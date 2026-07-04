Tour de Francia 2026, en directo | Última hora de la etapa 1 a contrarreloj en Barcelona y la victoria de Vingegaard
La Etapa 1 se ha celebrado en Barcelona con un inicio a contrarreloj por equipos desde la zona del Fórum hasta la meta junto al Estadio Olímpico.
El gran triunfador ha sido Jonas Vingegaard, llevando al Team Visma a la victoria con un tiempo récord de 21' 47".
Más información: Jonas Vingegaard manda un mensaje claro en la jornada inaugural del Tour de Francia y se viste de líder en Barcelona
Hoy, 4 de julio, el Tour de Francia ha arranca en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros. Esta primera etapa ha recorrido las grandes avenidas barcelonesas y la zona litoral desde el Fórum hasta llegar al Estadio Olímpico.
El Team Visma ha logrado una exhibición en las calles de Barcelona. El conjunto neerlandés se lleva una victoria incontestable con un tiempo estratosférico de 21 minutos y 47 segundos.
Las diferencias entre los cinco grandes transatlánticos de la clasificación general son mínimas (apenas 18 segundos), lo que augura un Tour extremadamente reñido.
El gran triunfador del día es Jonas Vingegaard, que dormirá hoy con el ansiado maillot amarillo.
🔴 ¿Cómo ha quedado la clasificación de la Etapa 1 del Tour de Francia?
Tras el paso de las primeras diez escuadras por las calles de Barcelona, la batalla contra el crono está al rojo vivo. Así queda el Top 5:
1- Visma | Lease a Bike: 21'47"
2- Netcompany-Ineos: a 7"
3- UAE Team Emirates XRG: a 11"
4- Lidl-Trek: a 15"
5- Red Bull - BORA - hansgrohe: a 18"
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Tour de Francia 2026, en directo | Cian Uijtdebroeks, el gran damnificado del día
El Movistar Team no tuvo su mejor tarde en Barcelona, deteniendo el crono en 23'05". Este registro obliga al joven belga Cian Uijtdebroeks a remar a contracorriente desde el primer día, acumulando una desventaja considerable en la clasificación general.
El bloque telefónico pagó caro la falta de acoplamiento en los relevos finales de la jornada.
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Tour de Francia 2026, en directo | Paul Seixas debuta sin complejos
El prodigio francés de 19 años, Paul Seixas, completó una sólida crono con el Decathlon CMA CGM Team, cediendo solo 38 segundos. El campeón mundial juvenil demuestra una madurez asombrosa al aguantar el ritmo de los veteranos de su equipo.
Es el debutante más joven en disputar la carrera en la última década, un dato que ilusiona a todo el ciclismo francés.
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Tour de Francia 2026, en directo | Netcompany-Ineos y la maldición del segundo puesto
La escuadra británica acarició la victoria con una estrategia milimétrica, pero el Netcompany-Ineos se quedó a las puertas de la gloria por solo 7 segundos.
Los dirigidos por John Allert reviven viejos fantasmas: es la cuarta vez en la última década que la estructura de Dave Brailsford se queda a menos de diez segundos de ganar la etapa inaugural del Tour.
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Tour de Francia 2026, en directo | El regreso del amarillo tras el doblete
Jonas Vingegaard vuelve a vestir el maillot amarillo, una prenda que no portaba desde el podio final de París en 2023. Tras un 2024 de recuperación y un 2025 esquivo, el danés golpea primero.
El Team Visma | Lease a Bike demuestra que su estructura científica sigue siendo la referencia absoluta cuando se trata de sincronizar vatios y aerodinámica en el momento cumbre de la temporada.
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Jonas Vingegaard manda un mensaje claro en la jornada inaugural del Tour de Francia y se viste de líder en Barcelona
El Tour de Francia se disputa desde el primero hasta el último día. En esta carrera de supervivencia, cualquier acontecimiento debe ser tenido en cuenta, y Jonas Vingegaard se ha encargado de cuidar todos esos detalles.
