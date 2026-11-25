La NBA prepara su desembarco en Europa con un plan de 10.000 millones de euros para renovar y construir pabellones

La NBA busca reunir al menos 10.000 millones de euros para construir y renovar pabellones en Europa y desarrollar zonas comerciales y de ocio a su alrededor.

La iniciativa, anunciada este miércoles, facilitará el acceso a financiación a los futuros clubes de la competición que prepara con la FIBA, cuyo estreno está previsto para el otoño de 2027. Las instalaciones pasan así a ocupar un lugar prioritario en las negociaciones para poner en marcha el torneo.

La organización estadounidense está reuniendo a un grupo de inversores entre los que figuran Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos, Blackstone, HPS Investment Partners, J.P. Morgan, Sixth Street y Stonepeak.

Estas firmas podrán participar en proyectos junto a propietarios de equipos, promotores y socios locales. Las conversaciones continúan abiertas mientras se concretan las necesidades de las ciudades y los clubes interesados.

"Hemos comprobado de primera mano cómo los pabellones de última generación y los desarrollos asociados pueden transformar a los equipos de baloncesto y a las comunidades que los rodean", afirmó Adam Silver.

El comisionado defendió unas instalaciones que respeten las tradiciones del baloncesto europeo y permitan mejorar la experiencia de los aficionados y atraer más espectáculos en directo.

Actividad todo el año

El plan contempla aprovechar el entorno de los recintos para levantar viviendas, oficinas, restaurantes, comercios y espacios públicos. Con esa fórmula, los clubes podrían ampliar sus fuentes de ingresos y mantener actividad alrededor de sus instalaciones durante todo el año, más allá del calendario de partidos.

El desarrollo de cada complejo dependerá de las condiciones del mercado y de los acuerdos que se alcancen en cada ciudad.

Adam Silver, el comisionado de la NBA. Europa Press

La NBA todavía no ha detallado qué pabellones recibirán financiación ni cuánto dinero corresponderá a cada proyecto. La construcción de nuevos recintos y la reforma de los existentes convivirán dentro del programa, en función de las necesidades de los equipos.

La liga pretende ofrecer a los propietarios distintas opciones para acometer unas inversiones que formarán parte de su entrada en la competición.

Madrid y Barcelona figuran entre las 12 ciudades prioritarias, junto a Londres, Mánchester, París, Lyon, Berlín, Múnich, Roma, Milán, Atenas y Estambul.

El formato previsto reúne a 16 participantes: 12 con plaza permanente y cuatro que accederían cada temporada mediante clasificación deportiva. La composición definitiva del torneo sigue pendiente.

El impacto económico previsto

La NBA ha acompañado el anuncio con un estudio de The Sports Consultancy que calcula que la competición podría generar más de 24.000 millones de euros de valor añadido para la economía europea durante sus primeros diez años.

El informe también estima cerca de 15.000 empleos equivalentes a tiempo completo al año y una asistencia acumulada de casi 70 millones de espectadores. Las previsiones incluyen la actividad vinculada a las nuevas instalaciones.

La oferta de financiación llega mientras siguen abiertas las conversaciones sobre la relación del nuevo torneo con la Euroliga. Silver ha defendido la colaboración entre ambas organizaciones.

Entretanto, la NBA avanza en la búsqueda de inversores y ofrece a los posibles participantes una vía para afrontar la construcción o modernización de sus pabellones antes de cerrar el mapa definitivo de la competición.