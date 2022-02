Piqué y su posible regreso a la Selección: el último ‘show culé’ de Luis Enrique antes del Mundial de Catar

La Copa del Mundo del 2018 centró toda la atención del universo del fútbol como ahora lo hace la del 2022. La cita celebrada en Rusia generó la misma expectación que la que conseguirá tener la de Catar en unos meses. En España fue una competición muy especial ya que supuso la última que disputó una leyenda como Gerard Piqué. El central del FC Barcelona sorprendió a todos anunciando en 2016 que tenía intención de dejarlo cuando concluyera la partición española, hecho que llegó tras caer con Rusia en octavos.

Ese mismo verano de 2018, una vez pasado el Mundial, Gerard Piqué volvió a confirmar que, efectivamente, tenía su decisión tomada. Así se lo había comunicado a Luis Enrique quien, por aquel entonces, tomaba las riendas de un equipo que había estado a caballo entre el adiós a Julen Lopetegui y los parches de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que dio el mando a Fernando Hierro.

Ahora, casi cuatro años después de aquello, Gerard Piqué ha vuelto a abrir la puerta a un retorno a la Selección, algo que parecía totalmente descartado. En una charla con su amigo Ibai Llanos, salía el tema de conversación y el central del Barça recogía el guante. Algo sin duda sorprendente teniendo en cuenta que la elección de Piqué parecía inamovible.

El catalán no se ha vuelto a poner la camiseta de la Selección desde el 2018, pero no descarta dar marcha atrás para volver a liderar el eje de una zaga que ha cambiado mucho desde su despedida. Lo más probable es que, de volver, no esté Sergio Ramos a su lado, quien tantas tardes y noches de gloria compartió junto al central del Barça. El camero no se ha retirado del combinado nacional, pero su interminable lista de lesiones le ha borrado del pensamiento de Luis Enrique.

Gerard Piqué durante un partido con España

El regreso de Piqué

Gerard Piqué está acostumbrado a calentarse cuando tiene un micrófono delante. Especialmente en esta nueva faceta suya ligada a las redes sociales. El jugador del FC Barcelona se ha acostumbrado a rodearse de personajes como Ibai y ahí se calla menos que de costumbre. Su último bombazo ha sido abrir la puerta a un retorno con España.

Lo llamativo es que no parece que haya sido una bravuconada sin más, un comentario sin intención. Es una posibilidad real, aunque remota, que si Piqué se ve en condiciones y Luis Enrique lo considera oportuno, pueda regresar.

La realidad es que el central sigue siendo titular en el Barça y si su nivel así lo demanda, sería un refuerzo de lujo para una Selección que no tiene una defensa claramente definida. Jugadores como Laporte, Eric García, Pau Torres o Iñigo Martínez se alternan en una zaga que ha quedado huérfana con la ausencia de leyendas como el propio Piqué o como Ramos.

"Obviamente, yo he dejado la Selección. Pero soy una persona que si un día digo que vuelvo... Pues cogería al míster y le diría 'a lo mejor...'. No quiero cerrar la puerta. En un 99% no volvería, pero no me gusta decir un 100%". Esas fueron las palabras que Piqué dejó en su charla con Ibai y que ahora han recobrado más importancia que nunca ya que la vuelta de Piqué es cada vez menos descabellada.

El defensa azulgrana aumentaría su lista de 103 internacionalidades con el objetivo de ganar una segunda Copa del Mundo en Catar. Llegaría a ella con 35 años, por lo que no sería una edad excesivamente alta viendo a jugadores como Cristiano Ronaldo o Luka Modric, que han alargado sus carreras de manera considerable. Además, Piqué tendría un retorno muy dulce a esta selección debido a que la influencia del Barça en el equipo ha vuelto a crecer considerablemente.

Ibai Llanos y Gerard Piqué en una charla

La Selección del Barça

Es una parte muy importante de este retorno. A pesar de que la trayectoria de Piqué en la Selección está fuera de toda duda, volvería a un equipo que es totalmente nuevo. Eso podría dificultar su adaptación. Sin embargo, buena parte del núcleo del equipo es de la total confianza del central ya que comparte vestuario con ellos en Can Barça.

De esta forma, Gerard podría gozar de una transición más que dulce en lo que sería todo un acontecimiento para el fútbol español. Sorprendería también de una persona tan temperamental, decidida y echada hacia delante como Piqué un recule de este tipo. Pero si el cuerpo se lo pide y el seleccionador no tiene inconveniente, por qué no.

El Barça cuenta en estos momentos con una gran cantidad de jugadores que están dentro de los planes de Luis Enrique o que forman parte habitualmente de las convocatorias de la Selección. Y muchos de ellos juegan en defensa. Piqué podría entrar a formar parte de una zaga en la que tienen gran protagonismo nombres como Eric García o Jordi Alba. Con menos opciones, pero con alguna presencia polémica, ha estado también Sergi Roberto, el famoso '10' de Luis Enrique.

Siguiendo con la lista de 'Lucho' se encuentra el todavía capitán del equipo desde la ausencia de Ramos, Sergio Busquets, y la juventud de otros futbolistas como Gavi o Pedri. Y en la recámara está la baza de Nico, que si continúa con su progresión no tardará en formar parte de manera frecuente de las convocatorias.

Y para completar esa nueva Selección made in Barça está una punta de ataque en la que se encuentra Ferran Torres, el líder ofensivo de la España de Luis Enrique. Junto a él está la duda de Ansu Fati, que de recuperarse será pieza fundamental del presente y del futuro del combinado nacional. Y como extra, el recién llegado en este mercado invernal, un jugador como Adama Traoré, quien ha entrado y salido en los últimos meses de las listas. Pero que si despliega un buen nivel en estos meses en el Barça, retornará.

Gavi festeja con Ferran Torres el gol de España Reuters

La decisión de Luis Enrique

El seleccionador nacional ha sido gran protagonista en las últimas convocatorias de España. Sus listas y algunos de los jugadores que ha elegido han sido de lo más polémicos. Desde la excéntrica llamada del portero del Brighton Robert Sánchez hasta la ausencia continuada de Sergio Ramos pasando por las campanadas de Gavi o Abel Ruiz.

La del centrocampista del Barça le salió bien al técnico asturiano, no así la del delantero del Sporting de Braga. Pero estos no han sido los únicos nombres llamativos de sus listas. También lo fue la llegada de un Sergi Roberto que no jugaba con el Barça para portar el '10' de España o las continuas presencias de Eric García, un central que ha demostrado su debilidad constante tanto en su club como en la Selección.

La mayoría de los nombres polémicos que han acudido a la selección española en los últimos años han tenido que ver con el FC Barcelona. El pasado culé de 'Lucho' parece pesar en este tipo de decisiones. Por eso, si Gerard Piqué se abriera a volver a ser seleccionable, la polémica resurgiría.

La convocatoria de 'Geri' podría ser el último show culé de un Luis Enrique que, aunque no le afectan las críticas, suele vivir rodeado de las miradas y de los dedos acusadores. El de Piqué sería un caso más que añadir a esta lista debido a que el nivel que ofrece el central catalán, lento y lejos de su mejor versión, dejaría muchas dudas sobre el hecho de ser seleccionable.

Quizás su peso en el Barça sea fundamental, pero también podría abrir otro debate en el entorno de Las Rozas y es que si Piqué puede ir, ¿por qué no el regreso también de Sergio Ramos si consigue superar sus lesiones? Habrá que ver si lo de Gerard es solo un comentario o un cambio de planes.

