La flor de Luis Enrique brota en Grecia y Georgia: solo España puede dejarse fuera del Mundial

Ni en el mejor de los guiones previstos España tendría a estas alturas tan a mano clasificarse para el Mundial. La Selección no jugó su mejor partido, pero obtuvo los dos resultados que más cerca de Qatar 2022 le dejan: primero Suecia se dejó los tres puntos en Georgia y después los de Luis Enrique tumbaron por la mínima a Grecia.

De esta manera, un empate este domingo en La Cartuja será suficiente para alcanzar el objetivo que había marcado Luis Rubiales para este tramo final de la primera etapa del asturiano. El seleccionador encontró como aliada la suerte, primero por el marcador del partido del principal rival y después por el penalti que sirvió para anotar el único tanto ante los helenos.

Seis puntos ha conseguido este jueves el equipo nacional y la realidad es clara: solo España podría provocar que no se llegase al Mundial de forma directa. La Selección es su propio enemigo. Aunque Suecia llega con opciones si tumba al equipo nacional en Sevilla, los de Luis Enrique estarán en Qatar simplemente con empatar.

Pablo Sarabia celebra el gol ante Grecia EFE

Cierto es que la imagen que ha dado el equipo nacional es pobre, ha perdido el control del choque en la segunda mitad y a punto ha estado de costarle dos puntos al menos. El combinado del asturiano tendrá que mostrar una versión mejor ante su afición si quiere cerrar la fase de clasificación con la mejor de las noticias.

La suerte y la excusa

Parece que la suerte que algunos apreciaron durante la Eurocopa vuelve a aparecer. El planteamiento a priori fue ambicioso, pero el plan para encontrar los pocos espacios que deja una defensa de cinco tampoco rompió los esquemas griegos. El invento de RDT en la banda salió a medias, la velocidad de movimiento del balón fue la justa y la sensación de que se ha ganado con lo justo es real.

El penalti sobre Íñigo Martínez fue más que dudoso, aunque Marcziniak lo tuvo bastante claro. El VAR intervino y no le hizo cambiar de opinión. Esto le hace estar "más que 'happy'", pero también sabe que el partido no ha maravillado a nadie. El resultado que llegó antes de que el polaco diera el pitido inicial fue la mejor noticia de toda la Selección este jueves.

Zlatan Ibrahimovic se lamenta en el suelo durante el Georgia - Suecia REUTERS

Tiene la excusa de la gran cantidad de bajas que tenía el equipo nacional. No tenía a sus dos principales goleadores de los últimos tiempos: Ferran Torres y Mikel Oyarzabal. Tampoco tenía al revulsivo: Gerard Moreno. También destaca que Grecia no tiró a portería, algo positivo. La ambición de la primera mitad es destacable, pero no salva su imagen.

Sale ganador de este encuentro por cumplir con el resultado, pero no puede sacar pecho por lo visto en Atenas. Por mucho que se pregunte en los últimos días, quedarse fuera del Mundial es un fracaso estrepitoso; llegar a través de la repesca, sería un mal presagio para la gran cita del próximo invierno. Lo tiene todo de cara para pasar como primeros de grupo y evitar la repesca.

Suecia

Eso será siempre que no se pierda ante Suecia. Luis Enrique ha dejado claro que no van a especular, que van a correr los mismos riesgo de siempre y que se equivocarían si pensaran en ser otro equipo. El planteamiento vuelve a ser valiente. Así es el técnico asturiano. Si mueren, se marchan con las botas.

Luis Enrique da órdenes a sus jugadores durante el Grecia - España REUTERS

También ha pedido el apoyo de La Cartuja. Quiere que el factor cancha sea determinante y ha puesto el ejemplo del Sánchez Pizjuán en el partido contra Dinamarca que él mismo disputó para ir a otra Copa del Mundo: "Recuerdo como jugador en el que nos clasificamos para el Mundial a pesar de la expulsión de Zubizarreta. No recuerdo nunca haber ido en volandas como aquel día. Eso es lo que quiero que sea este domingo".

España fue práctica y es lo que se espera que sea en Suecia. Luis Enrique ha prometido espectáculo a la afición que vaya al estadio para ver el partido contra Suecia. Habrá algunos que prefieran ver menos ocasiones y que la Selección se clasifique a sufrir como en algunos momentos se ha hecho este jueves. La flor brotó en Grecia y Georgia. Ojalá el césped de La Cartuja esté en buenas condiciones y también salga de cara en Sevilla.

