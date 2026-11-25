Baskonia - Anadolu Efes, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo de la Liga Endesa

Kosner Baskonia rearma su plantilla ante la visita del Anadolu Efes del vitoriano Pablo Laso, que aterriza en el Buesa Arena en la decimocuarta jornada de la Euroliga.