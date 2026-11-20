El conjunto blanco se vio superado en todo momento por el vigente campeón de Europa, que firmó uno de sus mejores partidos (92-76).

El Real Madrid no reacciona en la Euroliga y naufraga frente a Olympiacos en la derrota más abultada de la temporada

No se enfrentaba el Real Madrid ante el rival más propicio con el que pasar página tras la derrota ante el Besiktas y recuperar sensaciones. Olympiacos hurgó en la herida del conjunto blanco y se llevó una contundente victoria [Narración y estadísticas del partido: Olympiacos 92-76 Real Madrid].

Los de Pedro Martínez se vieron completamente desbordados en el Sinan Erdem Arena -campo del AEK Atenas-. Los vigentes campeones de Europa castigaron una y otra vez en la pintura al conjunto blanco, que no llevó a cabo un buen balance entre ataque y defensa.

El partido, un clásico europeo entre dos de los favoritos a ganar el título este año, servía como reedición de las dos últimas finales europeas: la de la Final Four, ganada por los griegos; y la de la Supercopa de la Euroliga, en el que el Madrid se llevó el primer trofeo de esta competición.

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Olympiacos rompió el desempate y mantiene su particular racha de victorias ante los blancos en el país heleno (6).

El partido fue una auténtica pesadilla para los de Pedro Martínez, que desde el principio dieron muestras de debilidad con tantas pérdidas. Aun así, el conjunto madridista consiguió no dejar escapar a los griegos en el marcador.

Fue un primer acto malo por parte de ambos equipos, con muchos fallos en el tiro y muchas pérdidas -siete del Real Madrid, por cuatro de Olympiacos-, con el electrónico reflejando un 19-14.

La fragilidad del Madrid

No obstante, los blancos no se presentaron en el segundo cuarto. Los de Georgios Bartzokas empezaron a dinamitar el partido desde la pintura, donde más sufrieron los hombres de Pedro Martínez.

Los errores defensivos condenaron a un equipo madridista que no tuvo ninguna opción en el partido. A pesar de los tiempos muertos del entrenador madridista, los ajustes no funcionaron y en un abrir y cerrar de ojos los actuales campeones de Europa ya estaban más de quince puntos arriba.

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Donta Hall, que fue un auténtico quebradero de cabeza para Tavares -con quien tuvo sus más y sus menos-, Fournier y Papanikolau fueron los artífices de provocar la tormenta en el Real Madrid.

Las dudas del conjunto blanco se multiplicaron ante una defensa que se desmoronaba con una facilidad pasmosa. Un triple de Jones desde prácticamente el centro del campo, sobre la bocina, terminó de confirmar los peores presagios para los madridistas (50-33).

Tras el paso por vestuarios, el norteamericano continuó haciendo estragos en la pintura visitante, con Tavares convertido en un espectador ante sus constantes incursiones. Vezenkov, con otro lanzamiento desde el perímetro, elevó la diferencia hasta los 19 puntos.

El Madrid seguía sin encontrar respuestas, completamente superado por un Olympiacos arrollador. Los de Pedro Martínez apenas encontraban fuerzas para replegarse y evitar las canastas fáciles de su rival, una exigencia mínima para un equipo de su nivel.

Jaime Pradilla, durante el partido ante Olympiacos. EFE

En el lado opuesto, el conjunto griego disfrutaba sobre la pista y desplegaba un baloncesto tan atractivo como letal, decidido a convertir su superioridad en una derrota especialmente dolorosa para los blancos.

Con la fiesta desatada en el pabellón ateniense y la frustración creciendo entre los madridistas, no tardaron en aparecer los encontronazos. Uno de ellos tuvo como protagonistas a Hall y Tavares, después de un partido marcado por la intensidad y los continuos contactos en la zona.

La tensión, sin embargo, no fue a más y el baloncesto recuperó el protagonismo. Olympiacos puso el broche a su exhibición a base de triples y mates, ante un Real Madrid incapaz de frenar el vendaval griego.

Ficha técnica del partido:

92 - Olympiacos (19+31+23+19): Joseph (3), Ward (10), Vezenkov (14), Fournier (17), Tyrique Jones (22) -cinco inicial- Miller-Mcintyre (5), Papanikolau (2), Netzipoglou (2), Hall (11), Mbaye Ndiaye (6), Plotas (-).

76 - Real Madrid (14+19+19+24): Maledon (17), Feliz (6), Procida (3), Pradilla (6), Tavares (2) -cinco inicial-, Smith Jr. (2), Damian Jones (10), Eli John Ndiaye (3), Luwawu-Cabarrot (7), Abalde (5), Okeke (12) y Llull (3).

Árbitros: Ilija Belosevic (Serbia), Mehdi Difallah (Francia) y Luka Kardum (Croacia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada 13 de la Euroliga disputado en el Sunel Arena de Ano Liosia.