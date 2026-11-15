Los de Pedro Martínez sumaron su octavo triunfo liguero de la mano de un excelso Maledon en la segunda parte (84-98).

El Real Madrid asalta el Buesa Arena con una nueva exhibición ofensiva ante Baskonia y sigue invicto en la Liga Endesa

Vitoria siempre exige, pero este Real Madrid invicto no entiende de miedos. El conjunto blanco asaltó el Buesa Arena y superó a Baskonia (84-98) con la autoridad que otorga el liderato para sumar su octava victoria en otros tantos partidos (8-0) y mantener su inmaculada racha en la Liga Endesa. [Narración y estadísticas del partido]

Fue un triunfo de peso, de esos que reafirman candidaturas, logrado a base de aplomo y un caudal ofensivo inagotable que terminó por arrollar a un Kosner Baskonia incapaz de mantener el pulso a los de Pedro Martínez durante los cuarenta minutos.

El choque midió el orgullo local contra la solvencia de un proyecto que viaja a velocidad de crucero. Los hombres de Velimir Perasovic plantearon batalla desde el salto inicial, espoleados por una grada volcada y un efervescente acierto exterior, pero el líder no se inmutó.

💪 ¡Hermosa enterrada de Tavares! 👉🏻 @RMBaloncesto se enfrenta a Baskonia por la jornada 8 de Liga Endesa 📲 Suscribite y mirá la @ACBCOM en https://t.co/RT5y2aWdbj https://t.co/pEUl1deYc2 — Basquet Pass Argentina (@basquetpass_arg) November 15, 2026

Con una plantilla repleta de recursos, el Real Madrid demostró que tiene respuestas para cualquier escenario: si el rival propone un intercambio de golpes, el cuadro madridista simplemente sube la apuesta y multiplica su pegada.

La resistencia azulgrana duró lo que tardó el líder en afinar su maquinaria y pisar a fondo el acelerador. Lo que en los primeros compases fue un vistoso duelo de alternativas, se transformó tras el descanso en un monólogo incontestable tejido a base de brillante circulación de balón, dominio en la pintura y francotiradores desatados.

Con este nuevo zarpazo a domicilio, el Madrid no solo consolida su liderato perfecto, sino que lanza un serio aviso al resto de la competición: la cima de la tabla tiene un dueño que, hoy por hoy, resulta inalcanzable.

De menos a más

El asalto inicial en el Buesa Arena fue una auténtica coctelera de emociones. Conscientes de la necesidad de marcar territorio, los locales salieron a morder con una defensa asfixiante y un acierto exterior casi inmaculado.

Tres triples consecutivos en un parpadeo desataron la locura en la grada, firmando un 9-2 de salida que hizo tambalear los cimientos blancos.

Chris Duarte castigaba con descaro desde fuera, mientras un pletórico Luwawu-Cabarrot se echaba el equipo a la espalda para erigirse en el máximo artillero del choque al intermedio con 12 tantos.

Pero a este Madrid no se le tumba en un solo asalto. La maquinaria dirigida por Pedro Martínez no tardó en entrar en calor. La pura intimidación de Edy Tavares bajo los aros frenó en seco la sangría vitoriana.

𝐃𝐞𝐣𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐬𝐨 𝐚 𝐃𝐚𝐦𝐢𝐚𝐧 𝐉𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐩𝐨𝐫 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫🤌 El jugador del Real Madrid ha venido con el turbo activado 🚀 Disfruta del partidazo con DAZN GO por 4,99€: https://t.co/vVrz0TqE2v ✅ #LigaEndesaxDAZN https://t.co/pKFd0KCrpe — DAZN España (@DAZN_ES) November 15, 2026

Tras asimilar el golpe inicial, los visitantes ajustaron líneas y recuperaron el mando (15-16), cerrando un primer acto de pura efervescencia que terminó con cierta polémica tras un codazo fortuito del caboverdiano a Spagnolo (21-24).

El segundo cuarto fue un manual práctico de cómo explotar el fondo de armario. Jaime Pradilla golpeó nada más salir robando la cartera al rival, y a partir de ahí, la ejecución quirúrgica de un perfecto Andrés Feliz y la contundencia de Damian Jones (9 puntos) abrieron brecha.

Aunque Baskonia tiró de casta y orgullo para resistir el acoso, la implacable solvencia madridista terminó por imponer su ley, estirando la goma hasta el 39-47 con el que se llegó al descanso.

Mano de hierro

El paso por los vestuarios no enfrió la maquinaria madridista; al contrario, la elevó a su máxima expresión. Lejos de permitir la reacción local, el Real Madrid saltó al parqué dispuesto a finiquitar el choque por la vía rápida bajo la batuta de un colosal Theo Maledon.

El base fue un tormento absoluto, ofreciendo un clínic de dirección y acierto para irse hasta los 18 puntos y 29 de valoración al término del tercer acto. Un triple suyo abría la veda (42-50), secundado por el castigo perimetral de un insaciable Luwawu-Cabarrot, que colocaba el 44-60 y obligaba a Perasovic a parar el partido a la desesperada en la banda.

La arrolladora fluidez ofensiva visitante desdibujó por completo a un Baskonia incapaz de encadenar dos buenas defensas seguidas.

Aunque Lawson intentó maquillar el golpe con algún zarpazo aislado desde el triple, el vendaval blanco dejó el duelo visto para sentencia. Con un contundente 58-76 a falta de diez minutos, el líder invicto terminó por silenciar el Buesa Arena.

Jones, durante una acción contra Baskonia. EFE

El último cuarto sirvió como epílogo para certificar la exhibición visitante. Herido en su orgullo y espoleado por el aliento de su afición, Baskonia intentó resurgir a la desesperada buscando una reacción épica que le metiera de nuevo en el partido.

Sin embargo, el Real Madrid mantuvo el tipo en todo momento e hizo gala de su inmenso oficio. La madurez de los pupilos de Pedro Martínez sofocó cualquier atisbo de rebelión, gestionando los tiempos y la amplia renta con suma inteligencia para no dejarse sorprender.

Con el bocinazo final, se consumó el asalto definitivo al Buesa Arena: una victoria incontestable que reafirma la tiranía del líder invicto en la Liga Endesa.