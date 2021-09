Busquets: "El fútbol ha evolucionado, cualquier equipo te puede ganar"

Sergio Busquets, capitán de la selección española de fútbol, fue el encargado de hablar antes del duelo ante Georgia. España se la juega tras perder ante Suecia con la clasificación para el Mundial de 2022 en el aire. Pese a la presión, el jugador del FC Barcelona y veterano del equipo nacional ha subrayado que están enfocados en la victoria. La situación actual, ha recalcado Busquets, no es la que querían.

El centrocampista también ha reclamado el apoyo del público, aunque pidiendo un extra al equipo. Busquets ha explicado que ellos son quienes tienen que enganchar a la afición para que esta apoye en los momentos más complicados. Por ello, ha recordado la evolución que hubo en una Eurocopa donde se pasó de los pitos a las ovaciones.

Busquets también ha aprovechado para defender a Eric García, compañero tanto en la Selección como en el Barça. El mediocentro ha subrayado el potencial del joven defensor y ha aplaudido su compromiso recordando su participación en el Athletic - Barça de Liga pese a que su abuelo había fallecido horas antes.

🗣️@5sergiob: "Somos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad para que la gente se enganche al equipo. En la EURO la afición estuvo con nosotros".



➡️ "Necesitamos más a la afición en los momentos difíciles. Somos más fuertes estando juntos".#VamosEspaña#Catar2022 pic.twitter.com/iZv4l9Yud4 September 4, 2021

Errores ante Suecia

"Cada partido es diferente. Georgia nos va a proponer diferentes situaciones. Ante Suecia todos pudimos estar mejor en las transiciones. Se da por varios motivos, no solo uno. A veces por posicionamiento, otras por perdidas, otras por trabajo suyo. Hay que intentar estar mejor aunque luego la situación sea diferente en el partido".

Rivales difíciles

"El fútbol ha evolucionado y no es un tópico. Cualquier equipo te puede ganar. Se está viendo en muchos partidos que nosotros hemos jugado y también de otras selecciones que a priori son favoritas. Nos queremos centrar en lo nuestro, en Georgia, en nuestra clasificación que no es la que nos hubiese gustado. Hay que afrontarlo de la mejor manera".

Apoyo del público

"Somos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad en cuanto a juegos y resultados para que la gente se enganche. Como en la Eurocopa, al final la gente se enganchó y disfrutó. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Nos vamos a dejar todo y necesitamos que la afición nos apoye, sobre todo en los momentos que no son tan fáciles".

Etapa dorada

"Todo el mundo tiene en la cabeza que es muy difícil que se vuelva a conseguir. Venimos de una Eurocopa donde hemos estado muy cerca de conseguir el objetivo que teníamos. Es fútbol y estas experiencias les va a curtir para el futuro. No hay que presionarse más de la cuenta. Estamos en un lugar privilegiado y ellos lo saben".

Estrategia

"Cada partido es diferente. Somos una selección con mucho control de balón. No tenemos un juego defensivo. Al final siempre se puede mejorar, nadie tiene la excelencia. Depende de muchos factores. Seguro que se podría haber hecho mejor, haber hecho alguna falta más, pero hay que quedarse con lo positivo y enfocarse en la mejora".

Eric García

"Cuando se pierde siempre se buscan culpables y sé mucho de qué va esto. Eric hizo un gran partido en el primer partido con el Barça, en el segundo hizo un buen partido pese a la expulsión. Ese partido tuvo un compromiso por lo que le pasó antes y fue espectacular. Jugadores así, con esa predisposición para el equipo, estamos encantados de tenerlos aquí. Creo que hicimos un buen partido en muchos minutos, en otros nos costó parar alguna contra. También es mérito del rival. Poner el foco en un jugador no sirve de nada. Eric García es un jugador con mucho futuro y presente".

🗣️@5sergiob: "Estamos concienciados en lo que se está jugando. Los calendarios están ajustados, pero no queda otra, es lo que hay".



➡️ "Siempre intentamos estar de la mejor manera".#VamosEspaña#Catar2022 pic.twitter.com/NkP8a4e1Jp — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 4, 2021

Optimismo

"Nuestra sensación es que no es la mejor situación, no es la que queríamos. Intentamos ver el vaso medio lleno. Ser optimistas, ver cómo trabajamos y la confianza que tenemos en cada uno de los jugadores. Somos una selección que en algún momento nos ha faltado suerte o puntería, pero que intentamos dominar y ser protagonistas. No podemos fallar más, somos optimistas y queremos ganar todo lo que queda".

Ser capitán

"Para mí es un orgullo poder representar a la Selección y ser el capitán. Conozco al staff de haberlo tenido antes en el club y sé que el trabajo se está haciendo. Sé que es una responsabilidad, pero he tenido la suerte de llevar muchos años y de tener compañeros que han sido ejemplos para mí".

Calendario

"Estamos concienciados de lo que se está jugando. No queda otra, somos profesionales y sabemos poner el foco en lo que necesitamos en cada momento. Era una convocatoria difícil porque vienes con poco rodaje y unas vacaciones que no han sido muchas. No queda otra que estar de la mejor manera, aunque el mejor momento esté por llegar".

Afición

"Somos los primeros que debemos enganchar a la selección y que ellos deben ver cosas para unirse, para tener ese sentimiento. Sabemos que juntos somos más fuertes, que en los momentos más difíciles la afición te da un plus. Hemos vivido muchas situaciones, incluso hace nada en la Eurocopa, donde poco a poco la gente se fue subiendo y nosotros estamos encantados".

