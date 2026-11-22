El Real Madrid busca mantener su marcha invicta en la Liga Endesa frente a un Joventut que visita Madrid con el aliciente de ver a Pedro Martínez hacer historia en la era ACB en una nueva jornada de baloncesto nacional.

El encuentro correspondiente a la jornada 9 de la Liga Endesa se disputa este domingo 22 de noviembre a las 19:00 horas CET en el Movistar Arena, en Madrid. La retransmisión en directo podrá verse por televisión y plataformas a través de DAZN y DAZN Baloncesto (diales M74 en Movistar Plus+ y O126 en Orange TV).

En el plano deportivo, el conjunto blanco llega líder e invicto en el torneo doméstico con el objetivo de sumar su novena victoria consecutiva y reponerse tras encadenar dos tropiezos seguidos en la Euroliga frente a Besiktas y Olympiacos, donde destacaron jugadores como Théo Maledon y Chuma Okeke.

Por su parte, la Penya afronta la cita con la necesidad de recuperar sensaciones y energía en su juego, en una tarde marcada porque su técnico, Pedro Martínez, se convierte en el entrenador con más partidos dirigidos de la historia de la era ACB.