6 de 9

El periodista Paco González ha vuelto a cargar contra Pep Guardiola y Xavi: "He visto una España en blanco y negro y ahora es en color, no me digas que esto es una dictadura. Vete a defender los derechos de los homosexuales en los Emiratos, ¿o allí no pasa nada?, o los de los obreros de Indonesia o Bangladesh que están muriendo mientras construyen los estadios para el Mundial de Qatar, que viven en pisos colmena...Si tienes capacidad de hablar del país que te vio nacer, también deberías serlo del país que te está pagando".