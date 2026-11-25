Baloncesto
Baskonia - Anadolu Efes, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo de la Liga Endesa
Kosner Baskonia rearma su plantilla ante la visita del Anadolu Efes del vitoriano Pablo Laso, que aterriza en el Buesa Arena en la decimocuarta jornada de la Euroliga.
La única victoria europea que muestra el conjunto azulgrana en el fondo de la clasificación continental convierte este partido en un duelo necesario para cambiar una dinámica peligrosa en el conjunto vasco, que en diez días ha repoblado su pintura.
Los turcos llegan en el vagón central de la clasificación con seis triunfos y siete derrotas, pero su mayor debe está lejos de su feudo, pues solo han logrado una victoria como visitante, ante Zalgiris Kaunas.