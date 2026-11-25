El conjunto blanco dominó de principio a fin un partido que trabajó con mucho acierto en el aspecto ofensivo y se aplicó en defensa (108-93).

El Real Madrid vuelve a la senda de la victoria en la Euroliga a lo grande: arrolla al Zalgiris y se reencuentra con su juego

No hay mejor forma de olvidar una derrota -dos en este caso- que ganar el siguiente partido, y eso es lo que hizo el Real Madrid ante el Zalgiris. El conjunto blanco hizo un partido muy serio, controló el juego de principio a fin y se llevó una victoria tan merecida como sanadora [Narración y estadísticas del partido: Real Madrid 108-93 Zalgiris].

La mentalidad, la actitud, la intensidad que mostraron los hombres de Pedro Martínez distó mucho de la que se reflejó ante Besiktas y Olympiacos la semana pasada. El equipo madridista se mostró muy acertado en las canastas sobre la pintura, desde el perímetro y en el rebote.

Implantó el Real Madrid su ritmo en el encuentro ante un rival que llegaba al Movistar Arena en la sexta posición, pero que se achicó cuando saltó al parqué del Palacio de los Deportes. O más bien, el conjunto blanco hizo pequeño al combinado lituano.

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Los triples empezaron a inclinar la balanza hacia el lado local. Abalde, Maledon y Feliz echaron por tierra la estrategia de Tomas Masiulis, que no tardó en hacer el primer tiempo muerto del partido.

Los lituanos se agarraban a Valanciunas, pero 'El Tigre de Guachupita' andaba suelto por la capital española. Tres triples y un 2+1 en los primeros diez minutos de partido para liderar a su equipo en el primer parcial (30-19).

Un equipo muy superior

Mientras al Zalgiris no le salía nada, al Madrid le salía todo. La segunda unidad gozó de protagonismo en el segundo cuarto. Maledon, Llull y Procida se sumaron a la fiesta del Movistar Arena y la diferencia llegó a ser de 22 puntos.

Grigonis, Butkevicius y Zubelis quisieron despertar a sus compañeros del letargo, pero lo único que consiguieron fue maquillar el marcador. De ir 22 abajo en el segundo cuarto a marcharse al vestuario a quince (51-36).

Todo la plantilla madridista estuvo implicada en un partido que era más importante de lo que se podía prever. La imagen mejoró precisamente ante su público y los jugadores pudieron jugar divirtiéndose.

Andrés Feliz lanza a canasta presionado por Valanciunas. EFE

En el tercer cuarto, los de Pedro Martínez frenaron el empuje de los lituanos aceptando jugar un partido de tú a tú. Un intercambio de canastas que beneficiaba al Real Madrid, aunque Zalgiris llegó a ponerse a trece en los últimos minutos.

Pradilla, Procida y Tavares -con un triple, un 2+1 y un mate, respectivamente- volvieron a poner tierra de por medio. Si los de Tomas Masiulis querían tener alguna oportunidad de remontar, al momento los blancos les hacían ver que esa no era una opción (80-63).

el Real Madrid la media hora con 17 puntos a favor, botín suficiente como para estar tranquilo si era capaz de administrarlo. Volvió a levantarse su oponente pero ni pudo, a pesar de todo rebajar el muro de la decena, y terminó entregando la cuchara en los instantes finales a un anfitrión donde nueve de los once jugadores que tuvieron minutos acabaron con seis puntos o más.

Ficha técnica del partido:

108 - Real Madrid (30+21+29+28): Maledon (15), Abalde (7), Okeke (9), Luwawu-Cabarrot (14), Tavares (16) -cinco inicial-, Pradilla (6), Damian Jones (9), Procida (8), Smith Jr. (2), Feliz (20) y Llull (2).

93 - Zalgiris Kaunas (19+17+27+30): Edwards (9), Evans (6), Butkevicius (7), Tubelis (21), Valanciunas (2) -equipo inicial-, Sleva (8), Grigonis (24), Ulanovas (4), Lo (-), Brown (-), Lee (12) y Akobundu-Ehiogu (-).

Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Saso Petek (Eslovenia) y Hugues Thepenier (Francia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada 14 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 8.179 espectadores.