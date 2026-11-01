Pau Gasol, en su primer año en la NBA (2001) con los Memphis Grizzlies. EFE

Pau Gasol, 25 años del debut en la NBA que marcó el baloncesto español: "No imaginaba todo lo que iba a vivir después"

La primera canasta fue un mate. Jason Williams puso el pase y aquel muchacho de brazos interminables terminó la carrera colgado del aro. El 1 de noviembre de 2001, en la Pirámide de Memphis, Pau Gasol comenzó su andadura en la NBA con cuatro puntos y cuatro rebotes en 17 minutos.

Detroit ganó 80-90. También los Grizzlies se estrenaban: acababan de trasladarse desde Vancouver. Jugador y franquicia tenían que hacerse un sitio.

"No imaginaba todo lo que iba a vivir después", señala Pau a EL ESPAÑOL. La frase, veinticinco años después de aquel estreno, obliga a mirar más allá de los anillos. Para entender lo que vino luego conviene volver al muchacho que todavía estaba aprendiendo a hacerse entender fuera del vestuario.

No llegaba sin credenciales: había sido campeón de Liga y Copa con el Barcelona en 2001, además de MVP de la Copa y de la final liguera. En unos meses había pasado de dominar las competiciones españolas a empezar desde el banquillo en un equipo que intentaba construir su identidad.

"Cuando debuté en la NBA, en 2001, llegué con mucha ilusión, con ganas de aprender y de demostrar que podía competir con los mejores", dice. Tenía 21 años. El recorrido hasta Tennessee había incluido una gorra de Atlanta: los Hawks le eligieron tercero en el draft y traspasaron sus derechos a unos Grizzlies todavía vinculados a Vancouver.

España llevaba desde Fernando Martín sin un jugador en la competición. Así, la NBA volvía a tener un español, pero aún faltaba saber cuánto duraría y qué podría hacer allí.

Un mes en el Marriott

En uno de sus primeros entrenamientos, Gasol tuvo que corregir su nombre en una lista: figuraba como Pao. Es un detalle que retrata mejor aquel aterrizaje que cualquier fotografía posterior entre estrellas. Antes de poder ganar reconocimiento, le tocó arreglar una vocal.

Fuera de la pista, la adaptación pasaba por asuntos elementales. Sus padres tardaron alrededor de mes y medio en reunirse con él por problemas de visados y trámites. Pau permaneció en el hotel Marriott, donde recurría al pollo rebozado y la ensalada César porque eran los platos que sabía identificar.

Pau Gasol, tras ser elegido en el número 3 del Draft de la NBA 2001. EFE

Lo contó en 2006, en una entrevista para la web de los Grizzlies: el idioma también se interponía entre el jugador y la carta del restaurante.

Cuando se reunió la familia, los cinco -sus padres Agustí y Marisa, sus hermanos Marc y Adriá y él- compartieron un apartamento de tres dormitorios en Germantown.

Marc, de 16 años, llegó a asistir dos días al instituto White Station, con una gran reputación, antes de que detectaran que su domicilio no correspondía a aquella zona escolar; terminó en Lausanne. El desembarco incluía encontrar colegio para sus hermanos mientras el mayor aprendía a ser jugador de la NBA.

En la cancha, Shane Battier fue otro apoyo importante en aquel momento. Los dos compartían condición de novatos, pero para Pau todo resultaba nuevo: los compañeros, la ciudad, la comunicación.

En su balance de los primeros cinco años en Memphis destacó la ayuda de Battier y también la de Lorenzen Wright, dos nombres que no conviene perder entre tantas estadísticas.

Lágrimas en el tercer partido

La distancia permite recordar sin vergüenza lo que entonces dolía. El 4 de noviembre, después de anotar dos puntos contra Dallas, Gasol acabó llorando en la sala de pesas de la Pirámide. Sabía que podía jugar mejor y no encontraba cómo hacerlo. Wright fue a consolarlo. Detrás del futuro novato del año había un chico frustrado al que un compañero ayudó a levantar.

Dos días después, una lesión de Stromile Swift durante la sesión de tiro le abrió el quinteto en Phoenix. Pau respondió con 27 puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y tres tapones. Ya no volvería al banquillo como suplente aquella temporada: terminó con 79 titularidades.

Los nueve primeros partidos: de los cuatro puntos del debut a los 27 de su primera titularidad. EE

Aprender a perder fue otra asignatura. Memphis encadenó ocho derrotas antes del primer triunfo, el 17 de noviembre frente a Cleveland; Pau aportó 17 puntos y diez rebotes.

Años después recordaría cuánto le había afectado aquella racha, después de un curso en Barcelona en el que apenas había conocido la derrota.

