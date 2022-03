Cristiano Ronaldo: "Quien va a decidir mi futuro soy yo, si me apetece jugar más lo haré"

Este martes, la selección de Portugal se juega ante Macedonia del Norte el billete para estar en el próximo Mundial de Qatar 2022. Precisamente, el combinado macedonio viene de dar la sorpresa frente a Italia, la vigente campeona de Europa. En la previa del duelo, Cristiano Ronaldo compareció ante los medios de comunicación.

Desde Oporto, el delantero del Manchester United fue preguntado por su futuro. En los últimos meses se ha llegado incluso a especular con una retirada. Todo por el complicado momento que viven en Old Trafford y las críticas que se han cebado con el internacional portugués.

Cristiano quiso dejar claro que será él y solo él el que tenga la última palabra sobre el final de su carrera: "Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego". Pese a que sus registros han menguado, continúa siendo el máximo goleador de su actual equipo, con el doble de tantos que el segundo de los diablos rojos (Bruno Fernandes).

Cristiano Ronaldo, con la selección de Portugal en rueda de prensa Reuters

De conseguir llegar al Mundial de Qatar, Cristiano igualaría a Gianluigi Buffon, Antonio Carbajal, Lothar Matthäus y Rafa Márquez como los futbolistas con más presencias en una Copa del Mundo. También Leo Messi alcanzará las cinco participaciones en este 2022.

Ronaldo no tiene dudas de que Portugal estará en Qatar 2022: "¿Un Mundial sin Cristiano? No hay Mundial sin Portugal. Aquí no hay individualidades, es un grupo, somos todos. Macedonia sorprendió y lo hizo en muchos partidos, pero creo que mañana no nos sorprenderá. Portugal será mejor e iremos al Mundial".

Una 'final'

El ex del Real Madrid señaló que saben lo que se juegan ante Macedonia del Norte: "Es una final y estamos listos. ¿Si somos favoritos? Eso no lo entiendo muy bien, pero siempre me considero favorito, en casa o fuera. Ya sabemos que si ganamos vamos al Mundial y si perdemos estamos fuera. Tenemos la responsabilidad de ser positivos y de ganar el partido".

Cristiano Ronaldo, en rueda de prensa con la selección de Portugal Reuters

"Es un equipo muy organizado", puso de relieve. Pero cree que Portugal es superior: "Si Portugal tuviera su mejor nivel, gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el partido de nuestras vidas también". Además, aprovechó para mandar un mensaje a sus compatriotas: "Que animen de la misma forma (que ante Turquía). Si los portugueses estuvieran como estuvieron el jueves, vamos a ganar".

