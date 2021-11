Las opciones de España para Qatar 2022: remontar, una repesca peligrosa y el fantasma de la eliminación

Todo se decide en cuatro días y dos partidos. De las diez plazas europeas que han de quedar decididas en esta primera fase de clasificación (otras tres lo harán en la repesca) para el Mundial de Qatar 2022 solo hay dos definitivas: Dinamarca y Alemania. España está en el grupo de las selecciones que quieren evitar a toda costa el play-off, que en esta ocasión serán dos eliminatorias a un partido a vida o muerte.

Dinamarca y Alemania ya tienen asegurada su presencia en el Mundial. Sellaron su pasaporte en la anterior ventana del calendario reservada a los equipos nacionales, en el pasado mes de octubre. Por tanto, son ocho las vacantes pendientes para fijar su presencia en el torneo y numerosos aspirantes, con enfrentamientos directos entre los candidatos para definir el ganador de cada grupo.

Las otras tres plazas restantes previstas para el fútbol europeo saldrán de las eliminatorias de repesca que se disputarán en marzo del año que viene y que jugarán los diez segundos clasificados más dos selecciones, según el ránking logrado en la pasada Nations League. Estos lugares para la repesca también están en juego en estas dos jornadas.

Los doce de la repesca se la jugarán a un 'torneo' en el que habrá seis semifinales y tres finales. Todas ellas serán a partido único. En caso de las semis, se jugará en casa del que haya hecho más puntos y las 'finales' se sortearán y se jugarán en sede neutral.

Luis Enrique y los jugadores de la Selección en la fase final de la Nations League AFP7 / Europa Press

Con los daneses y alemanes ya con plaza fija, selecciones como Portugal, Serbia, España, Suecia, Grecia, Italia, Suiza, Bélgica, Francia, Países Bajos, Noruega, Rusia, Croacia, Inglaterra, Polonia, Albania, Turquía, Gales, Ucrania o Finlandia preparan sus compromisos y calculan sus posibilidades mundialistas.

Las cuentas

Las cuentas son claras para España: ha de ganar a Grecia (este jueves) y a Suecia (este domingo) para ser primera. La única forma de que le valiera otro resultado sería que la selección cayera derrota contra Georgia, ya que de ser así la Selección también se podría permitir 'pinchar' y jugársela todo por el todo el domingo o, en caso de sí ganar a Grecia, valerse también del empate contra su rival directo.

España, como sea, tiene que pasar. Hay selecciones muy complicada, véase Italia, Bélgica o Francia, que no han asegurado su primera plaza y el sorteo de la repesca, si la tuviera que disputar nuestro equipo, podría emparejarle contra una de ellas. A un solo partido, eso sería casi una ruleta rusa.

La última repesca

Desde la del Mundial 2006 que España no juega una repesca para obtener el billete para la cita. En aquella ocasión se salvó el mal trago y se superó a Eslovaquia en una eliminatoria a ida y vuelta (5-1 en la ida y 1-1 en la vuelta). A solo un partido, el peligro se multiplica sea cual sea el rival y hace tiempo que la Selección no se ve fuera de una fase final de un Mundial.

Cuatro K.Os

Solo ha habido cuatro ocasiones en las que España no ha clasificado para una Copa del Mundo habiendo antes disputado una fase de clasificación. La primera de todas data de la cita de 1954 y es el caso más rocambolesco de todos ya que, al haber un empate contra Turquía, la forma de desempatar fue sacando una papeleta, siendo la selección otromana la afortunada.

La mala fortuna de España se repitió en 1960, en 1970 y en 1974, siendo esta la última ocasión en la que nuestra Selección se quedó fuera de un Mundial. Son ya 47 años (48 en 2022) de la última vez que el combinado nacional no jugó la cita por excelencia del fútbol de selecciones y, aunque la de Qatar 2022 vaya a ser peculiar, por aquello de jugarse en invierno, no clasificarse sería un golpe que no resistiría ni Luis Enrique.

