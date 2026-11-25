El Real Madrid vuelve al Movistar Arena en la Euroliga para medirse al Zalgiris de Kaunas con el objetivo de retomar la senda del triunfo que le fue esquivo en las dos últimas jornadas, en las que fuera de casa cayó contra el Besiktas y el Olympiacos firmando dos partidos muy alejados de su mejor versión, la que le ha llevado por ejemplo a ser el máximo anotador del torneo.

La imagen mejoró precisamente ante su público en el encuentro más reciente, de la Liga Endesa contra el Joventut de Badalona. Allí el plantel supo sufrir para acabar sacando adelante su noveno triunfo en nueve partidos de la competición aunque sin solucionar, eso sí, problemas como el de las pérdidas.

El equipo ha flaqueado en este aspecto en fechas recientes, incluso dándose por sentado que la cifra puede ser alta debido al estilo de juego que plantea el conjunto blanco.

Mucho tienen que ver en ello las bajas, que se han acumulado en las últimas semanas. Así, a las de larga duración de Usman Garuba y Gabriel Deck se han ido sumando las de Mikael Jantunen y Facu Campazzo, quien atraviesa la recta final de su recuperación. Pese a ello no estará disponible, algo que sí se espera suceda con Chuma Okeke, ya recuperado de unas molestias en la espalda aunque no esté al cien por cien.