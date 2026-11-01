Duelo desigual en la Liga Endesa entre un Real Madrid líder e imbatido y un San Pablo Burgos que busca dar la sorpresa. Los blancos llegan en un momento estelar tras arrasar en la competición nacional y europea.

Real Madrid - San Pablo Burgos, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo de la Liga Endesa

El encuentro correspondiente a la jornada 6 de la Liga Endesa se disputa este domingo 1 de noviembre de 2026 a las 12:30 horas. El escenario del enfrentamiento es el Movistar Arena situado en Madrid.

Los aficionados que deseen seguir el choque por televisión podrán hacerlo a través de la plataforma DAZN, concretamente en su canal especializado DAZN Baloncesto.

En el plano estrictamente deportivo, el conjunto madridista dirigido por su cuerpo técnico lidera la clasificación de la fase regular con un pleno de cinco victorias consecutivas, exhibiendo una profundidad de plantilla sobresaliente y un ritmo ofensivo insostenible para la mayoría de rivales, tras haber superado recientemente con solvencia al Força Lleida (86-122) y ratificar buenas sensaciones en Euroliga ante el Fenerbahçe.