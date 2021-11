Luis Enrique: "No vamos a especular contra Suecia, quiero ganar"

El jueves ha salido mejor de lo imaginado. Se daba por hecho que Suecia ganaría a Georgia y no lo hizo. Se creía que España iba a poder sin dificultades con Grecia y se cumplió a medias. Por lo menos fue por la parte de obtener el triunfo vital que pone a la Selección primera de grupo después de que valiera el tanto de Pablo Sarabia de penalti. Luis Enrique analiza el encuentro en la rueda de prensa y también en Teledeporte después de controlar el choque, pero sufrir en la segunda mitad por no sentenciarlo.

¿Igual de 'Happy'?

"Hoy más. Los resultados que hemos tenido hoy nos vienen muy bien. Nos hemos centrado en nuestro partido. Ha sido difícil desde el principio. Aún así creo que hemos merecido la victoria".

¿Te gustó el partido?

"Gustar es una palabra complicada. Con la tensión que había, cuando juegas fuera de casa... Siempre es difícil jugar un partido de fútbol. En cuanto a actitud y juego han estado bien. Hemos sido ambiciosos y claro que siempre cuesta".

"Gustar es una palabra difícil. En cuanto a actitud y comportamiento los jugadores han estado muy bien"



️"Gustar es una palabra difícil. En cuanto a actitud y comportamiento los jugadores han estado muy bien"



— Teledeporte (@teledeporte) November 11, 2021

Dos delanteros

"He pensado que el partido iba a ser un encuentro en el que íbamos a tener el balón y ante una defensa de cinco siempre es interesante tener dos delanteros. Entrenando le vi y me impresionó. Le he visto con una actitud fenomenal y he decidido que jugase".

Gavi

"Gavi tiene un golpe en el ojo. Estaba mareado pero quería volver a jugar. Han estado muy bien todos".

El domingo, clasificación

"Claro que lo creo. Lo creía cuando íbamos segundos también. Va a ser difícil. Van a tener que atacarnos más que cuando jugamos en la Eurocopa".

El partido

"Grecia desde el primer partido que jugó a la de este jueves es una Grecia mejorada. Ha mejorado gestionando el balón y en la presión. Ha sido un partido en el que gracias a la actitud y a la intensidad lo hemos sacado adelante. Si se ven los partidos de Grecia en casa, es un equipo muy bien trabajado".

¿Salir a empatar?

"Sin ninguna duda, pero eso no va a ocurrir. Saldremos a ganar como hacemos cada partido, pero conocemos la dificultad que tendrá el choque. Es una trampa, pero ese error no lo cometeremos. Vamos a correr los mismos riesgos que siempre y vamos a tratar de ser más efectivos. Contamos con el apoyo de nuestra afición y espero que La Cartuja sea el jugador 12".

Remontada

"Muy contento por mis jugadores, la Selección, la Federación y todos los españoles. Ha sido difícil y falta un pasito más. Hay que preparar el partido de la mejor manera. Tenemos ahora un viaje largo. Con ganas de llegar a Sevilla y clasificarnos este domingo".

Contento con el juego

"Podíamos haber mejorado mucho. Ha sido un partido de control al inicio. No han intentado encerrarse. Si no presionas bien, es posible tener complicaciones. Nos han hecho la del fuera de juego, pero hemos conseguido neutralizar su juego de ataque. No hemos hecho muchas ocasiones y hemos marcado el gol de penalti. Contento con la actitud. En este tipo de partidos con tanta tensión se pueden ver atenazados, pero no ha sido así. En la segunda parte hemos perdido el control, pero con la entrada de Busi hemos generado un poco más de tranquilidad".

️ @LUISENRIQUE21: "Sería injusto que la gente no confiara en este equipo después de la Nations League, el Europeo y esta clasificación".



️ "Recibimos mucho apoyo por la calle. Será una Cartuja llena de apoyo y estoy encantado de que sea así".#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/7PGCEtuS9h — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 11, 2021

¿Confia España en la Selección?

"No creo que la gente no confíe en este grupo de jugadores. Después de la Eurocopa que hemos hecho, la Nations League y la clasificación del Mundial solo recibimos apoyo. En La Cartuja lo veremos. Habrá más gente que en verano".

La transformación

"Se debe al gran trabajo que han hecho los jugadores. Ser profesional en el fútbol significa que hay que superar dificultades. El fútbol profesional depende de resultados y ahora estamos en una dinámica positiva. Siempre hay cosas a mejorar, pero se debe a su esfuerzo esta transformación".

Suecia

"La verdad es que nuestra forma de jugar beneficia a Suecia. Vamos a seguir jugando igual, a correr riesgos... No tiene sentido cambiar, porque eso significaría que saldríamos a empatar. Es mi manera de verlo y mi filosofía. Intentaremos estar por encima de ellos y generar el número de ocasiones de gol para ganarles. Ojalá el clima de La Cartuja también sea propicio. Recuerdo como jugador en el que nos clasificamos para el Mundial contra Dinamarca con la expulsión de Zubizarreta. No recuerdo nunca haber ido en volandas como aquel día. Eso es lo que quiero que sea La Cartuja".

Cabreado

"Yo soy una persona muy pasional. No me he enfadado. Creo que es interesante transmitir a los jugadores lo que nos jugamos. Alguna reacción espontánea he tenido. Si algo tiene la Selección es carácter".

Llegar mejor

"Me pongo a pensar ahora en todos los españoles que estaban en Italia y nos animaron contra Italia y Francia y fue apoteósico. No hay ninguna circunstancia que no me invite a pensar que la afición disfrutará del partido. Van a ver que vamos a crear peligro al rival. Pero necesitamos a la afición. No tengo ninguna duda de que nos lo van a dar".

Sufrir esta noche

"Hago lo que hago cada partido después. Ahora cuesta dormir. Mañana cuando me levante veré el partido para ver los aspectos mejorables. Van a ser dos partidos parecidos y el factor campo será clave. Ganar le cuesta a todas las selecciones. Los entrenadores siempre sufren. Siempre hay cosas que te gustan más o menos y hay incertidumbre en el resultado".

El partido de Suecia

"Es algo diferente para ellos porque tienen que ganar. Va a ser difícil. No sé si van a defender muy atrás o si van a ser más agresivo. Lo que te puedo asegurar es que nosotros vamos a jugar de la misma manera. Para nosotros son muy buenas noticias con ese resultado, pero nada cambia. Somos primeros, pero tenemos que jugar otro partido y va a ser interesante".

