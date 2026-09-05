El calor obliga a recortar la etapa en Córdoba de La Vuelta: 80 kilómetros menos y dos puertos de tercera categoría

El calor ha obligado a modificar el recorrido de la decimoquinta etapa de La Vuelta, entre Palma del Río y Córdoba. La jornada, inicialmente prevista sobre 189,7 kilómetros, quedará finalmente reducida a 110,2 en una versión más corta, pero igualmente exigente, por la Sierra Morena cordobesa.

La salida neutralizada se retrasará a las 14:50 horas, mientras que la salida lanzada tendrá lugar a las 15:00. El nuevo trazado entrará en vigor a partir del kilómetro 52, cuando la carrera se desvíe por la CO-3402 en dirección a Santa María de Trassierra, en lugar de continuar por la A-3075 hacia Villaviciosa de Córdoba, como estaba previsto inicialmente.

La decisión se tomó después de la activación del protocolo por temperaturas extremas y de una reunión entre los representantes del Colegio de Comisarios, los equipos, los corredores y la dirección de La Vuelta.

‼️ STAGE 15 MODIFICATION ‼️



Due to the high temperatures forecast for tomorrow, La Vuelta has modified the route of stage 15 following the activation of the extreme weather protocol.



📏 110.2 km

🕒 Neutralised start: 14:50

🚴 Racing start: 15:00

📍 Palma del Río > Córdoba



‼️… pic.twitter.com/FLxFpSuy9n — La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2026

Todas las partes expusieron sus consideraciones antes de adoptar una medida condicionada por las previsiones meteorológicas para la jornada del domingo.

El recorte no resta dureza a una etapa que mantiene un marcado aroma a clásica. La Sierra Morena cordobesa será el escenario de una jornada rompepiernas, propicia para los aventureros y para una escapada de calidad.

Los favoritos podrían permitir que un grupo reducido tome ventaja y se juegue la victoria, en un día reservado para corredores valientes y para aquellos que todavía tengan cuentas pendientes en esta Vuelta.

El recorrido original contemplaba tres dificultades, todas ellas de tercera categoría, pero finalmente solo se ascenderán dos. El primero será el Puerto de La Forestal, de 6,7 kilómetros al 4,1 por ciento, y el segundo y último, el Puerto Artafi, de 5,9 kilómetros al 5,5 por ciento.

Desde su cima restarán 36 kilómetros hasta la meta, aunque buena parte de ese tramo seguirá marcado por un constante terreno de subidas y bajadas. Los últimos siete kilómetros serán ya completamente llanos antes de la llegada a Córdoba.

Dos corredores que tomarán la salida conocen de sobra el camino hacia la victoria en la capital cordobesa. El danés Magnus Cort Nielsen ya sabe lo que significa levantar los brazos en Córdoba, mientras que el belga Wout van Aert, uno de los grandes nombres del ciclismo mundial, buscará su segundo triunfo en esta edición. El clasicómano belga ya se impuso en Córdoba en 2024.

Por su parte, Enric Mas afrontará la etapa con el maillot rojo sobre los hombros. El español cuenta con una ventaja de 2:06 sobre el austríaco Felix Gall y de 2:10 respecto al esloveno Primoz Roglic, sus principales perseguidores en la clasificación general.