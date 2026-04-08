"Voy a morir, dile a nuestro hijo que lo quiero": la estremecedora confesión del ciclista Damien Touzé a su esposa

Damien Touzé estuvo muy cerca de perder la vida el pasado 10 de febrero. El ciclista francés corría el Tour de Omán cuando protagonizó una de esas espeluznantes caídas que de vez en cuando encogen el corazón de todos los aficionados a este deporte.

Trasladado de urgencia al hospital, el diagnóstico arrojó una factura terrible: el bazo roto, ligamentos desgarrados, fémur y tibia destrozados y un traumatismo abdominal severo. Más tarde se conoció que sufría una perforación del intestino que no fue detectada en el primer diagnóstico.

Dos meses después de esa caída que casi le cuesta la vida, el corredor del equipo Cofidis se sinceró en el diario L'Èquipe y dejó unas estremecedoras palabras que reflejan la situación tan desesperada que vivió.

Damien Touzé a été victime d'une violente chute hier lors du Tour d'Oman.



Pris en charge par les autorités médicales, il a été admis dans un hôpital local. Son bilan médical est encore à préciser. Il pourrait être rapatrié en Belgique jeudi ou vendredi.



Toute l'équipe est à… pic.twitter.com/Qzx1lxEmzG — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) February 11, 2026

"El médico fue sincero conmigo, podría no haber despertado. Yo lloraba en el hospital, estaba en fase de negación", comentó el ciclista francés de 29 años.

Touzé ni siquiera quería llamar a su esposa para contarle por lo que estaba pasando, pero el médico insistió en que lo hiciera: "Puede que nunca más vuelvas a hablar con ella", le llegó a decir el doctor a su paciente.

Finalmente, el corredor del equipo Cofidis accedió a conectar con su esposa, y las palabras que le comentó a miles de kilómetros de distancia fueron desgarradoras: "Voy a morir, dile a nuestro hijo que lo quiero".

Dolor y malas condiciones

Touzé relató en su entrevista con L'Èquipe el intenso dolor que sintió en su cuerpo después de la gravísima caída contra un guardarraíl. "No pudieron hacer nada más que darme unos puntos en el muslo".

"Vi a los médicos correr de un lado para otro y entonces comprendí que era algo grave, pero el dolor me desorientaba. Tenía miedo, era un país que no conocía", comentó todavía con el corazón encogido.

Touzé confirmó que después fue trasladado a otra zona de Omán, el lugar donde sucedió la caída, pero las cosas no fueron a mejor. De hecho, las condiciones fueron de lo más insalubre: "Estaba tumbado junto a la basura, con moscas por todas partes, alguien iba de un lado para otro con insecticida... era surrealista".

De Omán a Bélgica

Una vez pudo salir de Omán, Damien Touzé fue trasladado a Bélgica varias semanas después de la caída. Allí un nuevo diagnóstico reveló que sufría una perforación intestinal: "Descubrieron que los médicos de Omán no me habían cerrado la pared abdominal. Mis órganos estaban justo debajo de la piel", comentó.

Touzé no compite desde entonces y, dada la gravedad de las lesiones que sufre, no volverá a hacerlo esta temporada. Un duro varapalo, ya que cerrará el año con tan sólo 6 días de competición.

Por si fuera poco, el francés concluye su contrato con el Cofidis a final de esta temporada y será complicado que llame la atención de un equipo de cara a 2027. Al menos, la victoria de salir airoso de aquel aparatoso accidente sí que la consiguió.