La máquina perfecta del Real Madrid: una tormenta ofensiva desatada por Maledon y la pizarra de Pedro Martínez

El baloncesto, en su esencia más pura, es un juego de ritmos. Y el Real Madrid ha decidido que el suyo sea difícil de alcanzar para el resto de los mortales.

La metamorfosis del equipo dirigido por Pedro Martínez es tan radical como asombrosa. Atrás queda el arranque continental marcado por un alarmante 0-3 en contra; hoy, el conjunto blanco es una auténtica apisonadora que ha encadenado diez victorias consecutivas entre Liga Endesa y Euroliga.

El secreto de este rodillo no es un misterio insondable, sino una ejecución matemática de la nueva pizarra: velocidad extrema, volumen de tiro y una fe ciega en el talento perimetral.

Pedro Martínez, durante un partido con el Real Madrid. ACB PHOTOS

Los blancos han firmado un hito sin precedentes promediando 112,8 puntos por encuentro en los primeros compases de la competición doméstica. Esta cifra se sustenta en una premisa innegociable: jugar posesiones ultracortas de apenas 14 segundos de media.

El Madrid consume una tercera parte de sus ataques en los diez primeros segundos de reloj y rehúye por completo del baloncesto estático, hasta el punto de que finaliza apenas un 15,5% de sus jugadas en los últimos instantes de la posesión (entre los segundos 21 y 24).

Correr, abrir el campo y lanzar. Una fórmula que ha sepultado las dudas iniciales a base de un aluvión constante de triples.

Radiografía del tiro exterior

La racha inmaculada de este renovado Real Madrid resulta incomprensible sin analizar su idilio con la línea de 6,75 metros, desde donde promedian alrededor de 15 aciertos por noche.

Sin embargo, la maquinaria triplista se fue calibrando de manera progresiva a lo largo de esta decena de triunfos.

En la primera fase de la racha, el volumen de tiro fue alto pero terrenal, encajando en los cánones del baloncesto moderno. Firmaron un 13 de 33 en triples en la victoria frente al Monbus Obradoiro (107-114), un más discreto 9 de 27 para doblegar al Partizan de Belgrado (86-76) y un 12 de 34 en el festín ofensivo contra el Baxi Manresa (120-83).

El equipo corría y castigaba, pero la verdadera tormenta perfecta comenzó a gestarse tras el vital asalto a Milán (89-98), donde anotaron 11 de sus 30 intentos.

Evolución del triple del Real Madrid. EE

Fue a mediados de octubre cuando el sistema de Pedro Martínez rompió todos los registros y la lógica estadística.

El Madrid desató un vendaval imparable, encadenando cuatro partidos para la historia del baloncesto europeo. Arrancaron con un brutal 19 de 45 en triples frente al ASVEL Villeurbanne, elevaron la apuesta con un 20 de 42 contra Bilbao Basket y castigaron a Maccabi con un letal 21 de 40.

La cumbre absoluta de esta escalada demencial, el partido que define la dimensión ofensiva de esta plantilla, llegó en la Liga Endesa: destrozaron el récord histórico de la competición clavando 24 triples de 45 intentos en la aplastante victoria a domicilio ante el Lleida.

Theo Maledon celebra una canasta contra Fenerbahçe. EFE

Con el sistema plenamente engrasado y asimilado, los dos últimos choques europeos han demostrado que el equipo también sabe dominar cuando el porcentaje exterior se humaniza.

Frente al Baskonia en Vitoria (86-104) y ante el Fenerbahçe en el Movistar Arena (95-76), el equipo firmó 12 y 11 dianas respectivamente. La inercia anotadora ya es imparable, independientemente de si la noche es de récord absoluto o de simple efectividad sostenida.

La explosión de Maledon

Si hay un rostro que define y personifica la revolución implantada por Pedro Martínez es, sin duda, el de Théo Maledon. El base francés ha experimentado una mutación estadística sin precedentes que lo ha catapultado directamente al estrellato continental.

Su perfil vertical, su capacidad para leer el juego en transición y su excelsa muñeca lo han convertido en el motor ideal para un ataque que no concede respiro a las defensas rivales.

La comparativa con sus números de la temporada pasada (25-26) resulta demoledora. En la Euroliga, Maledon ha dejado de ser un jugador de rotación (era el 92º mejor anotador con 9,3 puntos) para colarse por méritos propios en el exclusivo Top 6 de artilleros, marchándose hasta los 16,3 puntos por noche.

Comparación de los números de Maledon de la temporada 25-26 con la 26-27 EE

Además, ha multiplicado exponencialmente su capacidad de distribución, pasando de 2,9 a 5,2 asistencias, todo ello disputando apenas 23 minutos por velada. Su impacto en la Liga Endesa es, si cabe, aún más flagrante.

Jugando prácticamente el mismo tiempo que el curso anterior (de 19,8 a 20,6 minutos), ha duplicado su producción ofensiva. De promediar 9,2 puntos ha saltado hasta los 18,4, manteniendo su fiabilidad en la dirección con 5,2 pases de canasta.

Actuaciones como la de Lleida, donde rubricó un 7 de 8 desde el perímetro, ilustran a la perfección su estado de gracia.

La mala noticia llega con su lesión ante Fenerbahçe. Un esguince de rodilla que le tendrá alejado de la cancha durante unas semanas.

Parte médico de Maledon. https://t.co/R0KRv4wa5w — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 30, 2026

Pero esta máquina trasciende individualidades; la genialidad de Martínez es generar un ecosistema que maximiza a sus mejores hombres.

Luwawu-Cabarrot emerge como el ejecutor implacable en las alas, firmando exhibiciones colosales como sus 31 puntos en 24 minutos ante Lleida o los 25 contra Obradoiro, además de ser vital en Europa (15 puntos al Maccabi, 14 en Vitoria).

Luwawu-Cabarrot lanza una canasta contra Fenerbahçe. EFE

A su lado, Campazzo comparte el timón con Maledon, inyectando el vértigo necesario para sostener un ritmo asfixiante y abastecer a los tiradores.

Este entramado perimetral se cimenta sobre la gravedad de Edy Tavares. Su presencia intimidadora obliga a las defensas a colapsar la pintura, regalando a los exteriores los centímetros precisos para seguir martilleando desde la larga distancia.

El vértigo y la fe en este sistema revolucionario han enterrado las sombras de septiembre. El Madrid ya no avisa; salta a la pista y arrasa.