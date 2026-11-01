Walter Tavares, junto a su familia tras convertirse en el máximo taponador de la historia de la Liga Endesa. ACB

El Madrid sigue a velocidad de crucero tras ganar al Burgos y Tavares entra en la historia de la ACB como máximo taponador

Seis de seis en la Liga Endesa y once victorias consecutivas. El Real Madrid de Pedro Martínez no baja el ritmo y este domingo sumó, en el Movistar Arena, una holgada victoria contra el San Pablo Burgos. [Narración y estadísticas: Real Madrid 90-79 San Pablo Burgos]

El triunfo blanco compartió los focos con la última hazaña de Walter Tavares, que logró el hito de convertirse en el máximo taponador de la historia de la ACB. El caboverdiano llegó a la cifra de 739 tapones -con los que supera a Fran Vázquez- y recibió por ello un premio a su altura: un 'matamoscas' gigantes.

La cuenta había empezado mucho antes de su llegada al Madrid. Con el Gran Canaria firmó los primeros 122 tapones de su trayectoria en la competición; los otros 617 los ha sumado vestido de blanco.

Su promedio de 1,8 por encuentro explica la constancia con la que ha construido una plusmarca que añade otra distinción a su carrera.

El Palacio detuvo el partido para celebrarlo. Su mujer y sus hijos saltaron a la pista con el galardón especial, mientras sus compañeros y la grada aplaudían al protagonista. Sergio Llull, como capitán, le entregó el balón del encuentro.

El homenaje del Movistar Arena a Walter Tavares, máximo taponador de la historia de la Liga Endesa. EFE

La escena tuvo algo de homenaje familiar para un jugador cuya influencia suele medirse también en los lanzamientos que los rivales prefieren no intentar.

Del atasco inicial al control

La fiesta individual no ocultó un comienzo incómodo del Madrid. El Burgos tomó ventaja en el primer cuarto, cerrado con 14-17, y todavía mandaba por 24-29 cuando Pedro Martínez pidió tiempo muerto.

A los locales les costaba imponer su ritmo ante un adversario que encontró opciones para discutirles el partido.

Sin Jantunen ni Maledon, los blancos fueron ajustando su ataque. Las canastas sencillas y la diferencia desde el tiro libre les ayudaron a cambiar el marcador antes del descanso.

El parcial de 25-14 del segundo periodo dejó el encuentro en 39-31 y permitió al líder encarar la segunda mitad con otra tranquilidad.

Walter Tavares, con el Real Madrid de baloncesto. EFE

Martínez reclamó más velocidad y la respuesta llegó tras el intermedio. El Madrid amplió la distancia por encima de los diez puntos y convirtió el tercer cuarto en la prolongación de su remontada. Otro parcial favorable, esta vez de 25-22, situó el marcador en 64-53 a falta del último periodo.

Luwawu-Cabarrot encabezó la anotación madridista con 17 puntos, acompañado por los 14 de Shulga y los 11 de Sarr. En el Burgos destacaron los 20 de Steward, los 15 de Sengfelder y los 14 de Lobaco.

El empate a 26 del cuarto final conservó la diferencia: victoria blanca, pleno liguero y una mañana reservada en los libros para Tavares.