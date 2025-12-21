La marca España sale a relucir en una noche récord en la NBA: de los 37 puntos de Aldama al doble-doble de Hugo González

La NBA dejó esta pasada madrugada un gran sabor de boca para los jugadores españoles. Tanto ya el veterano Santi Aldama como el 'rookie' Hugo González dejaron su huella en una noche que acabó con preocupación en los Lakers por la lesión de Doncic.

Hugo fue el primero en dejar su huella. El canterano del Real Madrid contribuyó de forma clave en la victoria de los Celtics frente a Toronto firmando su primer doble-doble en la NBA. Anotó 10 puntos y recogió 10 rebotes en los 28 minutos que estuvo en pista.

Tuvo un 71% en tiros de dos y dejó además dos robos y un tapón en lo que fue su mejor partido hasta el momento en la liga de las estrellas. Los 10 puntos frente a los Raptors no fueron su mejor marca anotadora de la temporada (14 ante Wizards), pero sí supuso el segundo encuentro consecutivo en dobles dígitos.

El base español está dejando buenas sensaciones en su año de 'rookie'. No es fácil hacerse un hueco en la Franquicia más exitosa de la historia, pero lo está logrando fruto de su buen manejo de balón y su intensidad en los dos aros.

El récord de Aldama

Si Hugo González firmó un gran partido, la actuación de Santi Aldama fue prácticamente inmejorable. Anotó 37 puntos y recogió 10 rebotes en la derrota de sus Grizzlies ante los Wizards.

Aldama, que regresó al banquillo tras haber sido titular en los tres partidos anteriores, superó su anterior récord de 29 puntos, una marca que había alcanzado en dos ocasiones esta temporada: en noviembre ante los Sacramento Kings y en enero frente a los San Antonio Spurs.

El canario terminó con un 15 de 23 en tiros de campo (65,2 %), incluido un 5/9 desde el perímetro (55,6 %). Dio además dos asistencias, robó un balón e hizo un tapón.

El jugador español sigue creciendo a pasos agigantados en la NBA. Si el año pasado llegó su explosión, este curso se está consolidando. Promedia 13,8 puntos por encuentro en 27 minutos, mientras que el año pasado firmó 12,5 en 25,5 minutos por choque.