Luis Enrique: "Sergio Ramos es un líder en todas las facetas"

La selección de España acaba el parón de marzo como líder de su grupo después de empatar contra Grecia y de ganar a Georgia y Kosovo. Luis Enrique compareció después del partido, primero ante el micrófono de Teledeporte y después en rueda de prensa.

En el flash interview, el técnico asturiano aseguró que se iba "muy contento" por lo visto en el terreno de juego "ante un rival que ha cambiado el sistema y que ha sido algo más temeroso. "Hemos hecho un buen partido, no hemos estado muy acertados, pero hemos hecho goles y hemos controlado el partido, la victoria no ha estado en ningún momento en duda", agregó.

Sobre el falló de Unai Simón también habló: "Unai tiene que hacer todo lo que hace, me da plena confianza, él sabe que no juzgo a mis porteros y mis jugadores por mis errores. Debe dominar el juego aéreo, dar cobertura a la defensa y luego los errores forman parte del juego".

Además, se refirió a la situación de Sergio Ramos: "Es mucho más sencillo. Su actitud es encomiable, los verdaderos líderes son los que suman siempre, no sólo en el campo. Pongo los que están mejor, Sergio está bien, pero acaba de salir de una lesión. Lo único que les pido es que siempre sigan el ejemplo de Ramos, que suma en el campo y fuera, eso es muy difícil porque el ego de los jugadores lo absorbe, pero Sergio lo tiene claro".

Antes de ir a rueda de prensa, habló sobre la lista para la Eurocopa: "Salgo de esta semana con estos 24 jugadores y otros 10 que pueden venir, de esos 34 saldrá. Siempre hemos dominado una lista más amplia, estos 24 tienen muchas opciones. Entre 32 y 34 podrán salir. ¿Otros? Pau, ese es el fijo".

Rueda de prensa

Sergio Ramos

"Es una decisión técnica. Está bien, viene de una lesión. He decido que jueguen otros, nada más. La intención de que jugara es evidente. El líder lo es en todas las facetas. Merece batir todos los récords. Juegan los que mejor están. Me da igual la imagen que pueda quedar o podáis generar. Me preocupa mi equipo. Da igual lo que haga o diga con Sergio, va a provocar debate".

Unai Simón

"Mi confianza crece incluso porque es lo que les pido. Me preocupa cero la acción de hoy, no mina para nada la confianza que tengo en mis porteros. Hace lo que le pedimos, que nos ayuden en esas situaciones. El error forma parte de esto".

Eric García

"No es un caso normal. Nos genera mucha confianza. Por eso el City le quiera renovar, aunque sus ideas vayan por otro sitio. Ha demostrado que pese a no jugar en su equipo puede estar con nosotros y ayudarnos".

Balance

"Dani Olmo estará aquí si sigue así nivel. Seguridad total no tiene nadie, pero está claro que hay jugadores que suelen venir. Lo positivo, la actitud de mi equipo; lo negativo, las expectativas que se habían generado tras el 6-0".

Nota en el parón

"Diría que con Grecia un notable bajo, como hoy, y un bien alto con Georgia. Nos hace ser optimistas el hecho de que venga gente muy joven y compitan en partidos con presión. Formar un equipo es unir sinergias y utilizar unas ideas determinadas, y todos se adaptan".