El danés le dio la victoria a Visma en la contrarreloj por equipos inicial y se convirtió en el primer líder de la carrera. Las calles de Barcelona vieron volar a Jonas, que firmó una subida final espectacular hacia Montjuïc para dar el primer golpe sobre la mesa.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | Vingegaard se corona en la Ciudad Condal
El apretón final del UAE Team Emirates XRG fue monumental, logrando salvar los muebles en el último kilómetro para ceder solo 11 segundos y amarrar la tercera plaza.
Las diferencias entre los cinco grandes transatlánticos de la clasificación general son mínimas (apenas 18 segundos), lo que augura un Tour extremadamente reñido.
El gran triunfador del día es Jonas Vingegaard, que dormirá hoy con el ansiado maillot amarillo. ¡Esto no ha hecho más que empezar!
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡Clasificación final oficial! El Visma reina en Barcelona
¡Aquí tenemos los tiempos definitivos de esta espectacular contrarreloj por equipos inaugural del Tour de Francia 2026! Tras el sofocante esfuerzo por el circuito urbano de Barcelona, la tabla de tiempos de los diez mejores bloques queda de la siguiente manera:
- Team Visma | Lease a Bike21' 47"
- Netcompany-Ineosa +7"
- UAE Team Emirates XRGa +11"
- Lidl-Treka +15"
- Red Bull - BORA - hansgrohea +18"
- Decathlon CMA CGM Teama +38"
- Alpecin - Premier Techa +38"
- Groupama - FDJ Uniteda +40"
- Bahrain Victoriousa +46"
- Team Jayco AlUlaa +50"
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡Jonas Vingegaard es el primer maillot amarillo del Tour de Francia 2026!
¡Oficial! Se confirma la exhibición del Team Visma | Lease a Bike en las calles de Barcelona. El conjunto neerlandés se lleva una victoria incontestable en esta contrarreloj por equipos inaugural con un tiempo estratosférico de 21 minutos y 47 segundos.
Al cruzar la línea de meta en primera posición dentro de su tren, el bicampeón de la Grande Boucle, Jonas Vingegaard, se enfunda el primer maillot amarillo de la carrera.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡El Team Visma revienta el cronómetro en Barcelona!
¡Exhibición antológica de la escuadra neerlandesa! El Team Visma | Lease a Bike acaba de cruzar la línea de meta destrozando todos los registros previos y estableciendo una nueva e impresionante marca de 21 minutos y 47 segundos.
Con este tiempazo, desbancan provisionalmente al Netcompany-Ineos por 8 segundos y se colocan al frente de la clasificación.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | El UAE Team roza los 19 minutos a falta de 2 km para la meta
A falta de tan solo 2 kilómetros para que el tren del UAE Team Emirates XRG cruce la línea de meta, sus ciclistas ya superan los 19 minutos en el cronómetro provisional.
Esta referencia los sitúa por encima de sus mayores competidores del Team Visma y podría acercarles a vencer la primera etapa del Tour de Francia.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | El Team Visma supera los 18 minutos a falta de 3km
¡Se desata la locura en los parciales de Barcelona! El Team Visma | Lease a Bike está firmando una actuación de otra galaxia en el tramo final del recorrido. Acaban de romper la barrera de los 18 minutos cuando solo les quedan 3 kilómetros para cruzar la línea de meta.
Comandados por un imperial Jonas Vingegaard, la escuadra neerlandesa está rodando con una sincronización perfecta y una aerodinámica implacable. Se avecina un final de infarto en Montjuïc por el primer maillot amarillo de la clasificación general.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡Todas las cartas sobre la mesa! El asfalto de Barcelona dicta sentencia
¡Espectáculo total! Con las 22 escuadras habiendo tomado ya la rampa de salida, la suerte está echada en las calles de Barcelona. El asfalto catalán ha sido testigo de una exhibición salvaje de vatios, sincronización milimétrica y aerodinámica extrema.
