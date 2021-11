Luis Enrique y las críticas: "Cuando perdamos un partido volverá el holocausto caníbal"

España venció a Suecia en un partido muy duro y cerrado en el Estadio de La Cartuja. El conjunto de Janne Anderson no lo puso nada fácil, pero la Selección encontró la salvación y el camino del gol gracias a la aparición de Dani Olmo, que se sacó un gran disparo que se estrelló contra el larguero, y a la de Morata, que surgió de la nada para aprovechar el rechace.

Con ese tanto, España pudo respirar en el final del partido ante una Suecia volcada, pero sin brillantez en su fútbol. Ahora, la Selección ya puede presumir de estar clasificada para la Copa del Mundo de Qatar 2022 de manera directa y sin pasar por la temida repesca.

Tras el partido, Luis Enrique pasó por los micrófonos de RTVE para analizar la victoria del equipo en un día en el que estaban muy señalados, ya que se trataba de una lucha de poder a poder que podría tener graves consecuencias. El seleccionador habló de las críticas que recibió España durante los últimos meses y sacó músculo.

El final de las críticas

"Cuando empecemos el próximo partido volverá el holocausto caníbal. La Selección lo lleva consigo, pero es un estímulo. Al Mundial vamos a llegar bien, con gente joven y veterana, con jugadores perfiles y con un grupo muy esperanzador".

Luis Enrique: "Somos una de las selecciones que puede aspirar a estar entre las mejores"



El técnico de España señala que la clasificación la han celebrado "como si fuera un título" #DestinoCatarhttps://t.co/f93lnCnZ9B pic.twitter.com/4uK2eH1utO — Teledeporte (@teledeporte) November 14, 2021

"Tengo 40 o 50 jugadores para seleccionar. Siempre hemos tenido muchas bajas y así no hemos tenido continuidad. Pero hay una mezcla de veteranos como Busquets o Jordi Alba, pero también jóvenes como ya sabemos todos quienes. Gavi ha estado muy bien hoy en su tierra, ha nacido para jugar al fútbol".

Partido muy complicado

"Hoy ha sido un día muy bonito, hemos sufrido mucho. Se han llevado su justo premio, no solo los que están aquí, sino todos los que han ido viniendo. Esto es de todos. Yo para ser sincero me he quitado un gran peso de encima".

Presión por conseguir el pase

"La presión era fuerte. Lo he pasado peor ahora que en el Europeo o en la Nations League. Cuando tienes que conseguir un resultado porque parece más fácil te cargas de más presión. Hemos trabajado muy bien en los aspectos psicológicos y hemos transmitido esa confianza. Hoy hemos hecho un buen partido, mejor en la segunda parte con más espacios".

Luis Enrique: "He sentido más presión en estos partidos que en el Europeo o en la Nations League"



El seleccionador apunta que han trabajado mucho el aspecto psicológico #DestinoCatarhttps://t.co/f93lnCnZ9B pic.twitter.com/yh4EyL3Ao8 — Teledeporte (@teledeporte) November 14, 2021

La salida de Morata

"Morata siempre está dispuesto a ayudar. Es muy versátil. Hemos apostado por Raúl y esa ilusión del debut. Creemos que le tenían menos estudiado. Y después ha salido Álvaro y lo ha hecho muy bien. El público también ha estado espectacular, hemos podido dar esa vuelta de honor y dedicárselo como si fuera un título porque para nosotros lo es".

España cierra un ciclo

"Hoy cerrábamos un ciclo y así se lo he dicho a los jugadores. Empezamos con condiciones muy adversas, con poca gente, y hemos podido cerrar bien todo. La música y el ambiente ha sido lo mejor. Sevilla siempre es una gran ciudad para jugar. Con Morata también se cierra ese círculo desde que empezamos el Europeo así que me alegro mucho por ese gol después de lo que ha pasado".

Críticas a la Selección

"Yo no creo en nada de lo que hay. es la realidad del fútbol profesional. Si un entrenador no gana recibe críticas y polémicas, así funciona este maravilloso circo. Cuando haya salsa bailamos salsa, ahora toca bailar agarradito. Cuando toque rock&roll pues tocará. Lo que motiva y me llena de orgullo es la respuesta de los jugadores y de toda la gente de la Federación. Y de un estadio así, que es una maravilla".

Apoyo de la afición

"Es un motivo de alegría. Significa que lo que hacemos le gusta a la gente y que algunas decisiones que puedan parecer polémicas solo buscan formar un grupo y un equipo que represente a la Selección de la mejor manera. Es una pena que eso dure poco, pero lo vamos a disfrutar. Hay que acordarse de todos, de los que están y de los que no porque el comportamiento ha sido ejemplar".

Las apuestas personales

"La verdad es que da igual quien marque el gol o quien destaque. Cuando un entrenador decide traer a alguien con 17 años es porque le conozco en profundidad, con su perfil y su inexperiencia. Antes del partido piensas si Gavi va a estar a su nivel, no ha jugado nunca con 50 personas a su favor, pero ya habéis visto el partido que ha hecho el chaval. Ya nadie le va a sorprender. Es una cosa única, una excepción. No hay jugadores así. Que yo acierte más o menos con los 25 da igual, todos aportan".

Gavi, rodeado de rivales suecos REUTERS

Un año para el Mundial

"Pretener ir paseándose por el mundo es imposible. Creo que solo hay dos ventanas. No hay partidos amistosos, aunque los haya. Aquí se viene a competir, sacar resultados y hacer buen fútbol. Independientemente del resultado, quiero ver que mis jugadores hacen lo que se les pide. Esa idea no ha cambiado y da igual el rival. Quiero destacarlo porque no es habitual, ganes o pierdas. No cambian la manera de presionar o de jugar independientemente de las circunstancias del partido".

Un peso de encima

"Me he quitado una mochila de 100 kilos. He sentido más presión que en la Eurocopa o en la Nations League. Tienes que conseguirlo por obligación y nosotros solo vemos dificultades. Así que sí, me he quitado mucha presión".

Una hipotética repesca

"Ahora estaría buscando un lado positivo. Pensaría en los rivales con los que se tuviera que cruzar España. Es un gran alivio clasificarnos de manera directa. Lo hemos merecido y no merecimos perder en Estocolmo o empatar ante Grecia en España. Hemos sido los mejores del grupo".

Luis Enrique da indicaciones desde la banda REUTERS

Una base para la Selección

"Lo que noto es que hasta ahora cada convocatoria hemos tenido unas seis o siete bajas. En lugar de quejarnos hemos buscado gente con nivel para que venga y les hemos dado la oportunidad de ayudar a la Selección. El día que estén todos bien pensaré que no es tan positivo. Quizás me da un infarto para hacer la lista, pero prefiero eso a no tener gente. Será complicado elegir entre esos 40 que manejamos".

La afición de Sevilla

"La afición ha estado de diez. Han animado durante todo el partido. Han cantado y se lo han pasado muy bien. Incluso ayer hubo un gran apoyo. Solo pueden tener un diez".

El estilo no se cambia

"Me da mucha alegría por Álvaro que marque él el gol que nos da la clasificación. Pero más allá de cómo ha llegado, no hemos cambiado nuestro estilo. Nosotros no cambiamos, jugamos desde abajo, abriendo el campo, con el portero. Si pensamos en jugar en largo con balones arriba así nos van a ganar muchos equipos. Si conseguimos algo en el Mundial será con nuestro estilo.

Unión con su cuerpo técnico

"Estoy muy contento con mi staff y con todo el de la Federación. Cuando quieran ver si un equipo está saneado, miren como un banquillo celebra un gol. Y nosotros lo estamos, somos una familia".

