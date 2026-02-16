Con una bici y una tienda de campaña: la aventura loca de 7.000 kilómetros del Machu Picchu a la Patagonia argentina

7.100 kilómetros, 51.000 metros de desnivel, altitudes de 5.000 metros y más de un mes de duración. Esos son los fríos números de la última aventura del atleta de ultrafondo Omar Di Felice, que se enfrentará a esta auténtica barbaridad únicamente con la ayuda de su bicicleta.

El italiano ha elegido la Ruta del Cóndor a través de Sudamérica, desde las cumbres andinas de Perú hasta "el fin del mundo", como escenario de esta locura que le hará atravesar los salares de Bolivia además de la Patagonia chilena y argentina.

Este será el recorrido más largo que haya realizado el atleta de ultrafondo en su carrera deportiva. Nunca antes se ha enfrentado a una longitud tan grande como los 7.100 kilómetros que ahora se ha propuesto completar en bicicleta, algo que le llevará a realizar etapas de más de 200 kilómetros al día.

Omar Di Felice, sobre su bicicleta. @marta_photographer / LYMBUS

Se rompió las vértebras

Esta nueva experiencia de Di Felice llega después de un 2025 abrupto para él. Consumó retos increíbles como la travesía por el Himalaya o la Múnich Classic, pero sobre todo sufrió un grave accidente en el que se fracturó algunas de sus vértebras cervicales.

Por eso, dedicó todo el invierno a recuperarse milimétricamente, pero ahora su estado de forma real para una prueba de este calibre es una auténtica incógnita. Más aún tratándose de la mayor distancia a la que se haya enfrentado jamás.

"Finalmente vuelvo a hacer lo que más amo: atravesar montañas, desiertos y países enteros en bicicleta, en solitario, poniendo a prueba mis límites y descubriendo el mundo desde la posición privilegiada del sillín", cuenta el italiano.

"El 2025 fue un año fundamental: por un lado, grandes satisfacciones y logros, pero por otro, el dolor y el miedo tras el accidente, la energía invertida en recuperarme y también el temor de no poder volver al 100%", asevera al respecto.

El recorrido

Di Felice recorrerá Sudamérica desde el Machu Picchu hasta Punta Arenas. Este final además tiene un valor simbólico ya que desde allí arrancó su anterior expedición hacia la Antártida.

Entre medias, el italiano tendrá que superar 7.100 kilómetros y más de 51.000 metros de desnivel. Además, atravesará por el Salar de Uyuni y las lagunas bolivianas, el Desierto de Atacama en Chile y toda la Patagonia chilena y argentina antes de llegar a la meta.

A la dificultad que aportan los kilómetros y el desnivel se suma la variedad climática y la diversidad de los territorios atravesados.

Omar Di Felice prepara su ruta. @marta_photographer / LYMBUS

Tras la primera fase, para la cual Omar realizará un periodo de aclimatación entre Cusco y Aguas Calientes, con ascensos a algunas cumbres andinas entre Perú y Bolivia, siempre a altitudes entre 4.000 y 5.000 metros, vendrá el cruce del Salar de Uyuni y las lagunas bolivianas, incluida la Laguna Colorada, antes de entrar en Chile y enfrentar el Desierto de Atacama.

Descendiendo de altitud y entrando en Argentina para los últimos más de 3.000 kilómetros, tendrá que afrontar las extensiones infinitas, azotadas por los fuertes vientos de una de las regiones más difíciles de cruzar debido a las corrientes que desde el sur ralentizan el avance de cualquiera que se enfrente a este mítico viaje hacia el fin del mundo.

Este 17 de febrero arranca la aventura, y Di Felice confía en terminarla a finales del próximo mes de marzo. Por eso, habrá etapas que diariamente obligarán al atleta de ultrafondo a recorrer más de 200 kilómetros en el día.

Bici de gravel y tienda de campaña

Para esta travesía utilizará la bicicleta de gravel Giant modelo Revolt Adv Pro, con la novedad de DT Swiss como nuevo socio para el conjunto de ruedas GRC 1100 perfil 30 mm, grupo Shimano GRX 12V en configuración doble.

El sillín será el Shortfit 3D de Selle San Marco y, para transportar todo el equipamiento necesario, usará un kit completo de bolsas de bikepacking Missgrape.

En ellas también cabrán el saco de dormir y todos los accesorios necesarios para la aventura, incluido el saco de dormir Lightec Duvet 800 y la tienda Extreme 2.