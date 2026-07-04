Tour de Francia 2026 en Barcelona, hoy en directo | Última hora del recorrido y la etapa 1 a contrarreloj
La Etapa 1 se celebra íntegramente en Barcelona con un inicio a contrarreloj por equipos desde la zona del Fórum hasta la meta junto al Estadio Olímpico.
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Hoy, 4 de julio, el Tour de Francia arranca en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros. Esta primera etapa presenta un formato híbrido y revolucionario.
El recorrido consta de un rápido tramo urbano inicial por las grandes avenidas barcelonesas y la zona litoral, ideal para que los grandes especialistas expriman su máxima velocidad rodando en bloque.
Sin embargo, el guion cambiará radicalmente en los cuatro kilómetros finales al llegar a Montjuïc. Gracias a la nueva norma que registra el tiempo en meta de forma individual, y no sobre el cuarto corredor, la estrategia grupal será vital.
Los ciclistas se sacrificarán en el llano para lanzar a sus líderes, quienes deberán escalar en solitario las duras rampas hasta el Estadio Olímpico.
🔴 ¿Cuál es la ruta del Tour de Francia en Barcelona?
La primera etapa del Tour de Francia en Barcelona presenta un recorrido de 19,6 kilómetros dividido en dos escenarios radicalmente distintos.
La ruta comienza en la plataforma marina del Fòrum. Desde allí, los equipos volarán por el litoral mediterráneo y las amplias avenidas del Eixample. Será un tramo rapidísimo donde rodarán en bloque por puntos emblemáticos como la Sagrada Familia hasta llegar a la gran Plaza de España.
A partir de ahí, el trazado cambia por completo. Los ciclistas se enfrentarán a la dura subida hacia el parque de Montjuïc, culminando en el Estadio Olímpico.
🔴 ¿Dónde puedo ver el Tour de Francia 2026?
En España, la carrera se puede seguir a través de RTVE (Teledeporte, La 1 y su plataforma RTVE Play) en abierto. Además, Eurosport y la plataforma Max ofrece una retransmisión íntegra.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | Los corredores pasan delante de la Sagrada Familia
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | El "Wolfpack" entra en escena: ¡Sale el Soudal-Quick Step!
¡Cuidado con los cronómetros en Barcelona! Toma la rampa de salida el temible Soudal-Quick Step. Conocidos mundialmente como el Wolfpack, la histórica estructura belga siempre ha dominado con mano de hierro la contrarreloj por equipos.
Todas las miradas apuntan a su gran líder, Remco Evenepoel, un prodigio absoluto contra el reloj que busca reventar la clasificación general desde el primer día.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡Arranca el Alpecin-Premier Tech!
Ya sale en la rampa el flamante Alpecin-Premier Tech. La entrada del patrocinador canadiense ha dado un enorme impulso al equipo en este Tour de Francia 2026. Su misión hoy en la contrarreloj por equipos es sobrevivir sin castigarse de más.
Todo su arsenal está reservado para las próximas etapas, liderados por Mathieu van der Poel y Jasper Philipsen, máximos aspirantes para acaparar victorias al esprint y el maillot verde. ¡A rodar!
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡Va el Jayco-AlUla!
¡Atención a la rampa de salida! Arranca el Jayco-AlUla, una escuadra australiana que lleva la contrarreloj por equipos en su código genético histórico.
Es imposible olvidar su mítica victoria en esta misma disciplina durante el Tour de 2013, cuando volaron a más de 57 km/h de media para vestirse con el codiciado maillot amarillo. Hoy en las calles de Barcelona, buscarán honrar ese brillante legado.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | El poder escandinavo contra el reloj: ¡Sale Uno-X Mobility!
¡El rugido nórdico resuena en Barcelona! Toma la rampa de salida el Uno-X Mobility, la combativa estructura noruego-danesa que sigue creciendo sin frenos en este Tour de Francia 2026.
Aunque compiten como invitados, poseen una cultura prodigiosa contra el crono. Destacan en el pelotón por su extrema obsesión con la aerodinámica, empleando siempre cascos futuristas que rompen los esquemas del túnel de viento.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡Arranca el NSN Cycling Team!
Inicia su asalto al cronómetro el NSN Cycling Team, el flamante proyecto ciclista impulsado por la leyenda del fútbol Andrés Iniesta.
Tras tomar el relevo de la estructura del antiguo Israel-Premier Tech, esta escuadra de licencia suiza y alma española debuta en un Grand Départ. Apoyados en un enorme trabajo de aerodinámica, buscarán minimizar daños hoy en la contrarreloj por equipos.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | Movistar Team, nuestra única baza
Como única representación española en la máxima categoría, el Movistar Team carga con la ilusión de todo un país en este inicio en Barcelona.
La incombustible estructura navarra suma su 44ª participación consecutiva en el Tour de Francia desde sus orígenes como equipo Reynolds en 1983.
Hoy, su misión principal es proteger a sus escaladores de cara a la clasificación general. Con 7 victorias absolutas en su palmarés histórico, la escuadra telefónica buscará inspiración en sus leyendas para exprimir cada vatio contra el cronómetro.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡El Movistar Team ya rueda en casa!
¡Explota la afición en Barcelona! La histórica escuadra de Eusebio Unzué, el Movistar Team, toma la rampa de salida bajo una ovación atronadora.
Siendo la única estructura española en la élite del WorldTour, la presión de correr en casa en este Tour de Francia 2026 es monumental. Aunque la contrarreloj por equipos ha sido su gran talón de Aquiles en las últimas temporadas, hoy buscarán inspiración en sus viejas glorias.
Necesitan una sincronización perfecta y máxima aerodinámica para minimizar daños y no ceder segundos vitales en la clasificación general.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡Le toca el turno al Lotto-Intermarché!
