Anne Marquet, nutricionista, sobre la alimentación de los ciclistas: "Desayunan papilla de avena, gastan 8.000 calorías"

El equipo Cofidis, durante la presentación de la Vuelta a España. Reuters

Hace años el rendimiento en el deporte de élite se medía casi solo en vatios, kilómetros y horas de entrenamiento. Hoy, cada vez más, se mide también en gramos de arroz, mililitros de bebida isotónica y proporciones exactas de macronutrientes.

En el ciclismo profesional la nutrición ha pasado de ser un complemento a convertirse en una pieza estratégica del rendimiento. Y pocas voces lo explican con tanta claridad como Laurie-Anne Marquet, nutricionista del equipo Cofidis.

En declaraciones para RMC Sport, Marquet recuerda que "durante las etapas más exigentes, los corredores pueden quemar hasta 8.000 calorías en un día", una cifra que multiplica por cuatro el gasto diario de una persona sedentaria.

Para soportar ese nivel de desgaste no basta con "comer bien" de forma genérica: hace falta un plan milimetrado antes, durante y después de cada etapa. De lo contrario, el cuerpo entra en déficit, se vacían los depósitos de glucógeno y el rendimiento se derrumba sin remedio.

La figura del nutricionista se ha profesionalizado al ritmo que lo hacía el propio ciclismo. Hace dos décadas, muchos equipos se limitaban a organizar grandes platos de pasta y algo de carne la noche anterior a la carrera.

Sergio Samitier, durante la Vuelta a España. Instagram

Hoy, en estructuras como Cofidis, el diseño del menú tiene el mismo nivel de detalle que la elección del material o la estrategia táctica.

"La ingesta de hidratos de carbono durante la carrera es fundamental. Debemos asegurarnos de que los corredores comen y beben lo suficiente para no tener ningún problema. Hay que aportar energía continua al músculo", subraya Marquet.

La importancia del desayuno

Ese control empieza ya desde el desayuno, pensado para cargar el depósito de energía sin castigar el estómago. "Muchas veces empezamos con una base de papilla, con avena y una bebida vegetal. Podemos añadir frutos rojos, miel y puré de almendras", dice.

"Sin olvidar la hidratación (té, agua o café), jamón blanco, tortillas preparadas por nuestro chef, y la grasa buena del aguacate. El arroz blanco y el pan también son importantes para tener una gran base de ingesta de hidratos de carbono", detalla la nutricionista.

Durante la carrera, la alimentación se convierte casi en una coreografía. Cada bidón y cada barrita está calculado para que el ciclista mantenga un flujo constante de energía sin llegar a la temida 'pájara' que puede arruinar una general.

Marquet describe una pauta que muchos equipos han adoptado como estándar: "Hay que empezar por tomar alimentos sólidos como las tortas de arroz, y en la segunda parte de la etapa comer alimentos semisólidos o semilíquidos, con geles, frutas, jaleas…".

La lógica es sencilla: en la primera mitad del esfuerzo el cuerpo tolera mejor los sólidos, mientras que en los momentos de máxima intensidad y fatiga se recurre a opciones más fáciles de tragar y absorber.

La hidratación

En paralelo, la hidratación se convierte en otra variable crítica. No se trata solo de agua, sino de un equilibrio delicado de sales minerales y carbohidratos disueltos, adaptado a la temperatura, la duración de la etapa y la sudoración de cada corredor.

La pérdida excesiva de líquidos no solo perjudica el rendimiento, también aumenta el riesgo de calambres y problemas de salud. Por eso los nutricionistas revisan peso antes y después de las etapas, calculan pérdidas y ajustan las cantidades de bebida para el día siguiente.

El trabajo no termina al cruzar la meta. En el "post" entra en juego la ventana de recuperación, esa primera hora en la que el cuerpo está especialmente receptivo para rellenar depósitos. Batidos ricos en hidratos y proteínas, snacks salados para reponer sodio y cenas con raciones generosas de arroz, pasta o patata forman parte del protocolo.

El objetivo es que el ciclista pueda levantarse al día siguiente con los niveles de energía listos para volver a exigirle al cuerpo otro esfuerzo brutal.

Perfiles como el de Laurie-Anne Marquet ya no son un lujo, sino una necesidad en el ciclismo moderno. La nutricionista no solo calcula gramos y calorías: educa, convence y traduce la ciencia en rutinas que los corredores pueden seguir día tras día.

En un deporte donde el margen entre ganar y perder se mide en segundos, la diferencia puede estar en algo tan aparentemente simple como cuándo comer una torta de arroz o un gel. El mensaje es claro: en el ciclismo actual, el rendimiento se cocina también en la mesa.