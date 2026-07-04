Tour de Francia 2026 en Barcelona, hoy en directo | Última hora del recorrido y la etapa 1 a contrarreloj

Hoy, 4 de julio, el Tour de Francia arranca en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros. Esta primera etapa presenta un formato híbrido y revolucionario.

El recorrido consta de un rápido tramo urbano inicial por las grandes avenidas barcelonesas y la zona litoral, ideal para que los grandes especialistas expriman su máxima velocidad rodando en bloque.

Sin embargo, el guion cambiará radicalmente en los cuatro kilómetros finales al llegar a Montjuïc. Gracias a la nueva norma que registra el tiempo en meta de forma individual, y no sobre el cuarto corredor, la estrategia grupal será vital.

Los ciclistas se sacrificarán en el llano para lanzar a sus líderes, quienes deberán escalar en solitario las duras rampas hasta el Estadio Olímpico.

🔴 ¿Cuál es la ruta del Tour de Francia en Barcelona?

La primera etapa del Tour de Francia en Barcelona presenta un recorrido de 19,6 kilómetros dividido en dos escenarios radicalmente distintos.

La ruta comienza en la plataforma marina del Fòrum. Desde allí, los equipos volarán por el litoral mediterráneo y las amplias avenidas del Eixample. Será un tramo rapidísimo donde rodarán en bloque por puntos emblemáticos como la Sagrada Familia hasta llegar a la gran Plaza de España.

A partir de ahí, el trazado cambia por completo. Los ciclistas se enfrentarán a la dura subida hacia el parque de Montjuïc, culminando en el Estadio Olímpico.

🔴 ¿Dónde puedo ver el Tour de Francia 2026?

En España, la carrera se puede seguir a través de RTVE (Teledeporte, La 1 y su plataforma RTVE Play) en abierto. Además, Eurosport y la plataforma Max ofrece una retransmisión íntegra.