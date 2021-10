No habrá preparación para el Mundial 2022: la UEFA alberga una jornada de clubes una semana antes

Se viene lío con el Mundial 2022 de Catar. La cita que está prevista que se dispute entre el 21 de novimebre y el 18 de diciembre de 2022 y para la que las selecciones se están clasificando todavía ya ha tenido muchas polémicas. Pero, según desvela L'Equipe, podría llegar otra más con la preparación de los jugadores. En una circular de la UEFA de julio a la que tuvo acceso el diario francés, se prevé que haya jornadas de liga hasta la semana antes a la que de comienzo el gran torneo, es decir, el 14 de noviembre.

El calendario de la próxima temporada, que estará marcada en particular por la celebración del Mundial, ha alucinado a los entrenadores nacionales. Todo se ha pospuesto para que Catar pueda organizar este evento durante el invierno, a pesar de que al principio se explicó que se haría en verano con estadios con aire acondicionado. Esto obviamente no sucedió y la cita de 2022 será el primero en la historia en cortar en dos el calendario de una temporada de fútbol

Si la información de L'Equipe se cumple, será imposible organizar un partido amistoso en estas condiciones, especialmente porque la fecha FIFA de octubre se cancelará para permitir el avance de las competiciones de clubes. Los jugadores solo tendrían una semana para ir con sus selecciones y ponerse en situación Mundial. Tradicionalmente, estos equipos contaban con dos semanas y media prácticamente para preparar la cita.

La Coupe du monde au Qatar, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022, va imposer un calendrier extrêmement dense aux internationaux, qui disputeront une dernière journée de championnat à une semaine du match d'ouverture https://t.co/L0Dxl6mrYG pic.twitter.com/9iWJ7NLEuc — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 12, 2021

De hecho, la información explica que las Federaciones Europeas ya trabajan con estos datos que indican de que los internacionales no serían liberados por los clubes hasta una semana antes del inicio del Mundial. Esto es un rompecabezas a la vista para los entrenadores, ya que no podrán trabajar con los suyos como desearían. Todo esto llega después de que Thibaut Courtois cargara duramente contra el calendario actual por no pensar en los jugadores.

