrece muchas dudas para Luis Enrique. Pedri, Koke y Marcos Llorente son casi tan fijos como Busquets y Rodri, como también lo empieza a ser Gavi. En segunda fila aparecen nombres como Mikel Merino o Carlos Soler para completar la nómina en la medular.

La delantera ha sido la zona más cambiante, aunque el tridente titular ahora está claro: Ferran, Álvaro Morata y Dani Olmo. Sin Oyarzabal, además, hay menos dudas de eso, mientras que Gerard Moreno, pese a que ahora entraría en la lista, no encaja tan bien en el ataque de Luis Enrique. RDT, Pablo Sarabia y Yeremy Pino forman una segunda línea fiable para el seleccionador.

Cerco casi cerrado en la convocatoria de Luis Enrique para el Mundial. Todo sea que lesiones y otros contratiempos no vayan mermando la lista. Lo positivo es que, aunque no sea oficial por ahora, lo esperado es que las convocatorias se amplíen de 23 a 26 futbolistas por la pandemia.

