Suecia vive momentos de tensión con la UEFA antes de enfrentarse a España en el Estadio de La Cartuja

Surrealista lo que ha sucedido en la previa del España - Suecia que decidirá la posición de los dos equipos en la fase de clasificación camino de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Suecia ha hecho pública una queja al no poder utilizar en su totalidad el césped del Estadio de La Cartuja de Sevilla. El encuentro entre los dos equipos se va a disputar en el feudo andaluz como ya sucediera en la pasada Eurocopa.

En aquel partido veraniego, españoles y suecos empataron en un encuentro correspondiente a la fase de grupos del torneo continental. Ahora, se verán las caras peleando por un puesto en el Mundial del año 2022. Sin embargo, Suecia lo hará en una especia de inferioridad de condiciones, tal y como ha asegurado el seleccionador Janne Anderson, concepto que después ha matizado.

El entrenador de Suecia estaba muy cabreado porque su equipo no ha podido disfrutar del campo en su totalidad, lo que ha provocado una importante discusión del cuerpo técnico con la UEFA. Los miembros del máximo organismo del fútbol europeo desplazado hasta Sevilla han impedido que Suecia pudiera tener todo el campo al asegurar que una parte del césped no estaba en buenas condiciones y que necesitaba ser tratado y cuidado para el partido.

Esto ha provocado un gran enfado del seleccionador, que no entendía como 24 horas antes de un partido tan importante ni siquiera podía disfrutar del terreno de juego del encuentro para su último entrenamiento. Además, hacía una queja en doble vertiente. La primera era que el campo no estuviera listo antes de un choque fundamental y que, por ende, no pudiera utilizarlo. La segunda, matizando que para él el césped sí estaba perfecto en su totalidad, era que no pudiera utilizarlo entero por decisión de UEFA cuando sí estaba bien.

El enfado de Suecia

Con este cabreo se ha presentado ante los medios para quejarse amargamente por lo sucedido: "Hay que prepararse en todo el campo, no sólo en una parte. Queríamos usar el campo entero. Llegamos y había algunos desperfectos y eso me llevó a enfadarme. No será determinante, pero si el campo no está bien, pues me enfado".

Poco después aclaraba que el campo sí estaba bien y que por eso entonces no entendía el motivo de la prohibición: "Pero realmente no está mal, está perfecto, por lo que de verdad no entiendo que no me dejen usar todo el campo. El día antes del partido es importante tener una hora en el estadio y sin limitaciones".

Además del lío con el césped y el Estadio de La Cartuja de Sevilla, Andersson ha hablado de lo difícil que será plantear un partido contra una España lanzada tras la Nations League: "La base contra España siempre es similar. España casi siempre tiene el 70% de posesión, así que sabemos que tenemos que tener el equipo muy junto. Dependerá de cómo vaya el partido, del resultado, del flow... Si vemos que no pasa nada, pues tendremos que apostar fuerte. Tenemos un plan fuerte, pero depende del partido".

