Los de Pedro Martínez tan solo fueron por delante en la primera jugada y permitieron 18 rebotes ofensivos en un duelo para el olvido (83-79).

El peor Madrid de la temporada sucumbe ante el acierto en el triple de Besiktas y sigue lejos del liderato en la Euroliga

El Real Madrid aterrizó en Estambul promediando más de 105 puntos en sus últimos seis compromisos europeos, pero el infierno turco secó de golpe el caudal ofensivo blanco.

Los de Pedro Martínez hincaron la rodilla ante el Besiktas (83-79) en un encuentro en el que únicamente fueron por delante en el marcador en la primera acción, viéndose superados de inicio a fin e incapaces de alcanzar siquiera la barrera de los 80 puntos.

Fue una noche aciaga en todos los frentes para el conjunto madridista. Espesos y sin ideas en la creación, los visitantes se condenaron a sí mismos con numerosas pérdidas de balón y una sangría constante en el rebote defensivo que regaló oro a los locales.

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El cuadro otomano, llevado en volandas por su público, leyó a la perfección las carencias de su rival y castigó cada fisura con una fiabilidad letal desde la línea de tres puntos para amarrar el triunfo.

Este severo tropiezo supone un duro baño de realidad para un equipo que venía lanzado. Castigado por las sensibles bajas en su rotación, el Madrid fue incapaz de igualar la energía y el nivel físico exigido en el Basketball Development Centre.

Una derrota incontestable que frena en seco su racha triunfal y deja a Pedro Martínez con la tarea urgente de rearmar anímicamente al grupo y recuperar la solidez defensiva perdida lejos de casa.

Sobrepasados

Mermado por bajas clave en la rotación como las de Campazzo y Deck, el equipo de Pedro Martínez arrancó totalmente desnortado en el Basketball Development Centre.

Los blancos apenas anotaron una canasta en los primeros seis minutos, encajando un severo parcial de 16-2 que obligó al técnico a pedir tiempo tras los primeros destellos de Wenyen Gabriel.

Sin embargo, Théo Maledon acudió al rescate; con un vital 'dos más uno', el base francés rompió la sangría y lideró un parcial a favor de 13-2. Sus 10 puntos en la primera mitad permitieron al Madrid salvar los muebles y cerrar el primer cuarto con un esperanzador 18-15.

Pero la reacción blanca fue un espejismo. En el segundo cuarto, el Besiktas desató un vendaval ofensivo sustentado en un absoluto festival desde el triple.

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Cuatro aciertos consecutivos en apenas cuatro minutos enloquecieron el pabellón turco y dejaron al Madrid sin capacidad de respuesta. Impulsados por la intensidad de Scott Wilbekin (13 puntos) y DaQuan Jeffries (11 puntos), los locales firmaron hasta siete dianas perimetrales en este periodo.

El conjunto madridista, jugando con evidente precipitación y castigado por el poderoso rebote turco, solo logró no desengancharse del todo gracias a su facilidad innata para sumar puntos, a pesar de firmar malos porcentajes de tiro.

Al descanso, el 45-37 refleja la absoluta superioridad y energía de un Besiktas desatado, dejando a Pedro Martínez con la obligación de hacer profundos ajustes en el vestuario para la segunda mitad.

Tras el paso por los vestuarios, el atasco ofensivo fue alarmante: los blancos tardaron tres minutos en anotar su primera canasta. Esta sequía obligó a Pedro Martínez a recurrir de nuevo a Théo Maledon, el más inspirado con 14 puntos, para intentar desatascar el ataque.

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Atrás, la situación fue aún peor. Los constantes errores de comunicación en la defensa madridista y la rápida acumulación de faltas mermaron drásticamente la contundencia del equipo, desatando el enfado y las broncas de Pedro Martínez con jugadores como Gabriele Procida.

La zona visitante se convirtió en un grifo abierto, concediendo tiros cómodos y demasiados rebotes ofensivos que permitieron al Besiktas mantener rentas cómodas (52-41).

Pese a firmar un despliegue defensivo desastroso y ceder también este parcial (19-17), el Madrid logró sobrevivir al temporal: encara el último cuarto diez puntos abajo (64-54), agarrándose a la épica para buscar la remontada.

El último asalto arrancó contagiado por la misma tónica errática, pero el Real Madrid decidió aferrarse al partido desde la trinchera. Los de Pedro Martínez dieron una vuelta de tuerca a su intensidad defensiva, asfixiando por momentos el ataque local.

Sin embargo, el titánico esfuerzo atrás quedaba empañado por una auténtica sangría en el rebote, concediendo al Besiktas unas segundas oportunidades de oro que les permitían mantener el control del marcador (69-64) a falta de cinco minutos.

Maledon, durante el partido con Besiktas. EuroLeague

En medio de la espesura, emergió la figura salvadora de Nick Smith Jr. para revolucionar el choque. El estadounidense inyectó una dosis de energía vital y, firmando de largo su mejor actuación como madridista, conectó dos triples sensacionales en los instantes de mayor apuro.

Su desparpajo y acierto exterior sirvieron de oxígeno puro para un equipo que, pese a las adversidades y el dominio interior turco, lograba ponerse a tiro (71-67) con apenas tres minutos por disputarse, dejando el desenlace en el aire.

Los blancos lo intentaron con más corazón que cabeza, pero la remontada no se culminó. Los 22 puntos de Maledon no fueron suficientes y el Madrid acabó muriendo en la orilla ante el delirio de la parroquia turca.