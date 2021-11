Luis Enrique: "Sin presión, no seríamos la selección española de fútbol"

Luis Enrique y Dani Carvajal han comparecido en la previa del Grecia - España trascendental. El duelo ante la selección helénica es de vital importancia para La Roja, que debe ganar sí o sí para seguir dependiendo de sí misma en la lucha con Suecia para obtener el primer puesto de grupo y el pase directo al Mundial de Qatar 2022. España ya tiene asegurada una plaza en la repesca tras haber jugado la final de la Nations League, pero quieren hacerlo por la vía directa.

Presión

"La verdad es que tengo mucha suerte porque después de ver los entrenamientos soy más que optimista. La confianza, la calidad que tienen y la manera que tenemos de entrenar hacen que me sienta más que confiado. Siempre he dicho que me siento muy afortunado de ser seleccionador de un equipo que tiene 60 jugadores de calidad para venir. Me han transmitido buenas sensaciones y que están preparados para afrontar cualquier dificultad".

Obligación

"España tiene que estar obligada a ganar cada partido. Al acabar las competiciones se hace la suma de nuestros merecimientos. Cada partido hay que ganarlo con nuestras armas. Siempre hay presión, no hay un partido en el que no me haya sentido con la presión de ganar".

Primero, Grecia

"No hay un atisbo de duda, solo hay un partido contra Grecia. No existen más posibilidades. Pensar en lo que viene acontinuación nos distraería. Tener ambición e ir desde el principio a por el partido serán las dificultades que nos encontraremos".

Luis Enrique con presión

"El 8 de mayo de 1970 nací en Gijón con presión y tengo la suerte de tener una profesión en la que siempre hay presión. Me siento a gusto. Fui muy honesto el día de la lista, pero tras verles entrenar no tengo dudas".

Hablar con alguien

"Os veo un pelín preocupados por la presión, ¿qué os pasa? Llevo mucho tiempo en el fútbol y con mucha presión. Bendita presión. Sin presión no seríamos la selección española".

El autobús de Grecia

"Es un equipo muy bien organizado. Fue mérito suyo el partido de la primera vuelta. Tienen la posibilidad de salir jugando bien con el balón. También existe la posibilidad de que les encerremos con el balón y es la situación más difícil del fútbol. Con el juego colectivo e individual tenemos opciones para superarlo. Ellos tienen opciones de estar en el Mundial y seguramente quieran ser ofensivos también. Firmo un partido en el que encerremos al rival".

La Eurocopa ayuda

"Pues no, ni sí ni no. El último partido de la Nations League contra Alemania, o nos clasificábamos nosotros o ellos. En la Eurocopa, ante Eslovaquia estábamos igual. Cuando juegas los octavos, cuartos o semis, lo mismo. No he buscado ninguna referencia en el pasado".

Gavi

"Está participando muchos minutos en su equipo, quizá en una posición que no es la suya. Si juega con nosotros, será de interior. Físicamente están todos como aviones ahora en noviembre. El único que no estará es Mikel Merino porque no queremos correr riesgos".

Carvajal

"Entrenar a Dani Carvajal es un gusto. Primero porque detrás del jugador hay una persona madura. Es un gran placer volver a tenerlo con nosotros. Él ha ido cambiando cosas y es interesante. Ha sido como verlo como antes; la misma intensidad que antes. Hablo con todos los jugadores para conocer su feeling y para ayudarle en lo que necesite".

Responsabilidad

"La ilusión que tenemos todos por ganar estos dos partidos supera con creces cualquier atisbo de sentirte atenazado. Cada partido en la Selección hemos sentido esta responsabilidad. Quizá el error fue ser tan honesto el día de la lista. Tendré que tirar más de tópicos para que estéis más tranquilos".

El resultado de Suecia

"Yo hubiera preferido jugar a la misma hora porque no nos interesa. Dependemos de nosotros. No nos interesa el resultado, nosotros a lo nuestro".

Semana de veteranos

"Yo creo que como los equipos son un conjunto de jugadores jóvenes y otros experimentados, hay que centrarse en las cosas que podemos controlar. No hay que centrarse en nada más. Es un partido de fútbol para los jugadores de la selección española. Se acepta que sean los jóvenes los que resuelvan o los veteranos".

Los delanteros

"Para mí Ferran es un jugador de banda, no sé si dije que es '9', pero quería decir que puede jugar ahí. Álvaro está bien, le veo con buena predisposición. El hecho de no contar con algunos por lesión abre la puerta a otros. Veo su ilusión por jugar. Rodrigo, Raúl de Tomás... me hacen ser optimista. Tengo ganas de ver cómo está el terreno de juego y que podamos ver un buen partido de fútbol".

