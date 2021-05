Luis Suárez se confiesa: palo al Barça, guiño al Atlético y fecha de retirada con Uruguay

Luis Suárez abandonó el FC Barcelona este mismo verano para poner rumbo al Atlético de Madrid. Una salida muy polémica y que muchos achacaron a la directiva del club catalán, completamente alejada de la realidad del vestuario y que acometió varias ventas de jugadores importantes como el uruguayo o Rakitic. La explicación que se dio era la veteranía y la falta de nivel para el conjunto azulgrana.

Sin embargo, esas razones no han acabado de convencer. Luis Suárez es el claro ejemplo, pues ha conseguido liderar al Atlético de Madrid en el aspecto ofensivo hasta el punto de ponerle en la primera plaza de la clasificación. El delantero uruguayo, que siempre ha aprovechado para lanzar un 'zasca' a la cúpula del Barça, ha repetido su postura en una entrevistas.

"El último año recibí críticas y decían que no estaba para competir por cosas importantes o que en el Barcelona no podía competir a alto nivel". Sin embargo, Suárez ha demostrado que no era así gracias a su fichaje por el Atlético de Madrid, que supuso todo un reto "a nivel individual" porque le permitía "seguir demostrando que por algo" está en la élite, ha explicado en el Club del Deportista.

"No me arrepiento de venir -al Atlético-, cuando se te cierra una puerta se te abren siete más grandes", ha defendido la estrella colchonera. "El Atlético es una gran familia, nadie se cree mejor que nadie. Hay una competitividad muy sana".

A falta de dos jornadas para el final de La Liga, Suárez marcha primero con el Atleti frente a la tercera posición del Barça. Además, acumula 19 dianas en la competición liguera. Su exequipo, a las órdenes de Koeman, ha acabado echando en falta un delantero centro tal y como ha reclamado el propio entrenador.

Su futuro

Luis Suárez también ha detallado cuáles serán sus próximos pasos profesionales. Una de las grandes dudas es qué hará cuando deje el Atlético de Madrid. El uruguayo reconoce en la entrevista que "hace dos años, cuando jugaba en el Barça", si habría dicho que su intención era irse a Estados Unidos. Sin embargo, durante todo este tiempo le han ido apareciendo "circunstancias" que le hacen pensar en "jugar un par de años más" para "seguir demostrando" su potencial.

"En realidad, es difícil. Me gustaría tener la experiencia de poder jugar en Estados Unidos, pero nunca se sabe", ha subrayado Luis Suárez, cuya vinculación con el club rojiblanco se extenderá si nada cambia hasta 2022. Esa fecha, año de Mundial, puede suponer el principio del fin para Suárez.

El atacante ha indicado que su "deseo es poder jugar el Mundial de Catar y ya después uno debe darse cuenta de que le llega la hora". Es decir, la cita de selecciones puede suponer su retirada del conjunto uruguayo. "Primero por edad y luego por la gente joven que viene detrás". "Lo llevo trabajando mucho tiempo", ha reconocido Suárez, que podría estar encarando su último año con la selección nacional.

