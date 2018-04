Lo que sabemos y no sabemos de Pelayo Novo, jugador del Albacete que cayó al vacío

¿Por qué Pelayo Novo cayó desde un tercer piso? Desde el sábado a las 12:00 horas, cuando se conoció el incidente, mucho se ha especulado sobre qué ocurrió realmente. Hay quien, erróneamente, ha aventurado hipótesis. La realidad es que, mientra el jugador siga ingresado y en tratamiento en el Hospital de Zaragoza, cualquier opinión se quedará en eso, en mera opinión. Pero la información es otra cosa. Y, cuando se cumplen apenas 24 horas desde que el mundo del fútbol quedara conmocionado –aunque, por suerte, parece que todo se va a quedar en un susto– repasamos lo que sabemos y lo que no sobre él y sobre el accidente.

LO QUE SABEMOS

¿Qué ocurrió?

El Albacete se encontraba concentrado en el hotel ABBA de Huesca para disputar su partido contra el conjunto oscense el mismo sábado (20:00 horas), pero a las 12:00 de la mañana, algunos jugadores escucharon ruidos. Al salir a ver qué ocurría, se encontraron con que su compañero Pelayo Novo se había caído desde un tercer piso. Inmediatamente, el jugador fue trasladado al Hospital de Zaragoza para ser atendido.

¿Cuál es la versión oficial del club?

Víctor Varela, consejero delegado del club, reconoció que la caída se habría debido a un accidente: “El futbolista se ha precipitado por el hueco de la escalera del hotel mientras estaba hablando por teléfono apoyado en una barandilla. Lo importante es que el jugador se recupere porque es un chico maravilloso, muy cercano y estamos jodidos”. Es decir, desde el Albacete descartan que el jugador tratara de suicidarse.

¿Cómo se encuentra Pelayo Novo?

El centrocampista sigue ingresado en la UCI del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza en estado “muy reservado”, según han informado los médicos. Fue operado durante la noche del sábado por “varias fracturas” y lesiones que se le apreciaron en el escáner al que fue sometido a su llegada al centro hospitalario. De momento, se pide precaución. Su vida no corre peligro, pero no se descarta ninguna hipótesis.

¿Qué trayectoria había seguido?

Pelayo Novo empezó a jugar al fútbol en las categorías inferiores del Oviedo, de donde es natural, y llegó a debutar con el primer equipo. Después, pasó por el Elche –equipo con el que disputó, en total, 82 encuentros– y no tuvo mucha suerte en sus días en Lugo (14 encuentros) y Córdoba (24). Tampoco estaba teniendo suerte en Albacete, con el que apenas si se había estrenado (tres choques por diferentes lesiones). A sus 27 años, tenía buen cartel en Segunda división a pesar de su irregularidad.

¿Qué ocurre con el partido?

La Real Federación Española de Fútbol, el Huesca y el Albacete llegaron a un acuerdo para no disputar el partido que tenía que celebrarse el sábado por la tarde (20:00 horas). De momento, no hay fecha. Se ha aplazado hasta ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y cómo evoluciona Pelayo Novo.

LO QUE NO SABEMOS

¿Qué ocurrió?

El club insiste en que no se trató de un intento de suicidio o algo similar, sino de un accidente. Eso es lo oficial, lo que toca creer. A partir de ahí, queda por saber qué ocurrió en realidad. ¿Se precipitó el jugador al intentar coger el móvil –y ante una hipotética caída–? ¿Se resbaló al estar apoyado en la barandilla? ¿Fue un despiste? Todo eso no se esclarecerá hasta que Pelayo Novo no se recupere y lo pueda contar de viva voz.

¿Cuándo se disputará el partido?

El Albacete – Huesca todavía no tiene fecha ni hora. Lo determinarán los acontecimientos, así como el resto de partidos del conjunto castellano-manchego. Ambos, en cualquier caso, necesitan los puntos. El equipo de Quique Martín, para intentar apurar sus opciones de meterse en los puestos de ascenso. Y, en conjunto oscense, para mantener la primera plaza en la Segunda división española.