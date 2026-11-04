Abalde y Andrés Feliz se echaron a la espalda un equipo bajo mínimos que estuvo cerca de derrotar al líder de la Euroliga (112-115).

El Real Madrid sufre una dolorosa derrota en la prórroga ante Panathinaikos, que vuelve a asaltar el Movistar Arena

Doce partidos después, el Real Madrid ha vuelto a conocer el amargo sabor de la derrota y lo ha hecho vendiendo muy cara su piel en el Movistar Arena ante el Panathinaikos, el líder de la Euroliga [Narración y estadísticas del partido: Real Madrid 112-115 Panathinaikos].

Mucho mérito tiene la actuación que han protagonizado los hombres de Pedro Martínez, que afrontaban el partido con una plantilla bajo mínimos a causa de las lesiones. No entiende este equipo de excusas y a pesar de las bajas ofrecieron un auténtico partidazo contra el conjunto griego.

Los griegos, que ya fueron los únicos en ganar el pasado año en la casa blanca en la Euroliga, llegaban a la capital encajando 75 puntos por partido, el mejor promedio defensivo de la competición, sufrieron para parar al dúo Andrés Feliz-Alberto Abalde, con 27 y 23 puntos respectivamente.

Nunn, Lessort y Francisco lideran a Panathinaikos para acabar con la racha de victorias del Real Madrid. ☘️🇬🇷 Los griegos se llevan el triunfo del @MovistarArenaEs tras una brillante prórroga. (112-115) #EuroLeague https://t.co/VPMcdurB0y — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 4, 2026

Era un día de reencuentros. Sergio Llull debutaba esta temporada en la Euroliga ante el equipo contra el que reapareció en 2018 tras su grave lesión de rodilla, y Zeljko Obradovic y Guerschon Yabusele regresaban a la que un día fue su casa, aplaudidos y vitoreados por la afición madridista.

El triple, clave

Sufrieron de inicio los blancos. El Panathinaikos castigó la defensa de Tavares abriendo en el 'pop' a Dinos Mitoglou, que encestó su primer intento desde el triple y animó a sus compañeros a continuar con la misma dinámica en los primeros cuatro minutos (3/6), 4-13.

Pedro Martínez recurrió a Llull, que volvió a ejercer de base circunstancial y recordó al de sus mejores días. Directo y vehemente hacia el aro, despertó en lo emocional a la grada con el primer y único acierto del Madrid desde el 6,75 en los primeros diez minutos, 18-24.

Incapaz de generar ventajas con Tavares en la pintura, el conjunto blanco se desangraba con su desacierto exterior ante los helenos, que con otro triple más, obra de Sloukas (6/14 y 42,9%), alcanzaban la máxima hasta el momento, 20-34 (min.13).

Chuma Okeke, presionado por Nigel Hayes-Davis. EFE

El joven Shulga salió para arreglar el desajuste perimetral con dos aciertos, pero el Panathinaikos mantenía la inspiración desde más allá del arco.

La garra de Andrés Feliz y el atleticismo de Damian Jones, diez y siete puntos respectivamente, desataron la tormenta perfecta y empujaron para que el Madrid consiguiese un parcial de 22-10 en el segundo ecuador del cuarto, llegando más que vivo al descanso, 48-51.

La reanudación no cambió ni un ápice el guion de los de Obradovic, que transformaron en triple (12/26) sus cuatro primeras canastas del cuarto, 57-63 (min.25).

La defensa blanca empezó a generar dudas a los griegos y, a falta de acierto exterior, los blancos hicieron otra de las mejores cosas que saben hacer, correr. Varias recuperaciones penalizaron el vago balance del Panathinaikos y el Madrid, de la mano de Procida, confirmó el sorpaso en el marcador, 66-65 (min.28).

23 PTS IN THE 4TH QUARTER! @nunnbetter_ in FINAL FORM 🤩 #EveryGameMatters https://t.co/JQk5uM0rsF — EuroLeague (@EuroLeague) November 4, 2026

El choque llegó a su punto álgido. Alternancias constantes en los últimos dos minutos del tercer periodo, que se saldó con un triple sobre la bocina de Abalde, que sucedió a otro de Jones, para delirio de un entregado Movistar Arena, 73-74 (min.30).

El último cuarto quedó reservado para la mejor versión de Abalde, 17 puntos, que además de mostrar un gran nivel atrás, mantuvo el pulso del Panathinaikos por fuera con 4/5 en triples, 85-84 (min.35).

A falta de certezas y juego colectivo, los helenos encontraron la calidad de Kendrick Nunn, con 23 puntos sin fallo en el último cuarto, para igualar fuerzas, 87-91 (min.37).

Un partidazo

Un 3+1 con antideportiva incluida de Feliz sobre Nunn pareció abrir una brecha insalvable (90-97) para los locales a falta de dos minutos, pero el Madrid, de nuevo con Feliz y Jones, se negó a capitular, 95-97 (min.39).

Un providencial Procida, con robo y dos tiros libres anotados, puso el empate a 99-99 a falta de 15,5 en el reloj y con balón para el Panathinaikos.

Kendrick Nunn, presionado por Damian Jones. EFE

Nunn desde la personal volvió a poner en ventaja a los suyos, pero el Madrid, llevó el duelo a la prórroga con una penetración de Andrés Feliz cuando restaban 7,2 segundos para el final.

Ya en el tiempo extra, el Madrid pagó su falta de lucidez en ataque y acabó rendido ante un Panathinaikos que supo sacar rédito de un gran Lessort.

Ficha técnica del partido:

112 - Real Madrid (18+30+25+28+11): Feliz (27), Abalde (23), Luwawu-Cabarrot (4), Pradilla (2) y Tavares (13) - cinco inicial, Smith Jr (-), Shulga (6), Okeke (4), Procida (8), Llull (8), Jones (15) y Sarr (2).

115 - Panathinaikos (24+27+23+27+14): Francisco (19), Badio (7), Hayes-Davis (-), Hernangómez (3) y Mitoglou (9) -cinco inicial-, Sloukas (8), Yabusele (6), Bonga (10), Nunn (33), Fall (-), Lessort (20) y Grant (-).

Árbitros: Ilija Belosevic (Serbia), Emin Mogulkoc (Turquía) y Thomas Bissuel (Francia). Señalaron falta antideportiva a Andrés Feliz (min.38) y a Kendrick Nunn, del Panathinaikos (min.33).

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la Euroliga de baloncesto disputado en el Movistar Arena ante 10.164 espectadores.