Tour de Francia 2026, en directo | Última hora de la etapa 1 a contrarreloj en Barcelona y la victoria de Vingegaard

Hoy, 4 de julio, el Tour de Francia ha arranca en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros. Esta primera etapa ha recorrido las grandes avenidas barcelonesas y la zona litoral desde el Fórum hasta llegar al Estadio Olímpico.

El Team Visma ha logrado una exhibición en las calles de Barcelona. El conjunto neerlandés se lleva una victoria incontestable con un tiempo estratosférico de 21 minutos y 47 segundos.

Las diferencias entre los cinco grandes transatlánticos de la clasificación general son mínimas (apenas 18 segundos), lo que augura un Tour extremadamente reñido.

El gran triunfador del día es Jonas Vingegaard, que dormirá hoy con el ansiado maillot amarillo.

🔴 ¿Cómo ha quedado la clasificación de la Etapa 1 del Tour de Francia?

Tras el paso de las primeras diez escuadras por las calles de Barcelona, la batalla contra el crono está al rojo vivo. Así queda el Top 5:

1- Visma | Lease a Bike: 21'47"

2- Netcompany-Ineos: a 7"

3- UAE Team Emirates XRG: a 11"

4- Lidl-Trek: a 15"

5- Red Bull - BORA - hansgrohe: a 18"