Dani Carvajal: "España tiene la obligación de ganar siempre"

Está feliz por volver y se le nota. Dani Carvajal quiere recuperar su estatus como gran jugador del Real Madrid y esta convocatoria con la Selección será fundamental para esto. Quiere ser protagonista consiguiendo el billete que permita a España viajar a Qatar para disputar el Mundial 2022. El lateral merengue goza de su mejor momento de forma tras superar las lesiones que le han mantenido en la estacada durante las últimas temporadas y así de contento se ha mostrado en la previa del encuentro ante Grecia.

Cómo es Luis Enrique

"Con Lopetegui tuve una experiencia muy buena a nivel personal, pero también lo he dicho de Luis Enrique. Ya en su primera convocatoria me quedó plasmada su idea de juego. Le gusta que se trabaje por y para el equipo. Yo veo y entiendo así el fútbol y tanto él como Lopetegui ven el fútbol de manera parecida".

Sensaciones

"Desgraciadamente no he podido disputar todos los partidos que me hubiera gustado con la selección. Tenemos que ganar sí o sí, todo pasa por ganar mañana y hay que afrontarlo como una final, sabiendo que la repesca va a ser muy dura, así que vamos a intentar evitarla".

Una familia

"El grupo es fantástico. He visto el documental de la Euro y es un grupo muy sano, en el que todos van en la misma dirección".

Presión

"He escuchado al míster. Hablábamos que siempre luchamos por los títulos y nunca hemos luchado por un descenso o algo así. La presión siempre es bonita y hay que disfrutarla".

Obligación

"España tiene la obligación de ganar todos los partidos, es el objetivo que nos marcamos desde que nos ponemos esta camiseta. Vamos a intentar hacerlo todo para ganar y es el único camino que manejamos desde el grupo".

Consejo a los jóvenes

"Ir al partido a ganar, sin miedo, sin dejar en el tintero un solo minuto".

Volver a la concentración

"Parecía que era mi primera vez y estoy disfrutando cada minuto, cada comida con los compañeros. Es algo con lo que sueñas desde niño y estar aquí es fantástico".

