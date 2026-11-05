Fernando Romay (67), sobre las pensiones: "Me faltan 4 años y no puedo cobrar el 100% de lo que me correspondería"

Fernando Romay pasó 17 temporadas en el Real Madrid y ganó la plata olímpica con España en Los Ángeles 1984. Sin embargo, una parte de aquella trayectoria no figura en su historial de cotización.

A sus 67 años, el exjugador ha explicado en 'Salvados', el programa de laSexta presentado por Gonzo, cómo esa laguna condiciona su jubilación: "Me puedo jubilar, pero no puedo cobrar, en mi caso, el 100% de lo que me correspondería". Le faltan cuatro años cotizados para alcanzar ese porcentaje.

Su caso ilustra un problema que comparten otros deportistas de su generación: los años dedicados a entrenar y competir no siempre se tradujeron en aportaciones a la Seguridad Social.

La posibilidad de retirarse no es lo que cuestiona Romay, sino la cuantía que puede recibir después de una vida vinculada al deporte.

La condición de amateur

Durante buena parte de su carrera, según relató, el Real Madrid no cotizaba por él. El antiguo pívot lo vincula con las restricciones que entonces separaban a los deportistas profesionales de quienes podían participar en determinadas competiciones internacionales.

"Si cotizaba por mí, me declaraban profesional y no podía ir ni a los Juegos Olímpicos, ni a los europeos, ni con la Selección", explicó.

El ex jugador de baloncesto, Fernando Romay. @fernandoromaypereiro

Romay sitúa el cambio después de Barcelona 1992, los Juegos en los que el baloncesto estadounidense presentó a sus estrellas de la NBA. "Y por eso en el 93 todos entramos a formar parte de la Seguridad Social", recordó.

Para quienes ya acumulaban años de carrera, aquella incorporación dejó atrás periodos que seguían sin aparecer como cotizados.

El exinternacional también quiso desplazar la atención hacia compañeros con menos recursos y situaciones más comprometidas. "Es que hay gente que está cobrando la mínima", advirtió.

A continuación reprodujo lo que algunos le cuentan: "Fernando, es que mis amigos de mi edad, que ya están jubilados, ayudan a sus hijos y en mi caso son mis hijos los que me tienen que ayudar a mí, porque estoy cobrando la de 600 o 700 pavos".

Recuperar los años perdidos

La reclamación tiene ahora una respuesta normativa pendiente de entrar en vigor. El Real Decreto 739/2026 permitirá reconocer determinados periodos de actividad profesional anteriores a la integración de cada colectivo en el Régimen General.

La medida comenzará a aplicarse el 25 de diciembre de 2026 y tendrá efectos sobre el acceso a la jubilación y el cálculo de su importe.

El reconocimiento no será automático: habrá que acreditar la actividad mediante una certificación del club o de la entidad deportiva correspondiente y solicitarlo ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. También podrán pedir una revisión quienes ya tengan reconocida su pensión.

Para Romay y otros deportistas afectados, la cuestión consiste en que los años de competición también tengan valor al jubilarse. El reconocimiento de esos periodos puede acercar su historial de cotización a la carrera que realmente desarrollaron.