A partir de ahora, cada segundo cuenta de manera real e implacable. Ya no hay margen para la especulación: el cronómetro en la línea de meta va a coronar al equipo ganador de esta vibrante contrarreloj por equipos y desvelará quién se enfunda el primer y codiciado maillot amarillo de este Tour de Francia 2026.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | Los ciclistas recorren la Barceloneta
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | Sale el UAE Team Emirates XRG
¡Explota la rampa de salida de Barcelona con el último equipo que recorrerá esta Etapa!
Entra en acción el transatlántico del ciclismo moderno, el UAE Team Emirates XRG. Con una plantilla plagada de estrellas mundiales y escaladores de época, la escuadra emiratí afronta esta exigente contrarreloj por equipos con una presión máxima.
¡Llega el momento de Tadej Pogačar!
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡El "Avispero" entra en acción! Sale el Team Visma | Lease a Bike
Toma la rampa de salida el coloso de las grandes vueltas, el Team Visma | Lease a Bike. Los hombres de amarillo y negro son auténticos científicos de la contrarreloj por equipos, cuidando hasta el extremo más enfermizo cada detalle de la nutrición, la telemetría y la aerodinámica.
¡Le llega el turno a Jonas Vingegaard!
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡Ruge el toro! El Red Bull-Bora-hansgrohe toma la salida
¡Máxima expectación en Barcelona! Entra en acción una de las superestructuras llamadas a dominar este Tour: el Red Bull-Bora-hansgrohe.
El equipo germano estrena una ambiciosa estrategia para esta Grande Boucle, apostando por un coliderato estelar con el alemán Florian Lipowitz y el belga Remco Evenepoel.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | El Netcompany-Ineos destroza el crono: ¡Nuevo Top 5 provisional!
¡Golpe de autoridad brutal en las calles de Barcelona! Tras el paso de las primeras quince escuadras por la línea de meta, la clasificación ha dado un vuelco radical. Así queda el Top 5 provisional oficial:
- Netcompany-Ineos: 21'55''
- Alpecin-Premier Tech: a 31''
- Groupama-FDJ: a 33''
- Team Jayco-AlUla (GreenEDGE): a 43''
- Pinarello-Q36.5: a 49''
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡Salen el EF Education y el Lidl-Trek!
¡Máxima tensión en la rampa de salida! Se ponen en marcha dos de los bloques más potentes y espectaculares del WorldTour: el EF Education-EasyPost y el Lidl-Trek.
La escuadra estadounidense del EF, siempre inconfundible con su maillot rosa, destaca por sus estrategias valientes y su gran trabajo en aerodinámica en el túnel de viento.
Por su parte, el Lidl-Trek pone en el asfalto un auténtico rodillo humano con potentes clasicómanos capaces de mover vatios salvajes a más de 55 km/h.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | El "Nuevo Hinault": Paul Seixas asombra al mundo
¡Foco absoluto sobre el tren del Decathlon-CMA CGM! En sus filas rueda la gran sensación del momento, el jovencísimo Paul Seixas.
Con apenas 19 años, el prodigio francés ya atesora victorias épicas en esta temporada 2026, como la Flecha Valona y la Itzulia. En su etapa juvenil fue Campeón del Mundo contra el crono, por lo que su dominio de la aerodinámica será hoy un salvavidas por las calles de Barcelona.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | La revolución francesa sobre ruedas: ¡Sale el Decathlon-CMA CGM!
Es el turno de la renovada escuadra Decathlon-CMA CGM. Tras su histórica reestructuración, el equipo galo ha dado un salto de calidad brutal invirtiendo en aerodinámica extrema con sus bicicletas de última generación.
En esta técnica contrarreloj por equipos, el bloque intentará exprimir esa ventaja tecnológica al máximo. Guiados por sus potentes rodadores, el objetivo es pulverizar el cronómetro urbano para situar a sus líderes en la zona noble de la incipiente clasificación general.