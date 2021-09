Koke: "Ahora no me importa ni Saúl ni Griezmann ni el Atlético, me importa la Selección"

Koke Resurrección ha hablado en rueda de prensa, junto a Luis Enrique, en la previa del partido entre la selección española y Suecia. Este es el primer partido de los tres que tiene por delante el combinado nacional en el parón correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022. El centrocampista también ha sido preguntado por el cierre del mercado de fichajes y los últimos movimientos del Atlético de Madrid.

Cierre del mercado de fichajes

"Desde que salió la convocatoria solo pienso en la selección española y en este partido en el que nos jugamos muchísimo. El ruido de tu club siempre te hace estar pendiente. Estamos cien por cien concentrados".

Partido ante Suecia en la Eurocopa

"Lo que no hay que repetir es el resultado. El equipo jugó muy bien y solo nos faltó el gol. Hay detalles que hay que mejorar, pero sobre todo la eficacia. No me preocupa que no se marcara porque se hicieron ocasiones. Espero que mañana la cosa cambie".

Crítica de Saúl a Simeone

"No he visto las críticas. Solo sé que uno de los nuestros se ha ido. Un atlético más que lo ha dado todo y como bien dijo él se va cedido para coger aire. No he visto esas palabras. Ahora no me importa ni Saúl ni Griezmann ni el Atlético, me importa el partido contra Suecia".

Sensaciones ante el cierre del mercado

"Estaba jugando a la Play con unos amigos. A las 00:00 corté y a dormir. No depende de mí esos temas y no puedes hacer mucho".

¿Firma el empate ante Suecia?

"Ahora mismo vamos líderes, tenemos un partido más, pero siempre salimos a ganar todos los partidos. A hacer un buen fútbol y a agradar a la gente. No pensamos en un empate".

Regreso de Griezmann al Atlético

"Están todas las respuestas del Atlético contestadas. Solo me importa la selección y cuando esté en Atlético ya hablaremos. Estamos concentrados con España".

Ausencias por descanso

"Es difícil el calendario. Somos unos 'mandaos' y a veces somos egoístas y queremos jugar todo. A veces hay que descansar porque son muchísimos partidos en la temporada como Pedri. Al final hay que descansar. Estamos jugándonos estar en el Mundial, pero por suerte tenemos grandísimos futbolistas".

Aleksander Isak

"Es un grandísimo jugador. Lo ha demostrado. Lo está haciendo muy bien en la Real Sociedad y en la selección. Al final tenemos que tener especial cuidado con todo el equipo".

[Más información - Guardiola, ¿seleccionador español?: las opciones para entrenar en 2023 cuando deje el City]

Sigue los temas que te interesan