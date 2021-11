Luis Enrique: "Los que vengan a La Cartuja que lo hagan para sufrir, esto no va a ser una fiesta"

España se prepara para el partido contra Suecia en el que debe sellar su clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El equipo español, tras su victoria ante Grecia en el último encuentro, tiene encarrilado el pase. A esa circunstancia se sumó también la derrota de los suecos ante Georgia.

Luis Enrique compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación para analizar el choque contra los de Janne Andersson. Un partido a cara o cruz en el que a la Selección le valdría con el empate, pero en el que debe sacar los tres puntos para seguir dando rienda suelta a las buenas sensaciones.

Descanso previo al partido

"Como jugador, dormía de maravilla siempre antes y después muy mal. Como entrenador me pasa lo mismo. Antes, como un niño y después, ni borracho".

Día para sufrir mucho

"Como siempre tenemos que estar precavidos, creo que es importante centrarnos en las dificultades de mañana, que van a ser muchas. Es una selección que defiende muy bien. Creo que ya hemos llenado La Cartuja y los que vengan, que vengan preparados para sufrir juntos y nos ayuden en esos momentos delicados. Esto no va a ser una fiesta hasta que termine el partido. Centarnos en rachas o en cosas del pasado no pueden despistarnos de lo que va a ser nuestro trabajo".

Las virtudes de Suecia

"He revisado los dos que jugamos en la Eurocopa y en la primera vuelta. He visto el de Grecia y el último. Es un equipo que defiende muy bien, que tiene jugadores arriba rápidos que pueden conseguir meter al contragolpe. No merecimos la derrota en la Eurocopa ni en Suecia. Merecimos mínimo el empate o la victoria. El fútbol solo sabe de balones que entran en la portería rival. Ni de justicia. Habrá dificultades. Necesitamos al público. Con ellos, somos más fuertes".

Estado del césped

"No estoy aquí para juzgar la palabra de los demás. A veces te limitan un poco el campo. Si sucede, intentaremos entrenar. Está mejor que en el verano. Cuando acabemos el entreno podemos analizar. También después del partido veremos si el césped ha influido o no. Controlo lo que puedo controlar. No tengo nada que opinar sobre esto. No depende de mí".

Apoyo de la afición

"Siempre me he sentido reforzado por la afición. Sabemos que dependemos de los resultados".

Partido para dominar

"Es evidente que ese el perfil del partido que puede suceder, pero eso no te garantiza llegar al resultado. No vamos a especular. Vamos a jugar igual e intentar estar acertados".

'Ibra' e Isak, peligro

"Para parar en juego en largo al rival es imposible. Veremos quien va a la disputa. Son muchas incógnitas a despejar. Es difícil pero cuando hay jugadores con ese físico, ellos están acostumbrados a jugar ese tipo de juego. Siempre es complicado jugar contra equipos que juegan directo. Anuarlos por completo es imposible".

"No me he cruzado con él nunca. Creo que más allá de vaya a jugar o no, el físico de Ibrahimovic mejora su juego en largo. Es un jugador ideal. Luego hay que desarrollar con el segundo balón, saber si se adapta mejor o peor. Es un perfil que potencia. Cuando veamos la alineación valoraremos las características de cada delantero. Juegue o no juegue ese delantero, vamos a estar preparados para intentar contrarrestarla. Vamos a intentar hacerlo de manera colectiva. Sería muy osado por mi parte comentar algo sobre las decisiones de su seleccionador. No voy a decir cuales son mis preferencias. A mí me gusta jugar contra los mejores. Suecia está muy trabajada y cualquier decisión que tome lo afrontaremos con la misma ilusión".

Presión por ganar

"Empezamos esta concentración de noviembre hablando de presión. Nuestro plan es el mismo desde el día 1 hasta el domingo. Lo demás son resultados del rival que afectan a la clasificación, pero no a nuestra mentalidad. Hubo dificultades en Grecia y las habrá mañana".

Polémica con Suecia

"No sé en que traducción mal hecha alguien me acusó de que me había quejado de como jugaba Suecia. Intento ser lo más educado posible con los rivales. Este es un deporte en el que los entrenadores ya tenemos bastantes problemas como para meterme en los de los demás".

