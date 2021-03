Luis Enrique: "Sergio Ramos es muy especial para todos a los que nos gusta el fútbol"

La selección de España disputa su último partido del parón internacional de este mes de marzo ante Kosovo. Este miércoles 31, el combinado nacional busca tres nuevos puntos después de empatar ante Grecia y ganar a Georgia prácticamente sobre la bocina con un gol de Dani Olmo. En la previa del encuentro, ha hablado Luis Enrique.

Análisis del rival

"Me espero un rival como el de anteriores partidos. Es un equipo diferente a Grecia o Georgia. He visto que presionan alto, de forma muy intensa. Inician desde atrás, quieren jugar. Es una selección que me gusta y que toma riesgos. Nos va a complicar la vida. Más allá de individualidades, me espero un rival complicado. Así lo hemos transmitido a los jugadores. Mañana será complicado".

Gerard Moreno

"Una vez que hicimos las pruebas y no había lesión en las dos resonancias... No había motivo para desconvocarlo, pero de ahí a correr riesgos... Hemos decidido no tomar riesgos hasta que tuviera cero molestias. Es lógico y normal. Ayer entrenó perfecto, antes de ayer también. Lo lógico es que esté en la lista si está bien".

Sergio Ramos colocándose la cinta en el pelo Reuters

Sergio Ramos

"Da igual lo que suceda, no voy a acabar con las especulaciones, siempre habrá haga lo que haga. Sergio está a disposición, en buen estado y la decisión la tomaré mañana".

Tensión antes del partido

"La tensión de los partidos distorsiona la realidad. Por eso es complicado hacer juicios de los partidos, sin haberlo visto. Después de ver el partido mi reflexión es mucho más positiva. Creía que había sido peor la primera parte, pero no estuvo nada mal. Es lógico lo que nos pasó ante equipos que se encierran tanto. En la segunda, el desgaste de la primera hizo que tuviéramos más posibilidades. Nos llevamos el partido de forma justa".

El futuro de Sergio Ramos

"No soy adivino. Su discurso fue muy bonito y emotivo. Es alguien muy especial para todos a los que nos gusta el fútbol. ¿Su futuro? Dios dirá...".

Jordi Alba

"Está en la misma línea que en el Barça estos meses. Es determinante en la fase ofensiva como siempre, en la defensiva también. Le he visto en una de sus mejores versiones. Estamos satisfechos".

La propuesta de Italia: listas de 25

"Cada situación tiene cosas positivas y negativas. He hablado con Vialli para esta posibilidad. No me quiero pronunciar demasiado. Lo importante es que aceptaremos lo que diga la UEFA. No tengo nada que decir".

La selección española celebra el gol de Dani Olmo a Georgia en el minuto 92 Reuters

Once tipo

"Tengo que tomar mis decisiones. Lo que no puedo hacer como seleccionador es que tome mis decisiones por lo que quieran Pepe, Manolo o Lucas. Para eso me ha firmado la Federación, no voy a cambiar mi manera de actuar, estoy encantado. Cualquier jugador del vestuario puede jugar. Será así en el Europeo y en el Mundial".

Pedri

"Acabó bien afortunadamente. La acción fue peligrosa, pero le pilló con el pie en el aire y está en perfecto estado. Dije que nadie iba a jugar 90 minutos, pero también puedo soltar alguna mentirijilla. Controlamos también los minutos que tienen en sus clubes y si van a jugar competiciones europeas. Hay gente que aguanta 90 minutos cada tres días, pero con otros tenemos que tener más cuidado".

Unai Simón

"No sé si se puede afianzar si juega mañana. Eso lo decidiréis vosotros. Lo bueno que tenemos en este grupo es que los tres porteros me generan confianza y algunos de los que no han venido a la lista también. Si alguien puede cambiar lo que juegan los porteros soy yo".

La Selección no atrapa

"Parece que si tengo once fijos iría mejor la cosa. Eso no lo he visto nunca. Es un debate que ya me conozco. Tengo una manera de ver las cosas y puedo estar equivocado. Voy a seguir a mi manera a muerte. Pepe, Manolo y Lucas sois los periodistas, la afición está encantada. Los medios generáis opinión y tampoco puedo controlarlo".

