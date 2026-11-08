Los de Pedro Martínez nunca dejaron reaccionar al cuadro murciano y siguen con buenas sensaciones en el campeonato doméstico.

El Real Madrid olvida su derrota en Euroliga y vence sin apuros a UCAM Murcia para afianzar su liderato en la Liga Endesa

El Movistar Arena volvió a ser el refugio perfecto para un equipo que necesitaba sacudirse el polvo tras su reciente tropiezo continental. El Real Madrid, herido en su orgullo tras la derrota intersemanal en la Euroliga, encontró en el UCAM Murcia (90-71) a la víctima propiciatoria para lamerse las heridas y recuperar la sonrisa.

Fieles a su inagotable capacidad de resiliencia, los pupilos blancos dominaron el encuentro con la autoridad que se le presupone al líder, firmando una victoria plácida que les permite encadenar su sexto triunfo consecutivo en el campeonato doméstico y afianzar, con mano de hierro, su posición de privilegio en lo más alto de la Liga Endesa.

Fue un triunfo forjado en la profundidad de armario, en la intensidad defensiva y en la paciencia para madurar a un rival que terminó asfixiado.

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El choque arrancó con la efervescencia propia de un equipo visitante que no tenía nada que perder y mucho que ganar. El UCAM Murcia saltó al parqué dispuesto a jugar de tú a tú, planteando un primer asalto de ritmo vertiginoso y alternativas en el marcador.

Con un Jean-Marc Pansa imperial en las distancias cortas y el descaro habitual de Dylan Ennis en el perímetro, el cuadro universitario logró mantener el pulso a los locales, cerrando los primeros diez minutos con un ajustadísimo 22-20.

Sin embargo, el espejismo de la igualdad comenzó a desvanecerse en el segundo cuarto. La rotación impuesta por el banquillo madridista elevó exponencialmente el listón físico y defensivo.

Bajo la batuta de un clarividente Andrés Feliz, el Madrid empezó a encontrar autopistas hacia el aro. La intimidación de Edy Tavares y el oportunismo de Damian Jones castigaron severamente la pintura murciana, fraguando un parcial de 25-19 que mandaba el partido al descanso con un 47-39 que empezaba a marcar la tendencia definitiva del duelo.

El rodillo impone su ley

El paso por los vestuarios trajo consigo el momento de mayor orgullo de los visitantes. Conscientes de que el partido pendía de un hilo, el UCAM Murcia apretó los dientes atrás y planteó un tercer cuarto áspero, de trincheras, donde cada canasta costaba sangre, sudor y lágrimas.

Timothe Luwawu-Cabarrot y Michael Forrest trataron de liderar la insurgencia, buscando resquicios en la telaraña blanca. Y aunque lograron empatar el parcial (16-16), la sensación térmica era de un control absoluto por parte del conjunto merengue.

Cada intento de acercamiento era inmediatamente contestado por la solvencia de Alberto Abalde o la eclosión de un Jaime Pradilla superlativo, que se erigió en el máximo artillero de los suyos con 15 puntos, 7 rebotes y una eficiencia quirúrgica.

La sentencia se dictó en el amanecer del último periodo. Si el tercer cuarto fue un ejercicio de contención, el inicio del desenlace fue un auténtico monólogo madridista. Un demoledor parcial de salida de 9-0 hizo saltar por los aires cualquier atisbo de emoción, situando el 72-55 en el luminoso.

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El Real Madrid echó el cerrojo a su canasta, secando por completo el caudal ofensivo de un UCAM Murcia que se quedó sin oxígeno ni respuestas tácticas ante el vendaval local en los minutos decisivos. La ventaja se disparó, permitiendo al equipo blanco gestionar el tramo final con la tranquilidad de quien sabe que el trabajo está hecho.

El equipo blanco confirma que su maquinaria en España funciona a una velocidad de crucero inalcanzable para la mayoría. Hasta cinco jugadores locales superaron la barrera de los dobles dígitos en anotación, una demostración palpable de que la fuerza de este grupo reside en el colectivo y no en las individualidades.

El líder de la Liga Endesa no hace concesiones, olvida rápido los tropiezos europeos y manda un aviso a navegantes: en la competición doméstica, la dictadura blanca sigue más vigente que nunca.