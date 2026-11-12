Marc Gasol (41), sobre sus finanzas: "No me meto en cosas que no consumo o en las que no creo. Si haces algo, hazlo bien"

Después de conquistar un anillo de la NBA, dos Mundiales y dos Eurobasket con la selección española, Marc Gasol ha iniciado una nueva etapa lejos de las pistas. Aunque continúa al frente del Bàsquet Girona como presidente, su actividad profesional se ha ampliado hacia el mundo empresarial, los proyectos sociales y una mayor dedicación a su vida familiar.

Entre sus inversiones destaca Café de Finca, una compañía especializada en café de especialidad en la que participa como accionista, embajador y colaborador en diferentes iniciativas de comunicación.

Su entrada en estos negocios responde a una filosofía muy concreta: apostar por proyectos con los que tenga una conexión personal y cuyos valores comparta. "No me meto en cosas que no consumo o en las que no creo", explica al hablar de sus inversiones.

Una forma de entender los negocios que también se refleja en su interés por iniciativas relacionadas con el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad.

Entre las empresas en las que ha decidido invertir se encuentran Flopp Eco, dedicada a la comercialización de productos de limpieza con un menor impacto ambiental; Gravity Wave, especializada en recuperar plásticos y redes de pesca del mar para transformarlos en nuevos materiales; y Kleta, una plataforma de bicicletas mediante un modelo de suscripción.

Marc Gasol, en el documental que le hicieron los Memphis Grizzlies .

Todas estas apuestas responden a una misma manera de entender su participación empresarial. Gasol busca implicarse en compañías que tengan sentido dentro de su estilo de vida y que aporten algo más allá del rendimiento económico. "Si vas a hacer algo, hazlo bien" es uno de los principios que guían su relación con estos proyectos.

Su compromiso social también continúa a través de la Gasol Foundation, organización que fundó en 2013 junto a su hermano Pau Gasol.

Marc ocupa el cargo de vicepresidente y participa en una entidad centrada en combatir la obesidad infantil mediante estudios científicos, programas para fomentar hábitos saludables y campañas de concienciación.

La fundación desarrolla su actividad tanto en España como en Estados Unidos, con especial atención a los menores y las familias que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

El café de especialidad

Una de las inversiones empresariales más destacadas de Marc Gasol es Café de Finca, una marca en cuyo accionariado participa y con la que mantiene una colaboración activa como embajador.

Su relación con la empresa no se limita a una aportación económica: también interviene en campañas promocionales, contenidos audiovisuales y actividades vinculadas al conocimiento del producto y su proceso de elaboración.

La compañía nació en 2009 en Castelldefels (Barcelona), donde comenzó su recorrido como un pequeño tostador especializado que contaba con una cafetería.

Con el paso de los años, el proyecto fue creciendo hasta consolidarse como una empresa centrada en el café de especialidad y en el conocimiento de toda su cadena de producción.

Uno de los aspectos que diferencia su propuesta es la importancia que concede al origen del grano. Café de Finca ha viajado a distintos países productores, entre ellos Etiopía, Nicaragua, Ecuador, Honduras y Guatemala, para visitar explotaciones agrícolas, establecer relaciones directas con los cultivadores y participar en procesos de selección y cata.

Ese contacto con el origen forma parte de la identidad de la marca. En 2015 dio un paso más al comenzar a trabajar directamente con una familia productora en la finca San José/El Nacimiento, situada en la región de Santa Bárbara, en Honduras.

Una iniciativa que refleja la evolución de aquel pequeño negocio nacido en Barcelona hacia un modelo empresarial con relaciones más estrechas con los productores.

La implicación de Marc Gasol también se extiende a conocer de primera mano ese proceso. En 2025, el exjugador viajó a Guatemala acompañado por responsables de Café de Finca para acercarse al entorno de producción y compartir la experiencia con la comunidad de la marca.

Desde este destino centroamericano participó en una conversación para el pódcast de la compañía, en la que repasó diferentes aspectos de su trayectoria deportiva, su retirada del baloncesto profesional y su nueva faceta empresarial.

Una muestra de cómo Gasol ha trasladado a esta etapa de su vida una filosofía basada en involucrarse personalmente en los proyectos en los que decide participar.