¡Arranca el Lotto-Intermarché! Esta imponente escuadra belga aúna la tradición clasicómana con el hambre de victorias en las grandes vueltas. Una contrarreloj por equipos requiere rodadores puros, y este bloque cuenta con la fuerza bruta necesaria para mover enormes desarrollos por encima de los 55 km/h.
Deberán coordinarse a la perfección en las curvas más cerradas y aguantar el ritmo sin descolgarse, recordando que hoy los tiempos en meta son individuales.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | 30 años de historia gala: ¡El Cofidis entra en acción!
¡El equipo Cofidis ya acelera por el asfalto de Barcelona! La histórica formación francesa celebra en este Tour de Francia 2026 nada menos que su trigésima participación ininterrumpida desde su debut en 1997.
Tradicionalmente sufren en la contrarreloj por equipos, pero llegan muy motivados para proteger a su líder de cara a la clasificación general.
Tras haber roto en 2023 una sequía de quince años sin triunfos de etapa, buscarán exprimir hoy cada vatio y apoyarse en sus mejoras aerodinámicas para sobrevivir al cronómetro.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, hoy en directo | El papel vital de Tom Pidcock, el talento todoterreno
¡Pongan mucha atención cuando tome la salida de Pinarello-Q36.5, porque ahí estará el prodigio británico Tom Pidcock!
Aunque no es un rodador pesado típico de una contrarreloj por equipos, sus impecables habilidades técnicas sobre la bicicleta son fundamentales en el sinuoso trazado urbano de Barcelona.
El histórico ganador en el Alpe d'Huez en 2022 será el encargado de trazar las curvas más peligrosas a una velocidad de vértigo, guiando al tren suizo.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, hoy en directo | ¡Turno de Pinarello-Q36.5!
¡Atención a la rampa de salida! Es el turno del Pinarello-Q36.5, una escuadra que combina la innovación textil con la marca de bicicletas más laureada en la historia del Tour.
Con quince victorias absolutas en su palmarés, la firma italiana aporta un material de última generación vital para esta contrarreloj por equipos. El equipo suizo destaca por su enfoque en la termorregulación, una ventaja competitiva brutal bajo el calor sofocante de Barcelona.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | El reglamento al detalle: El reloj es implacable e individual
¡Ojo a esta regla clave para la etapa de hoy en Barcelona! Aunque disfrutamos del espectáculo de la contrarreloj por equipos, la normativa dicta que los tiempos en meta son individuales de cara a la clasificación general.
¿Qué significa esto exactamente? Que cada corredor recibe su marca real al cruzar la línea, en lugar de heredar todos el tiempo del cuarto o quinto hombre.
Esto obligará a los líderes a realizar un esprint agónico en solitario en los últimos metros, rompiendo la formación para no perder segundos.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡Sale el Groupama-FDJ United!
¡Ruge la afición en Barcelona! Toma la rampa de salida el Groupama-FDJ United, una escuadra histórica que llega con la presión de brillar en este frenético Grand Départ.
Las contrarrelojes por equipos no han sido tradicionalmente el punto fuerte de la estructura de Marc Madiot, pero en las últimas temporadas han invertido masivamente en aerodinámica y material de vanguardia.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡Va Tudor Pro Cycling!
Es el turno del Tudor Pro Cycling, que se lanza a las calles de Barcelona para devorar el asfalto. Bajo la atenta mirada de su fundador, el mítico Fabian Cancellara, un gigante histórico de la especialidad, esta escuadra lleva la contrarreloj grabada a fuego en su ADN.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡El equipo TotalEnergies se adentra en la etapa a contrarreloj!
¡El equipo galo TotalEnergies ya devora kilómetros en esta trepidante contrarreloj por equipos por Barcelona!
Como escuadra ProTeam, enfrentarse a los gigantes del WorldTour es un desafío colosal en esta disciplina tan técnica. Sin embargo, son famosos por su espíritu inquebrantable en la ruta.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, hoy en directo | ¡Sigue el Picnic-PostNL!
¡Atención a la rampa de salida en Barcelona! El Picnic-PostNL es la segunda escuadra en lanzarse a batir el cronómetro en este frenético inicio del Tour. En esta exigente disciplina, la sincronización milimétrica lo es todo; un relevo tardío o un despiste puede arruinar las aspiraciones en la clasificación general.
La histórica estructura neerlandesa siempre ha sido pionera en aerodinámica, exprimiendo al máximo la tecnología en el túnel de viento. Hoy necesitarán volar por las calles catalanas a más de 55 km/h de media para soñar con el maillot amarillo.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡Bandera blanca al viento: Arranca el Tour en Barcelona!
¡Se acabó la espera, afición!
El equipo Caja Rural-RGA toman la delantera y serán los primeros que buscan completar esta primera etapa.
¡Arranca el Tour de Francia en Barcelona!
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | El récord intocable de victorias de etapa
Siempre que arranca la ronda gala, sobrevolamos la gran estadística histórica: el récord absoluto de 35 victorias de etapa establecido por el legendario Mark Cavendish, superando al mítico Eddy Merckx.
Aunque hoy el perfil no es para los esprinters puros, los hombres rápidos del pelotón intentarán sobrevivir a las cotas para sumar los primeros puntos del maillot verde. Cada llegada masiva de este año será un evento de máxima tensión.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | Tercer Grand Départ en suelo español
La salida de hoy marca la tercera vez en la historia que el Tour de Francia inicia su andadura en España. La primera fue en San Sebastián en 1992 (con victoria de Miguel Induráin en el prólogo), y la segunda recientemente en Bilbao en 2023.
Esto confirma la fuerte conexión del ciclismo español con la Grande Boucle y asegura un éxito de público rotundo en las cunetas catalanas.