El 6 de diciembre llegó el mate ante Kevin Garnett. Pau Gasol lo superó por la línea de fondo y terminó sobre las ayudas de Minnesota. Memphis perdió 80-105, pero aquella jugada sobrevivió al resultado.

Gasol explicó después que contenía la tensión acumulada frente a uno de sus referentes, que lo había provocado en sus primeros enfrentamientos. El novato empezaba a responder. Todavía le quedaba muchísimo por aprender.

Pau Gasol pasó de promediar 15,4 puntos en noviembre a alcanzar los 20,7 en enero, su mejor mes anotador de aquella campaña. Diseño: Deportes EE

"Hoy, veinticinco años más tarde, miro atrás con un profundo sentimiento de gratitud. He tenido la suerte de rodearme de personas que me han ayudado a crecer, dentro y fuera de la pista. Este camino me ha enseñado la importancia de trabajar cada día, de seguir aprendiendo y mejorando, y de no rendirse ante las dificultades", dice ahora echando la vista atrás.

Su primer curso terminó con los 82 partidos disputados y promedios de 17,6 puntos, 8,9 rebotes, 2,7 asistencias y 2,1 tapones.

Pau Gasol disputó los 82 partidos, fue titular en 79 y firmó 35 dobles-dobles en su primer año en la NBA. Diseño: Deportes EE

Los Grizzlies solo ganaron 23 encuentros; él acumuló 35 dobles-dobles y lideró a los debutantes en anotación, rebotes y tapones. La resistencia también formaba parte del talento.

El premio al mejor novato llegó con 117 de los 126 votos. No fue unánime, pero casi: Richard Jefferson recibió tres; Jason Richardson, Jamaal Tinsley y Andrei Kirilenko, dos cada uno. Pau Gasol fue el primer europeo en conseguirlo.

Pau Gasol reunió 117 de los 126 votos al mejor debutante de 2002. Diseño: Deportes EE

El tamaño de lo posible

Memphis alcanzó los playoffs en 2004, con 50 victorias. Después llegarían los Lakers, los títulos de 2009 y 2010 junto a Kobe Bryant y aquel séptimo partido contra Boston: 19 puntos y 18 rebotes de Pau para ganar el segundo anillo.

El reconocimiento culminaría en 2023 con la retirada de su dorsal y el ingreso en el Hall of Fame.

Entre tanto, la presencia española dejó de reducirse a un nombre. Llegaron Raúl López, Calderón, Garbajosa, Sergio Rodríguez, Navarro, Marc y Ricky; en la temporada 2016/17 coincidieron once españoles en la liga.

Cada carrera tuvo sus dificultades. La del mayor de los Gasol ofrecía algo que antes faltaba: un precedente prolongado de éxito al máximo nivel.

Su trayectoria fue ampliando las aspiraciones. Primero, ganarse los minutos; después, ser el jugador alrededor del cual construir un equipo; más tarde, resultar decisivo en unas Finales.

Cinco franquicias y 1.226 partidos de temporada regular: el recorrido de Pau Gasol en la NBA. Diseño: Deportes EE

Para quienes siguieron aquella progresión desde España, la NBA dejó de ser únicamente el escenario de los ídolos estadounidenses. Había alguien cercano que podía discutirles un campeonato.

Un legado que el propio Pau mira hoy con humildad: "Si mi trayectoria ha contribuido, de alguna manera, a abrir puertas y a inspirar a nuevas generaciones de jugadores a creer en sus posibilidades y perseguir sus sueños, ese es, sin duda, uno de los mayores orgullos que me llevo de todos estos años".

Con España ganó once medallas absolutas, incluido el Mundial de 2006, tres Eurobasket y tres podios olímpicos.

En Lille, con 35 años, anotó 40 puntos ante Francia para alcanzar la final europea de 2015. Aquel liderazgo permitía aún reconocer al jugador que había aprendido en Memphis a rehacerse de un partido al siguiente.

Once podios con España entre 2001 y 2017: cuatro oros, cuatro platas y tres bronces. Diseño: Deportes EE

También hubo una imagen familiar que habría resultado difícil anticipar en aquel apartamento de Germantown: Pau y Marc disputándose el salto inicial del All-Star de 2015. Los dos hermanos que habían cruzado el Atlántico juntos eran titulares entre las estrellas.

El 7 de marzo de 2023, cuando los Lakers retiraron su camiseta, el rival volvió a ser Memphis. El dorsal 16 quedó junto a los de Kobe Bryant.

Aquel nombre que había necesitado una corrección a mano en los comienzos ya tenía un lugar para siempre en el pabellón. Entre una escena y otra cabía una carrera que había ensanchado las expectativas del baloncesto español.